США, Европа или Украина? Елена Маркосян о том, кто на самом деле управляет "шоу-политикой" переговоров

Евросоюз и Киев имитируют мирные переговоры даже несмотря на то, что у Европы не осталось политиков, способных говорить с Россией. Почему фигура Шредера не спасет отношения Брюсселя с Москвой, а украинцы не пойдут на Майдан против киевского режима?

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян.Украинские власти обратились к европейским государствам с просьбой присоединиться к возможному возобновлению мирных переговоров с Москвой, а Киев предложил России взаимно прекратить удары по аэропортам, сообщила 12 мая газета Politico со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.Ранее, 11 мая, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили экс-главе офиса президента Украины Андрею Ермаку обвинения в коррупции, за что ему грозит 15 лет. Также были опубликованы записи разговоров (пленки Миндича), в которых обсуждалось отмывание денег на строительстве элитных коттеджей в Киевской области.— Елена, с чем, на ваш взгляд, связана тема с участием Европы в переговорах по Украине, в том числе активизация этого процесса со стороны Киева и ЕС?— Причин, полагаю, несколько.Во-первых, отношения между США и Украиной уже какое-то время находятся в формате прямых указаний и, если Украина их не исполняет, то начинает испытывать трудности медийного уровня в дополнение ко всем остальным.Во-вторых, отношения США и Европы ухудшились, и Америка не собирается их улучшать в ущерб своим интересам. Соединенные Штаты будут это использовать, что лишний раз подтверждает тема вывода американских войск из Германии, например.На первый взгляд, это ответ Дональда Трампа на отказ Германии включиться в иранский конфликт на стороне Америки. Но тут же появились предложения из Польши и Прибалтики эти американские войска разместить на своей территории. По сути, Европа предлагает Штатам подойти ближе к границе с Россией в надежде всё-таки любым способом втянуть Америку в готовящуюся европейскую войну.Если боевые действия на Украине остановятся, мирному дипломатическому процессу альтернативы не будет. Европа тут же потеряет в экономике, политике, а также лишится своей значимости — ее движение на обочину современного развивающегося мира ускорится.Поэтому цели Европы и Украины на данном этапе совпадают полностью. Им нужно продолжать шумную шоу-политическую игру. Переговоры по украинскому урегулированию — это возможность данную тему оживить и сделать актуальной, несмотря на то, что их результат очевиден уже сейчас.— Можем ли мы сказать, что предложение Владимиром Путиным кандидатуры Герхарда Шредера на позицию переговорщика — это экзамен Европы на готовность к реальным переговорам о мире на Украине? Что в итоге будут делать в Европе, ведь они столько раз кричали, что хотят участвовать в мирном урегулировании…— Мирное урегулирование Европу, по сути, не интересует, но предложение Владимира Путина прозвучало для них очень своевременно. А как ещё европейской команде держаться в топе новостной повестки?Другой вопрос, что такое пожелание российской стороны поставило перед Европой отличное зеркало, в котором видно, как ее элиты уничтожили собственные ресурсы дипломатического разрешения проблем, возникших с конфликтом. Дело ведь не в кандидатуре Шредера, а в том, что среди "своих" русофобов у глобалистов не осталось ни одного политика, который бы не отличился в адрес России и нашего президента. оскорблениями и гадостями.В определенный момент переговоры стали нужны [Европе], и все там хотели бы сыграть роль великих миротворцев, но как это сделать после всего, что было сказано и сделано? Получается, что никак. Любой чудак из числа "не своих" в один момент может стать лидером Европы, и потом Брюсселю придется непросто. Никто не хочет рисковать.— Вы написали в MAX-канале, что в Германии констатируют "...отношения Германии и России находятся в низшей точке. Это плохо для Германии, плохо для Европы...". Вы отметили, что “пришло время прекратить удобное враньё о хорошем народе и плохой власти; если по долгам любой власти всегда платит народ, то речь должна идти не только о деньгах и не только о народе; расплата должна касаться всех и всего, а захотят дружбы и денег, пусть сначала найдут слова и поступки, которыми смогут расплатиться за свою неблагодарность, чванство и вранье.” Поясните, какие слова и действия вы имеете ввиду? Может быть, как раз одобрение Шредера переговорщиком с РФ станет первым шагом?— Нет. Даже такое решение не будет достаточный.Герхард Шредер, безусловно, авторитет, но сейчас за ним нет силы политических решений. А такие решения потребуются: чтобы Германии восстановить отношения с Россией придется не пальчиком поманить, а извиниться, исправить ошибки и признать свою ответственность за произошедшее. Вот это может стать первым шагом.А пока что не важно, кто из политиков возьмет на себя ответственность за переговоры. К тому же, есть вопросы. От имени кого могут они вестись? Единой Европы? Единства там нет. От имени отдельных государств? Так этот путь никому не заказан даже сейчас. Просто он невозможен для многих в силу большого числа совершенных ошибок.И народам Европы нужно разъяснять именно это — что путь к России простым не будет, и она уже не захочет забыть, простить и оценить эту историю деньгами будущих выгодных сделок.— Как во всю эту историю вписываются атаки на Ермака со стороны НАБУ и САП?— У Трампа столько компромата на украинскую власть, что можно хоть трижды в день что-то публиковать. Антикоррупционные структуры курируют Штаты, поэтому Ермак — это лишь первый удобный "мальчик для битья". Его давно определили на эту роль, потому что именно он стал олицетворением подчиненности Украины Британии, а не Штатам.То есть Трампа дал приказ (предложение) о праздничном перемирии, Зеленский его на словах поддержал и тут же нарушил. Обидно? Думаю для американского лидера это неприятный факт. Поэтому дело Ермака пошло в ход ускоренным темпом.— Бывший пресс-секретарь Зеленского Мендель дала интервью Такеру Карлсону, где отметила, что 90% жителей Украины хотят остановки войны, а наркоман Зеленский препятствует этому. Но думаю, если на самом деле 90% украинцев хотели бы остановки войны, то давно ее прекратили. Все-таки фронт и власть держатся на людях. Видимо, не хотят. Что вы думаете об этом?— Украинцы хотят прекращения войны, но пока не понимают, как этого добиться и боятся России больше, чем своей вороватой власти. Они “чувствуют”, что остановка конфликта Россию не интересует, а ее победа не обещает им ничего хорошего — идеологи поработали знатно.В этом вопросе нужна разъяснительная работа, но без фанатизма и обещаний. Пока у Украины есть деньги на зарплаты, пенсии и военные выплаты, желаний что-то резко менять никто демонстрировать не будет. Такова сегодня эта страна. Это скоро изменится, но на ещё один Майдан сил у Украины нет.В США и в Европе стало развиваться направление, связанное с давлением на Зеленского в части прекращения военных действий и поиску компромисса с Россией. Это не в последнюю очередь связано с экономическими проблемами на Западе, которые обострились из-за невнятного исхода войны против Ирана. Об этом — в интервью Сергей Богачев: Война на Украине близится к завершению, потому что для всех она стала слишком дорогой.

