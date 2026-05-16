Сакура: украинская история японской вишни
На Украине отцветает сакура. Японская традиция любования этими цветущими деревьями становится в стране всё более популярной
2026-05-16T06:06
Жители столицы Украины по праву гордятся киевскими парками. Во многих публикациях о Киеве можно встретить слова, приписываемые Шарлю де Голлю, когда он посетил столицу cоветской Украины в 1966 году.
"Я видел много парков в городах, но я не видел город в парке", – заявил тогда президент Франции.
Писатель Эфраим Севела в 1975 году в своей книге "Остановите самолёт, я слезу" описывал тоску мигрировавших в Нью-Йорк киевлян по родному городу.
"Мы в Киеве не ложились спать, не погуляв часок перед сном на свежем воздухе. Какой в Киеве воздух! А? Компот! Фруктовый сок! Не то, что эта мерзость", – вспоминала пожилая киевлянка, жалуясь на жизнь в "Большом яблоке".
Прошли десятилетия. Но даже варварская застройка не смогла окончательно добить киевские парки и сады. Перемирие на День Победы подарило возможность киевлянкам и забронированным от службы в армии киевлянам спокойно насладиться прогулкой по цветущему городу. Но ещё до действия перемирия киевлян начали зазывать в парки.
"В ботаническом саду цветут сакуры, магнолии, сирень. Бегите смотреть и нюхать", – писала на своей странице в Х основательница кондитерской "Номер Дома" Мария Тимошенко.
Сиренью славен "новый" киевский академический ботсад – имени Николая Гришко в Зверинце. Магнолией – "старый" - имени Александра Фомина. И по весне именно эти два сада переживали наплыв визитёров.
Но откуда у киевлян появилась новая традиция – любоваться сакурой? И насколько она старая?
Что объединяет посольство Японии, авиаконцерн и табачную компанию
В 2017 году в рамках Года Японии на Украине посольство Японии провело масштабную кампанию "2500 сакур", по которой в Киеве и появились аллеи из сакур. Больше всего повезло Киевскому политехническому институту. И это неслучайно. Именно здесь в 2003 году открылся Украино-Японский центр. Спустя 2 года – в 2005 году – между Минэкономики Украины и МИД Японии было подписано соглашение, согласно которому Киевский политехнический институт признавался реципиентом проекта "Украинско-Японский центр". А в 2011 году в центре основали "Японский языковой центр – Японский фонд".
Первые 10 деревьев посадили ректор КПИ Михаил Згуровский и представители посольства Японии на Площади знаний.
"Эти деревца сакуры – подарок не только от правительства Японии, но и от всего японского народа. В Японии есть традиция в пору цветения сакуры любоваться ей… У меня есть мечта вернуться сюда через 10, а если буду жив – и через 20 лет, чтобы вместе с ректором Михаилом Згуровским и студентами КПИ любоваться сакурами на Украине", – заявил тогда министр-советник посольства Японии на Украине Мичио Харада.
Ректор КПИ тогда же заявил, что это честь для его университета принять эти деревца.
"Для нашего университета – высокая честь принять этот символ Японии от народа этой страны. Я искренне благодарен нашим японским друзьям за этот подарок. Это часть их культуры, их истории, это часть души японского народа…", – ответил Згуровский.
Примечательно, что цветение сакур изначально прогнозировали через 2-3 года после посадки. Однако молодые деревья зацвели уже на следующий год.
Позднее к этой аллее добавились ещё 6 именных деревьев, которые приобрели меценаты и преподаватели КПИ, а именно – ректор Згуровский, первый проректор Юрий Якименко, Киевская городская организация профсоюза работников образования и науки, член Наблюдательного совета КПИ Богдан Андрейцев, профсоюз сотрудников КПИ и сотрудники Украинско-Японского центра.
"На этом мы не заканчиваем и будем определяться, где ещё на территории нашего университета есть уголки, которые можно было бы украсить этими чудесными деревьями", – заявил Згуровский.
В общем, одной этой аллеей в киевском "Политехе" решили не ограничиваться.
Так, совсем рядом, в сквере Пионеров авиации также высадили сакуры. Примечательно, что по местной легенде, именно на этом месте свыше века назад киевские политехники Игорь Сикорский и Константин Калинин испытывали свои первые летательные аппараты. Теперь же здесь стоят самолёты Ан-2 и Як-40, а также вертолёт Ми-2 и скульптура первого авиатора. А рядом с ними – сакуры.
