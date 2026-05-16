ПВО отражает массированную атаку: десятки украинских дронов уничтожены над регионами России
Российские системы противовоздушной обороны за последние шесть часов уничтожили 76 украинских беспилотников над рядом регионов страны. Об этом 16 мая сообщили в Минобороны РФ
2026-05-16T15:43
ПВО отражает массированную атаку: десятки украинских дронов уничтожены над регионами России
По данным ведомства, дроны были сбиты над территориями Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.
На фоне продолжающихся атак киевского режима российские силы ПВО продолжают эффективно защищать воздушное пространство страны и пресекать попытки ударов по гражданской инфраструктуре.
Другие новости к этому часу:
🟥В городе Шебекино при атаке дрона ВСУ ранен ребёнок, сообщает оперштаб Белгородской области.
🟦Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возможный выход Армении из ЕАЭС может обойтись республике минимум в $5 млрд — это составляет до 20% ВВП страны.
🟦Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о готовности Парижа усилить поддержку украинской ПВО и работать над укреплением противоракетной обороны Украины.
🟦В турецком Самсуне на побережье Чёрного моря неизвестный беспилотник упал на одну из улиц города. Повреждены крыши двух домов и выбиты окна, сообщает агентство DHA.
🟦Иран рассматривает возможность введения одностороннего порядка навигации в Ормузском проливе. Об этом заявил глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи. О других новостях к этому часу – ВС РФ наступают на Покровском, Часов-Ярском и Купянском направлениях.