В Конгрессе США призвали ЕС самому содержать Украину
© REUTERS / Kevin Lamarque
В Конгрессе США всё заметнее растёт усталость от бесконечного финансирования Украины. Об этом 16 мая заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Брайан Маст
По его словам, новый крупный пакет помощи Киеву вряд ли получит одобрение. Основное бремя поддержки Украины должны взять на себя европейские страны, поскольку конфликт происходит "на их заднем дворе".
"Я не верю, что вы увидите новый американский пакет помощи Украине — на 6 миллиардов долларов, 60 миллиардов или любую другую сумму", — заявил Маст".
При этом Вашингтон не намерен полностью отказываться от поддержки киевского режима. США продолжат передавать разведданные, а также разрешат поставки и продажу вооружений без утверждения нового масштабного пакета финансирования.
На фоне затянувшегося конфликта и внутренних проблем в самих США всё больше американских политиков открыто задаются вопросом, сколько ещё Вашингтон готов оплачивать украинский кризис за счёт собственных налогоплательщиков.