Есть "авиационный" след и в ещё одном сквере сакур у КПИ, который расположен чуть поодаль. Первые сакуры вдоль улицы Борщаговской высадили в 2021 году, но лишь спустя три года – в 2024 году – это место получило статус парка и название "Парк Непокорённых". За год до этого – в 2023 году – на этом месте заложили уже целую аллею сакур. Помогала компания "Boeing Украина", закупившая 10 саженцев. Её же сотрудники участвовали в посадке.
Однако КПИ – не единственное место в Киеве, где можно полюбоваться сакурами. Так, недалеко от Площади Независимости (укр. Майдан Незалежності) – всего лишь в 400 метрах – у театра имени Ивана Франко – тоже растут эти японские вишни.
Однако самая впечатляющая аллея сакур в Киеве находится вовсе не в центре и даже не у КПИ, а на окраине города, да ещё и на левом берегу Днепра, который считается менее престижным, чем правый. У станции метро "Лесная" – конечной станции Святошинско-Броварской линии – находится парк Киото.
Этот парк заложили в 1972 году после установления побратимских отношений между Киевом и Киото. К открытию парка Киото подарил Киеву пагоду. В сентябре 2011 года к 40-летию установления побратимских отношений в парке высадили аллею из 360 сакур, которые подарила табачная компания Japan Tobacco International. Спустя несколько месяцев – в апреле 2012 года Национальный реестр рекордов Украины признал аллею сакур самой длинной в стране, её общая длина составила 978 метров.
Где цветёт "безумная" сакура
Но не Киевом единым. Так, в рамках всё той же кампании "2500 сакур" в 2017 году эти деревья высадили не только в столице Украины, но и во Львове, Золочеве, Тернополе, Ужгороде, Мукачево, Ивано-Франковске, Черновцах, Хмельницком, Виннице, Умани, Одессе, Николаеве, Запорожье, Днепре, Краматорске, Славянске, Харькове и подконтрольных тогда Украине Херсоне, Северодонецке и Геническе.
Однако и до акции было на Украине место, уже славное своими сакурами. Это – столица Закарпатья Ужгород. Там свыше 1000 деревьев посадили чехи ещё в 20-30-х годах ХХ века для укрепления болотистых почв. Зацветает в Ужгороде сакура чуть раньше, чем в Киеве – как правило, ближе к середине апреля. Длится цветение две недели.
Есть сакуры и в другом закарпатском городе – Мукачево. В этом городе высажено почти 8000 сакур. При этом есть среди них и особенная – "безумная" – сакура: это дерево зацветает не в сезон.
"В Мукачево начала цвести "безумная" сакура. Традиционно эта сакура цветет "не в сезон", однако она также начинает сакуровый марафон в городе. Через несколько дней дерево полностью покроется нежно-розовым цветом", – сообщил в этом году 12 марта Мукачевский горсовет.
А вот остальные сакуры в Мукачево зацвели в апреле. Кстати, этот закарпатский город отобрал у Киева рекорд – самая длинная аллея сакур на Украине теперь находится в Мукачево. Её длина – почти 1,4 км.
"Садок вишневий коло хати (рус. Вишнёвый садик возле хаты – Ред.)" – это строки одного из наиболее известных стихотворений украинского классика Тараса Шевченко.
Так он описывал украинскую идиллию. Но прошли времена и вместо привычной украинской вишни теперь всё популярнее сакура. А в украинских СМИ уже несколько лет как выучили японский термин "ханами" – любование цветущей сакурой.
И тут нужно упомянуть, что сама эта традиция имеет в том числе и военные корни: в средневековой Японии цветущая сакура символизировала среди прочего и мимолётность жизни самурая. В ХХ веке сакура стала одним из символов милитаристов.
Так, "Сакуракай" - "Общество сакуры" - ультранационалистическое общество молодых японских офицеров дважды пыталось осуществить государственный переворот. В "Песне японской молодёжи" говорилось о воинах, которые были готовы умереть подобно цветам сакуры. Японские пилоты рисовали цветы сакуры на самолётах перед тем, как отправиться на миссию камикадзе, а ветки сакуры брали с собой, если был сезон её цветения. В современных Силах самообороны Японии пятилепестковый стилизованный цветок сакуры является мотивом геральдики. Он используется в знаках различия воинских званий и в качестве кокарды.
Ирония судьбы: желая найти утешение и отвлечься от военного быта, украинцы любуются теми цветами, которые когда-то неразрывно были связаны с войной и напоминали о мимолётности жизни военного.
