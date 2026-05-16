Писавший кратко, сильно и страшно. 155 лет Василию Стефанику

14 мая 1871 года в семье зажиточного галицкого крестьянина Семёна Стефаника родился сын Василий. Отец хотел сделать из него настоящего пана, но тот стал писателем, воспевшим тяжкую крестьянскую долю

2026-05-16T16:00

Богач, властный, энергичный и сообразительный в торговле хозяин, славившийся своим поместьем в селе Русов на весь Снятинский уезд, Семён Стефаник и сам с раннего утра до поздней ночи вкалывал до исчерпания сил на хозяйстве и безжалостно гнал на труд работу жену, дочерей и сыновей. Он был одержим ненасытной жаждой обогащения, отличался тираническим характером, нередко жестоко обращался с батраками, не проявлял никакого сострадания к своей жене Оксане, которая надрывала силы в работе. Лишь одному из трёх сыновей, Василию, отец желал другой судьбы – хотел видеть его паном, и поэтому выделял определенную сумму на его обучение, хотя и тут не был особо щедрым.Сначала Василько учился в Русовской начальной школе, затем в Снятинской четырёхклассной школе, а затем и в польской гимназии в Коломые. Собирая сына в дорогу, мать просила провалить экзамены. Прилежный ученик, конечно же, совета матери не послушал, о чем не раз жалел в следующие годы. В Коломые Василий особо болезненно ощутил скупость отца, который сэкономил и на одежде сына, да ещё поселил его в доме, где городские проститутки принимали своих клиентов.Кроме этого, физические и моральные издевательства учителей-шляхтичей, постоянное унижение его как мужицкого сына, насмешки, глумление, пренебрежение и травля со стороны панских детей-гимназистов выработали в юноше комплекс неполноценности и врезали в его сознание социальное и национальное унижение.Несмотря на все морально-психологические травмы, которые получил гимназист Василий Стефаник во время учебы в Коломые, там он написал и опубликовал первое стихотворение в прозе, принял перед портретом Тараса Шевченко присягу на "честный труд для родного народа", и окончательно утвердился в убеждении стать писателем. Также в Коломыйской гимназии Василь Стефаник подружился со своим творческим приятелем, соавтором нескольких рассказов Лесем Мартовичем, и с Иваном Семанюком, известным в литературе под псевдонимом "Марко Черемшина".В 1890 году из-за участия в тайном творческом объединении "Покутская троица" Стефаник был исключен из гимназии. Образование он продолжил в Дрогобычской гимназии. Здесь будущий писатель вступил в Русско-Украинскую радикальную партию (РУРП), стал членом тайного кружка молодежи и лично познакомился с Иваном Франко.В 1892 году Стефаник поступил на медицинский факультет Ягеллонского университета в Кракове. Однако вместо изучения медицины он участвовал в деятельности организации студентов-русинов "Академическое общество", в студенческих кружках и литературных объединениях, сотрудничал с польскими издателями.Краков был в то время центром польского модернизма, и Стефаник познакомился с новейшими европейскими художественными течениями. Модернистский характер произведений Стефаника привёл к тому, что их поначалу отказался печатать "Литературно-научный вестник" во Львове.В студенческие годы Стефаник также активно участвовал в политической борьбе в Восточной Галичине: выступал на крестьянских митингах, за что в 1895 году его арестовывали (после этого отец прекратил с ним общение). В 1897 году, когда Стефаник агитировал за "мужицкого депутата" Ивана Франко, он подвергся преследованиям.Стефаник постепенно потерял интерес к медицине, и в результате покинул университет. Его первые реалистичные новеллы были опубликованы в 1897 году в газете "Праця" в Черновцах, в этом же городе в 1899-м в издательстве "Руська Рада" вышел и первый сборник его новелл – "Синяя книжечка". Он принёс Стефанику всеобщее признание и был встречен восторженными отзывами Ивана Франко, Ольги Кобылянской, Леси Украинки и Михаила Коцюбинского. Главной темой новелл Василия Стефаника стала трагедия галицкого и буковинского крестьянства, которую писатель продолжил в изданных во Львове сборниках "Каменный крест" (1900) и "Дорога" (1901). Позже Стефаник не без гордости признавался:"Меня тронуло солнце, и луна, и земля. Но больше всего наши люди, так называемые мужики. Я, как Бог, создал их и поставил перед глазами мира. Думаю, что через сто лет из-за меня они будут собой гордиться".Он также нарочито противопоставлял крестьянина "руськой интеллигенции": "для неё, интеллигенции, у меня нет сердца". При этом Иван Франко отмечал, что Стефаник намеренно преувеличивал проблемы крестьян, чтобы исследовать трагические моменты жизни и выписать самые первозданные эмоции, и призывал "не изучать экономическое положение Галичины по произведениям Стефаника".1900 год стал для Стефаника очень тяжёлым в личном плане. Сначала умерла его мать, которую писатель трепетно любил. Отец же через четыре месяца после этого женился на красавице Марии Луцик, которая была на 7 лет младше Василия. У Семёна Стефаника были уважительные причины – большое хозяйство, почти 100 гектаров земли, много скота, и всё это требовало рук хозяйки, – сыновья, и прежде всего, Василий, решительно были против женитьбы отца.