https://ukraina.ru/20260513/insaydy-po-delu-ermaka-zelenskogo-1078891441.html

Инсайды по делу Ермака-Зеленского

Инсайды по делу Ермака-Зеленского - 13.05.2026 Украина.ру

Инсайды по делу Ермака-Зеленского

Игра престолов на Украине. Специально держал паузу, чтобы выяснить все подробности и как там всё было на самом деле с этим самым вручением подозрения Ермаку и всем, что это сопровождает. Ну и вот интереснейшие подробности.

2026-05-13T16:52

2026-05-13T16:52

2026-05-13T16:52

владимир зеленский

банковая

лондон

украина

андрей ермак

сбу

сап

набу

андрей пинчук

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0d/1078892433_0:0:2744:1544_1920x0_80_0_0_7a12e5ff45493decfaff8d2754c8c3ca.jpg

Вы, конечно, уже знаете, что началось рассмотрение меры пресечения. САП запросил арест, который может быть заменён залогом в 180 млн гривен. Вы уже знаете, что подозрение вручено по делу того самого коттеджного посёлка "Династия", где четыре фигуранта. Трое из них уже получили подозрения. Это Миндич, это Ермак и это Чернышов. Ну а четвёртый всем известен. Это Вова Зеленский, криворожский "пианист" и клептоман, по совместительству кровосос и упырь. Но пока его прокуроры САП не называют. Да и не факт, что назовут в принципе.Да, все сейчас обсуждают синхронность атаки на Зеленского через его бывшую любовницу и по совместительству пресс-секретаря Юлию Мендель, которая ни много ни мало дала большое интервью Такеру Карлсону, где обвинила Зеленского и в наркомании, и в том, что он был готов всё сдать и обменять на собственное спокойствие и политическое будущее ещё в двадцать втором году. Много чего наговорила барышня.Но бог с ней, с Мендель.Речь о том, что Зеленского обкладывают по всем правилам, обкладывают серьёзно. Главная цель, как я уже рассказывал, это те самые ограничения, которые должны быть наложены через изменения процедур назначения руководителей большинства силовых органов, через расширение автономии и полномочий НАБУ, САП и ВАКС, через корректировку процедуры назначения судей Конституционного суда. В общем, всё то, что содержится в меморандуме так называемом "Качки Кос", который привязан к тому самому кредиту в 90 млрд.И сразу скажу, обольщаться не стоит. Какая-то денежка по этому кредиту капать будет, но очень дозированно, чтобы заставить Зеленского сначала подписать меморандум, а потом выполнять его нормы. Ну и вот заодно его поддавливают ещё и с антикоррупционной стороны.Хотя во всем происходящем, есть, конечно же, и вполне шкурные интересы. И стоят за этими шкурными историями в первую очередь так сказать "друзья Зеленского" Пинчук и Фиала. Партнёры глобалистов из Демпартии, партнёры Сороса, партнёры Лондона и европейских либеральных фашистов. И сейчас они решают свой собственный шкурный вопрос. Ну и на горизонте маячит Пётр Алексеевич Порошенко* со своими шоколадными интересами. Всё подробно сейчас вам разложу.И первое, и самое пикантное. Многие обратили внимание на фото с блокировкой улицы Банковой НАБУ-шниками. Но события, оказывается, развивались куда интереснее простого перекрытия в ходе следственных мероприятий. Сначала НАБу-шники прибыли на улицу Шёлковичную. Она примыкает к Банковой. И там квартира Ермака. А после этого они предприняли хитрый манёвр и очень быстро оказались уже непосредственно под офисом Зеленского на Банковой. Там пройти всего метров сто-двести. А в это самое время на Банковой находился Рустем Умеров. Один из фигурантов расследований НАБУ и, по имеющейся информации, человек, который тоже должен был вчера получить подозрение вместе с Ермаком. А все потому, что окончательно снести Ермака, выбить его из украинской политики, разорвать его контакты с Зеленским, с правительством и парламентом это первая и ключевая задача этой самой антизеленской коалиции Пинчука, Фиалы, Порошенко* и к ним примкнувших. Но вторая задача снести Умерова, выбить его из всех оборонных контрактов, из всех денежных, жирных, сладких раскладов. И для этого, конечно же, ему тоже нужно было вручить подозрение.И на Банковой струхнули серьёзно. Мгновенно Зеленский вызвал военизированное спецподразделение Государственного бюро расследований и "Альфу" СБУ. Помните, как он повышал количество этих самых альфовцев на десять тысяч? Не зря, получается, повышал.