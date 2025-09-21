https://ukraina.ru/20250921/intervidenie-alternativa-evrovideniyu-ili-nash-muzykalnyy-briks--1068961316.html

"Интервидение": альтернатива "Евровидению" или наш музыкальный БРИКС?

"Интервидение": альтернатива "Евровидению" или наш музыкальный БРИКС?

Россия задала миру музыкального жару: конкурс "Интервидение" порвал всех, и прежде всего — "Евровидение". Собственно, так и было задумано, но наверняка мало кто представлял, что получится так ярко, красочно и разнопланово. Причём — без всяких "бородатых женщин" и прочих фриков на сцене, как это принято на главном эстрадном конкурсе Европы.

Но, кстати, Россия обошлась без представительства певцов и певиц, которые захаживали не в ту дверь. РФ на конкурсе представлял Shaman: он выступал под номером 9 с песней Максима Фадеева "Прямо по сердцу". Лидером зрительских симпатий она не стала, но гораздо интересней было то, что Ярослав Дронов говорил, а не пел.Российский исполнитель попросил жюри не оценивать его выступление, поскольку Россия является принимающей страной и по законам гостеприимства он не претендует на победу. "Я представляю Россию, а Россия уже победила, так как возможность организовать "Интервидение" и принять певцов из 22 стран уже является победой". Согласитесь, жест нестандартный?Неизвестно, является ли он домашней заготовкой или экспромтом, но в любом случае этот ход Shaman’а насыщен глубокой символикой: Москва демонстрирует уверенность и позицию страны-хозяйки, для которой главное — объединить, а не соревноваться. Занимательно, что после заявлений Дронова Украина немедленно ввела санкции против Екатерины Мизулиной, у которой с Shaman’ом романтические отношения. Соответствующий указ подписал лично Зеленский, который, наверняка, кусал локти от злости и зависти: такое шоу проходит без него! Вот и отомстил, как мог.Ещё одной неожиданностью стало снятие с дистанции американской певицы Vassy — она в последний момент не смогла выступить на сцене "Интервидения". Тут вообще сплошная интрига. Сначала ожидалось, что представлять США в Москве будет американский певец Брэндон Ховард. Но за пару дней до конкурса он объявил, что не посетит Москву по личным обстоятельствам.И передал микрофон коллеге из Австралии Vassy. Но и ей не удалось спеть: по утверждению организаторов, причиной этому стало "политическое давление" со стороны Австралии. Ну, а Украина уже разгоняет тему о том, что главной причиной "дисквалификации" представительницы США стал тот факт, что Vassy является амбассадором The NOH8 Campaign, благотворительной организации, которая продвигает права ЛГБТ* по всему миру.Ситуацию даже прокомментировал глава МИД Лавров. "Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга", — сказал он. Хотя, если честно, от всей этой катавасии осталось впечатление хорошо разыгранного спектакля.В результате Америка как бы и прислала свою певицу в Москву, но как бы и не выступила на конкурсе, который уже назвали музыкальным БРИКС. Так что, если кто-то вздумает наезжать на Трампа за очередной раунд сближения с Россией или, наоборот, упрекать за несоблюдение договорённостей, можно использовать как первый, так и второй вариант. Очень удобно.Ну, а в остальном, конкурс прошёл как по нотам: крутое шоу с использованием ИИ, огромное количество иностранных гостей, акробатические трюки, красочные национальные костюмы, зажигательные ритмы. А разве может быть иначе, если на сцене горячая Куба и карнавальная Колумбия, энергия Марокко и мелизматическое звучание ОАЭ?Всего в "Интервидении" приняли участие представители 22 стран — Белоруссии, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Кении, Китая, Колумбии, Кубы, Киргизии, Мадагаскара, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, Сербии, США, Таджикистана, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР. Конкурс органично объединил культурных посланников СНГ, БРИКС, стран Глобального Юга.Очевидно, что в условиях политической турбулентности Россия использует культурные площадки для укрепления связей там, где язык политики часто заходит в тупик. Для стран СНГ это возможность закрепить общее культурное пространство. Для государств Азии, Африки и Латинской Америки — сигнал, что Москва открыта для диалога и обмена в обход западных фильтров.Подбор ведущих тоже не был случайным. Международную версию конкурса вели яркие представители мирового шоу-бизнеса — индийская красавица Стэфи Патель и харизматичный китайский телеведущий Мэн Лэй.