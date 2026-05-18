Скончался народный депутат от "Европейской Солидарности" и экс-глава Нацбанка Украины (НБУ) Степан Кубив. О его смерти 18 мая сообщают украинские СМИ
После событий Евромайдана в 2014 году Кубив возглавил Национальный банк Украины, занимая должность главы НБУ с 24 февраля по 19 июня. Тем самым он стал первым главой Нацбанка постмайданной Украины. Позднее, с 2016 по 2019 год, он был назначен первым вице-премьером и министром экономического развития в правительстве Владимира Гройсмана. Степан Кубив родился в Тернопольской области. В советский период состоял в КПСС и работал секретарём областного комитета комсомола Львовского государственного университета. С середины 1990-х годов начал деятельность в банковской сфере, а позже перешёл в украинскую политику. О других новостях этого дня – В Киеве снова заговорили о мобилизации с 18 лет.
Умер первый постмайданнный глава Нацбанка Украины

10:52 18.05.2026 (обновлено: 10:57 18.05.2026)
 
После событий Евромайдана в 2014 году Кубив возглавил Национальный банк Украины, занимая должность главы НБУ с 24 февраля по 19 июня. Тем самым он стал первым главой Нацбанка постмайданной Украины.
Позднее, с 2016 по 2019 год, он был назначен первым вице-премьером и министром экономического развития в правительстве Владимира Гройсмана. Степан Кубив родился в Тернопольской области.
В советский период состоял в КПСС и работал секретарём областного комитета комсомола Львовского государственного университета. С середины 1990-х годов начал деятельность в банковской сфере, а позже перешёл в украинскую политику.
