ПВО отражает массированную атаку: десятки украинских дронов уничтожены над регионами России - 16.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260516/pvo-otrazhaet-massirovannuyu-ataku-desyatki-ukrainskikh-dronov-unichtozheny-nad-regionami-rossii-1079060607.html
ПВО отражает массированную атаку: десятки украинских дронов уничтожены над регионами России
ПВО отражает массированную атаку: десятки украинских дронов уничтожены над регионами России - 16.05.2026 Украина.ру
ПВО отражает массированную атаку: десятки украинских дронов уничтожены над регионами России
Российские системы противовоздушной обороны за последние шесть часов уничтожили 76 украинских беспилотников над рядом регионов страны. Об этом 16 мая сообщили в Минобороны РФ
2026-05-16T15:43
2026-05-16T15:43
новости
россия
краснодарский край
вячеслав володин
эммануэль макрон
азовское море
госдума
вооруженные силы украины
еаэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/19/1074783709_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_9afdad24b7efd3f3801d6c6050d4cb38.jpg
По данным ведомства, дроны были сбиты над территориями Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей. На фоне продолжающихся атак киевского режима российские силы ПВО продолжают эффективно защищать воздушное пространство страны и пресекать попытки ударов по гражданской инфраструктуре. Другие новости к этому часу: 🟥В городе Шебекино при атаке дрона ВСУ ранен ребёнок, сообщает оперштаб Белгородской области.🟦Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возможный выход Армении из ЕАЭС может обойтись республике минимум в $5 млрд — это составляет до 20% ВВП страны. 🟦Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о готовности Парижа усилить поддержку украинской ПВО и работать над укреплением противоракетной обороны Украины. 🟦В турецком Самсуне на побережье Чёрного моря неизвестный беспилотник упал на одну из улиц города. Повреждены крыши двух домов и выбиты окна, сообщает агентство DHA. 🟦Иран рассматривает возможность введения одностороннего порядка навигации в Ормузском проливе. Об этом заявил глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи. О других новостях к этому часу – ВС РФ наступают на Покровском, Часов-Ярском и Купянском направлениях.
россия
краснодарский край
азовское море
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/19/1074783709_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_2a79d2bcca45247513cfd2d937cec418.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, краснодарский край, вячеслав володин, эммануэль макрон, азовское море, госдума, вооруженные силы украины, еаэс
Новости, Россия, краснодарский край, Вячеслав Володин, Эммануэль Макрон, Азовское море, Госдума, Вооруженные силы Украины, ЕАЭС

ПВО отражает массированную атаку: десятки украинских дронов уничтожены над регионами России

15:43 16.05.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкПВО Белгорода выставила Украину на $5 миллионов
ПВО Белгорода выставила Украину на $5 миллионов - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские системы противовоздушной обороны за последние шесть часов уничтожили 76 украинских беспилотников над рядом регионов страны. Об этом 16 мая сообщили в Минобороны РФ
По данным ведомства, дроны были сбиты над территориями Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.
На фоне продолжающихся атак киевского режима российские силы ПВО продолжают эффективно защищать воздушное пространство страны и пресекать попытки ударов по гражданской инфраструктуре.
Другие новости к этому часу:
🟥В городе Шебекино при атаке дрона ВСУ ранен ребёнок, сообщает оперштаб Белгородской области.
🟦Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возможный выход Армении из ЕАЭС может обойтись республике минимум в $5 млрд — это составляет до 20% ВВП страны.
🟦Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о готовности Парижа усилить поддержку украинской ПВО и работать над укреплением противоракетной обороны Украины.
🟦В турецком Самсуне на побережье Чёрного моря неизвестный беспилотник упал на одну из улиц города. Повреждены крыши двух домов и выбиты окна, сообщает агентство DHA.
🟦Иран рассматривает возможность введения одностороннего порядка навигации в Ормузском проливе. Об этом заявил глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи. О других новостях к этому часу – ВС РФ наступают на Покровском, Часов-Ярском и Купянском направлениях.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссиякраснодарский крайВячеслав ВолодинЭммануэль МакронАзовское мореГосдумаВооруженные силы УкраиныЕАЭС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:20Зеленский грозит ударами, война украинцев с ТЦК. Итоги 16 мая
18:02Лихачёв назвал ключевую тему переговоров России и МАГАТЭ
17:46Кулеба пригрозил Белоруссии ударами в случае "второго фронта"
17:32Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ: обсудили ситуацию вокруг Ирана
17:21Скандал в Одессе: подросток из семьи госслужащих разбил полицейскую машину и оказался под арестом
17:08Иностранные рабочие не выдержали украинских реалий: мигранты сбежали после первого же обстрела
16:57Об этом молчали годами: сенсационные разоблачения от Табачника. "Украина: вспомнить всё"! Часть 1
16:00Писавший кратко, сильно и страшно. 155 лет Василию Стефанику
15:56Армия России прорвалась в Тихоновку и усиливает наступление на Краматорском направлении
15:49В Конгрессе США призвали ЕС самому содержать Украину
15:43ПВО отражает массированную атаку: десятки украинских дронов уничтожены над регионами России
15:06В Германии нашли кандидата для переговоров с Россией
14:43Визит Путина в Китай показывает реальные приоритеты Пекина
14:16Переговоры Россия — ЕС: Европа смягчает позицию и обсуждает возможные контакты с Москвой
13:44Харьковская область: ВС РФ освободили Боровую и Кутьковку — сводка Минобороны РФ
13:24Украина заявила о возвращении тел погибших военных
13:15Реакция на игнорирование Западом , обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 16 мая
12:51В Раде предложили запретить гадалок и эзотерические услуги
12:18От классики к цифровым технологиям: в Москве представят мультсериал о Суворове
11:53ПВО России отразила очередную атаку украинских беспилотников над регионами
Лента новостейМолния