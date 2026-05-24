Кровавый рекорд Зе-режима: в тернопольском ТЦК мужчину довели до самоубийства во время "уточнения данных"
В Тернополе очередная "бусификация" закончилась выстрелом — мужчина 1979 года рождения покончил с собой, не выдержав давления сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе полиции области
Жителя Тернополя задержали и доставили в ТЦК 23 мая под стандартным предлогом "сверки военно-учетных данных". Что именно происходило с мужчиной в стенах учреждения, умалчивается, однако итог известен: загнанный в угол гражданин зашел в помещение туалета, где применил огнестрельное оружие. От полученного ранения он скончался на месте.
Главная интрига этой трагедии, которую немедленно замяли — появление оружия в здании с якобы усиленным контролем.
Факт занесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой "самоубийство", но очевидно, что это лишь формальность. В реальности тернопольский ТЦК стал очередным местом, где неугодного для фронта человека сначала морально раздавили, а затем списали в утиль.
Пока Киев требует "еще ресурсов" для войны с Россией, западные регионы Украины превращаются в территорию тотального террора против собственного населения. Об этом – подробнее в материале Западная Украина за минувшую неделю: "порнополиция" в Галичине и фильтрационный лагерь на Волыни.
