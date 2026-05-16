Армия России прорвалась в Тихоновку и усиливает наступление на Краматорском направлении
Российские войска продолжают развивать наступление на Краматорском направлении. Об этом 16 мая сообщает Телеграм-канал “Украина.ру”
Подразделения группировки "Юг" прорвались в населённый пункт Тихоновка. По имеющимся данным, российские бойцы заняли ряд опорных пунктов ВСУ в лесополосах между Голубовкой, Миньковкой и Тихоновкой.
После этого штурмовые подразделения приступили к активным боям уже непосредственно в самой Тихоновке, атакуя позиции украинских сил в восточной части населённого пункта. Сообщается, что площадь продвижения российских подразделений составила около 1,5 квадратных километра.