Писатель поселился у друзей в Черновцах и перебивался случайными заработками. Он основывал читальни "Просвіти", как член Радикальной партии агитировал на выборах за её кандидатов, выступал на крестьянских собраниях.Важной вехой в жизни Василия Стефаника в 1903 году стало путешествие в Полтаву на открытие памятника Ивану Котляревскому. Кроме Полтавы, он посетил также Киев, Житомир и Канев, встретился с Николаем Лысенко, Лесей Украинкой, Еленой Пчилкой, Михаилом Коцюбинским, Христиной Алчевской, Михаилом Старицким, Панасом Мирным, Борисом Гринченко, Владимиром Самойленко, Гнатом Хоткевичем и Николаем Вороным.Некоторое время Стефаник находился на курорте и гостил у своего друга Леся Мартовича в Городке. В 1904 году писатель, наконец, решил вернуться в село и начать вести собственное хозяйство. Он попросил руки у своей подруги Ольги Гаморак, которой много лет изливал самые сокровенные мысли и переживания, хотя был влюблён в её сестру Евгению, супругу священника Василия Калитовского. На свадьбе Стефаника во Львове присутствовали, в частности, Иван Франко, Лесь Мартович, Марко Черемшина, Владимир Шухевич (дед Романа Шухевича, кстати).Молодая семья поселилась в родном селе Ольги Стецеве. Там Стефаник стал вести хозяйство своего тестя Кирилла Гаморака, депутата Венского Сейма. Писать ему теперь, погруженному в хозяйственные дела, становится некогда, да и желания браться за перо не возникало. Третий сборник Стефаника "Моё слово" (Львов, 1905) состоит из новелл, написанных в 1897-1902 годах. Михаил Коцюбинский просит в письмах "любимого писателя", "красу нашей анемической литературы" не умолкать. Но Стефанику нравилось и хозяйствовать, и выступать на сельских вече, и защищать крестьянские интересы с трибуны Венского Сейма, куда его избрали в 1908 году.Новеллы Василия Стефаника появились в переводах сначала на польский, а позже на чешский, немецкий и русский языки. В предисловии к его книге "Рассказы" (СПБ, 1907) Стефаника назвали "певцом умирающего села", с чем автор позже спорил, заявляя, что просто старался "так натянуть струны души крестьянина-труженика, чтобы извлечь из неё необычную музыку Бетховена". Максим Горький отметил концептуальную глубину воздействия произведений галицкого новеллиста на читателя: "как кратко, сильно и страшно пишет этот человек".После смерти тестя в 1909 году Василь Стефаник, помирившийся с отцом и его второй женой, перебрался с семьей в Русов. Семён Стефаник выделил сыну 8 гектаров поля, отвел большой огород, на котором Василь Стефаник построил просторный дом с верандой. Там, в Русове, писателя и застала Первая мировая война. Вскоре село заняли русские войска, а когда в 1915-м вернулись австро-венгерские, Стефаника арестовали как русского шпиона. От расправы его спас только статус депутата Венского Сейма. После этого Стефаник уехал в Вену, где в 1916-м возобновил литературную деятельность, написав пропагандистскую новеллу "Мария". В ней изображены ужасы мировой войны, но главный негатив обращён против русских войск.После распада Российской империи Стефаник горячо приветствовал образование Украинской народной республики. 17 ноября 1917 года, выступая на многолюдном вече в Снятине, он заявил, что над Днепром "в самом большом величии встаёт новый мир, оттуда идёт к нам свет для нашего развития". Он вошёл в состав делегации Западно-Украинской народной республики, которая приезжала в январе 1919 в Киев в связи с провозглашением "Акта Злуки". Во время приезда писатель установил связи с деятелями науки и культуры, которые позже способствовали изданию его произведений в Харькове и Киеве.В 1920-30-е Василий Стефаник писал немного, во Львове вышли только два сборника его новых новел – "Земля" (1926) и "Произведения" (1933). Отдельные из них были напечатаны в харьковских журналах "Червоний шлях" и "Вапліте" в 1926-27 годах. Правительство УССР в 1928 году назначило ему персональную пенсию, а в 1931-м в Харькове отметил 60-летие со дня рождения писателя.В 1933 году Стефаник отказался от персональной пенсии, когда узнал о голоде на Украине. Узнав об этой ситуации, митрополит Андрей Шептицкий назначил писателю пенсию от УГКЦ. Стефаник попросил кассира выдать назначенную сумму мелкими монетами. С мешком мелочи писатель вышел на площадь во Львове, и раздал милостыню нищим с просьбой помолиться за убиенных голодом.Стефаник умер 7 декабря 1936 года и был похоронен в родном селе Русов. После присоединения Западной Украины к УССР Стефаник вошёл в канон украинской советской литературы, в его доме в Русове был открыт литературно-мемориальный музей писателя. В 1971 году имя Василия Стефаника получила Львовская научная библиотека, созданная в помещении польского Института Оссолинских.Несмотря на левые взгляды и сотрудничество с властями УССР, писатель не попал под "декоммунизацию" после 2014 года, его памятники и улицы его имени сохранились, а в 2021 году 150-летие со дня рождения Василия Стефаника было отмечено на государственном уровне.

Олег Хавич