От России модераторами музыкального форума стали актёр и музыкант Алексей Воробьёв и оперная дива, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина. Они являли пример чудесной супружеской и творческой пары, что очень органично вписалось в сценарий мероприятия: большинство песен, звучавших со сцены, были о любви, как, например, композиция белорусской исполнительницы Насти Кравченко "Мотылёк".На первый взгляд, расстановка ведущих на сцене "Интервидения" — всего лишь элемент шоу. Но если взглянуть внимательнее, то эта визуальная композиция отражает куда больше, чем модерирование "Интервидения". Она символически дублирует текущую расстановку сил на мировой арене.Россия, Китай и Индия — страны, которые в последние годы усиливают своё политическое и экономическое влияние, — выступают в роли новой коалиции. Их объединяет не только взаимная выгода, но и общий вызов: противостоять давлению тех, кто стремится изолировать их санкциями и использовать политику "разделяй и властвуй".Кстати, о политике. Международный музыкальный конкурс состоялся в России в соответствии с указом президента Владимира Путина с целью развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Сам президент РФ отправил своё видеообращение к участникам "Интервидения" и назвал главные принципы, на которых оно построено."Россия остаётся открытой для созидательного сотрудничества, она дорожит своими традициями и уважает чужие", — заявил Путин. Также глава государства выразил уверенность в том, что этот конкурс станет одним из самых узнаваемых и любимых во всём мире. Начало положено в Москве, а "Интервидение-2026" примет у себя Саудовская Аравия. Кто дальше — посмотрим.Тут важнее не передача музыкальной эстафеты, а сохранение подхода к конкурсу, когда участник должен заворожить зрителей не просто интонационно, но показать культуру своей страны — в мелодике, танце, одежде.Лучше всего это удалось — по мнению членов жюри — исполнителю из Вьетнама Дык Фуку. Он реально был ошеломлён победой и своими 422 баллами, как, впрочем, и большинство зрителей: в отличие от "Евровидения", которое раздаёт награды за политическую лояльность или за поддержку секс-меньшинств, жюри "Интервидения" показало, что международный музыкальный конкурс — это про искусство, а не про повестку дня.Екатерина Мизулина заявила, что, хотя победителем стал Вьетнам, истинной победой можно считать единение всего "традиционного" мира. "Победил Вьетнам, но победили мы все. Мы — это весь нормальный и традиционный мир. Миллиарды людей, которые не хотят видеть грязь и извращения с экранов. Люди, которые устали от мужиков, переодетых в платья. От всего этого абсурда", — подчеркнула глава Лиги свободного интернета.Второе место заняли The Nomad Trio из Киргизии, набрав 373 балла. На третьем месте — Катар. Представительница страны Дана аль-Мир набрала 369 баллов. Финал "Интервидения" завершился песней Million Voices. Каждый участник исполнил строчки песни на своём родном языке. И в этом хоре звучала нота дружбы и понимания того, что победили все — потому что донесли душу и песню до миллионов слушателей.Следует сказать, что завершившийся несколько часов назад в Москве международный музыкальный конкурс "Интервидение" стал событием не только культурным, но и геополитическим. Победа вьетнамского исполнителя и высокие места артистов из Киргизии и Катара показали: российская сцена становится точкой пересечения культурных потоков от СНГ до Азии и Африки.РФ показывает, что остаётся центром притяжения даже в условиях мощного давления извне. А тройка призёров подчёркивает рост влияния России в регионах, где активно конкурируют США и ЕС.В свою очередь, договорённость о проведении конкурса в Саудовской Аравии говорит о том, что "Интервидение" становится частью нового культурного блока Восток–Юг. Ну, так кто там кричал об изоляции России, упадке экономики и поголовной русофобии?А те, кто остался в меньшинстве и сейчас с завистью или ненавистью смотрят, как Россия объединяет страны и континенты, в том числе через музыку и гуманитарные связи. Потому как ясно — после культурных проектов последуют совместные экономические, технические, военные форумы, на которых также будут присутствовать и Китай, и Индия, и ЮАР, и Бразилия, и Катар с ОАЭ. То есть силы, которые формируют альтернативный Западу политический и культурный центр. Ну как тут не запеть?* деятельность данного движения запрещена в РФЧитайте также: Памятник Дзержинскому, вертолёт вместо Петра Первого, лебединая песня "примадонны". События культуры

