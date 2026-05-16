https://ukraina.ru/20260516/pvo-otrazhaet-massirovannuyu-ataku-desyatki-ukrainskikh-dronov-unichtozheny-nad-regionami-rossii-1079060607.html

ПВО отражает массированную атаку: десятки украинских дронов уничтожены над регионами России

ПВО отражает массированную атаку: десятки украинских дронов уничтожены над регионами России - 16.05.2026 Украина.ру

ПВО отражает массированную атаку: десятки украинских дронов уничтожены над регионами России

Российские системы противовоздушной обороны за последние шесть часов уничтожили 76 украинских беспилотников над рядом регионов страны. Об этом 16 мая сообщили в Минобороны РФ

2026-05-16T15:43

2026-05-16T15:43

2026-05-16T15:43

новости

россия

краснодарский край

вячеслав володин

эммануэль макрон

азовское море

госдума

вооруженные силы украины

еаэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/19/1074783709_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_9afdad24b7efd3f3801d6c6050d4cb38.jpg

По данным ведомства, дроны были сбиты над территориями Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей. На фоне продолжающихся атак киевского режима российские силы ПВО продолжают эффективно защищать воздушное пространство страны и пресекать попытки ударов по гражданской инфраструктуре. Другие новости к этому часу: 🟥В городе Шебекино при атаке дрона ВСУ ранен ребёнок, сообщает оперштаб Белгородской области.🟦Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возможный выход Армении из ЕАЭС может обойтись республике минимум в $5 млрд — это составляет до 20% ВВП страны. 🟦Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о готовности Парижа усилить поддержку украинской ПВО и работать над укреплением противоракетной обороны Украины. 🟦В турецком Самсуне на побережье Чёрного моря неизвестный беспилотник упал на одну из улиц города. Повреждены крыши двух домов и выбиты окна, сообщает агентство DHA. 🟦Иран рассматривает возможность введения одностороннего порядка навигации в Ормузском проливе. Об этом заявил глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи. О других новостях к этому часу – ВС РФ наступают на Покровском, Часов-Ярском и Купянском направлениях.

россия

краснодарский край

азовское море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, краснодарский край, вячеслав володин, эммануэль макрон, азовское море, госдума, вооруженные силы украины, еаэс