В итоге НАБУ-шников не впустили в офис. И как в той самой легенде про Керенского, который якобы в женском платье покидал Зимний дворец (вранье, конечно, но вопрос сейчас не в этом), Умерова тайком вывезли с Банковой, отвезли к молдавской границе и, как рассказывают, он уже в Анкаре (скоро узнаем так ли это).И сейчас явно трусит Зеленский и его ближний круг. Шефир где-то там за границей завибрировал. Миндич закопался ещё глубже в израильский песок. А Андрей Борисович Ермак сидит на суде по назначению ему меры пресечения. 180 млн и 72 часа на принятие решения. С чего бы вдруг 72 часа? Думаю, торгуются. Закроют ли Ермака? Нет, думаю, что в итоге сумма будет раза в два меньше, а может быть и раза в три. Наскребут они как-нибудь этим своим кружком "Вечернего квартала". Как в своё время, помните, на плёнках было, как Шефир обсуждал с Миндичем залог за Чернышова. Ну вот сейчас наскребут уж как-нибудь. Здесь кровно заинтересован и Зеленский, а денег у них как у дурака фантиков.Ну и вот по факту, вся эта история крайне дурно пахнет для Зеленского и Ермака. Пинчук, Фиала и Порошенко почувствовали вкус крови. Сейчас их ключевое требование уже не просто отстранить Ермака от всего, а ещё и отправить в отставку Умерова. И требования их сейчас гораздо шире. Идея у них такая: переформатирование парламентского большинства, создание очередной "ширки" (широкой коалиции) в украинском парламенте и формирование коалиционного правительства, которым будут управлять они, а не Зеленский с Ермаком, как последние сейчас управляют правительством Свириденко. Хотя Ермак, конечно, уже сильно подрастерял влияние, но тем не менее это всё в основном его люди и его ставленники.Есть ещё одна интересная история во всей этой связи. Вчера, по инсайдерской информации, Зеленский принял для себя решение, что будет менять министра внутренних дел. Ну как принял вчера — так струхнул, что окончательно решил: ему на этом посту нужен человек, которому он может доверять. Нет, решение ещё не принято окончательно, но, как говорят, почти дозрело. И вы будете удивлены кто кандидат на замену Клименко.И на этом решении, кстати, будет завязан ещё один серьёзный конфликт. Ещё одного важного человека в конструкции власти и киевского режима, по всей видимости, наконец-то начнут жрать заговорщики. Речь про Олега Татарова, замглавы офиса, курирующего правоохранительную систему. Хотя он уже с полгода находится в подвешенном состоянии и не слишком часто появляется на рабочем месте. Вообще про его скорую отставку рассказывали ещё полгода назад. Ну и вот, похоже, Зеленский действительно готов его сдать, потому что отношения между ними окончательно разладились. Татарову он не доверяет и считает, может быть и не без оснований, что тот играет сразу на несколько сторон.И поэтому замена главы Министерства внутренних дел, а сейчас его возглавляет Клименко, чистый ставленник Татарова, на своего человека у Зеленского уже, буквально на сносях. И знаете кого он решил поставить? Васю Малюка. Собственно, эта история мелькала ещё тогда, когда Малюка собирались отправлять в отставку. И конфликт там был в первую очередь с Ермаком. Но сейчас Зеленский оказался в ситуации, когда всё вокруг него шатается, когда даже те, кого он считал своими союзниками и партнёрами и в Европе, и в Лондоне, и за океаном среди элиты Демпартии, и в украинском олигархате в лице того же Фиалы, Пинчука и Ахметова фактически играют против него. И вот в этой ситуации он решил вытащить из колоды тухлого Васю Малюка. И у них уже даже состоялось общение по этому поводу. Посмотрим, будет ли это реализовано. Посмотрим, позволят ли ему это сделать члены антизеленской коалиции, те самые заговорщики, которые не таясь смотрят ему в глаза и продолжают называть себя его друзьями и наносят удар за ударом. И защитить его почти некому (и слава Богу).Пока что, СБУ сработало за Зеленского. Пока ещё Поклад, который фактически руководит СБУ, формально остаётся человеком Зеленского. При том, что Поклад абсолютно американский человек, на сто процентов. Пока ещё ГБР, хотя и там руководство уже относительно независимо, всё-таки ориентируется на президента. Кстати, всё это как раз и собираются менять тем самым меморандумом "Качки - Кос". Главу Нацполиции, главу ГБР, генерального прокурора, региональных прокуроров, руководителей региональных управлений полиции — всё это хотят фактически передать под назначение внешним экспертам понятно откуда. Плюс расширение полномочий и автономии НАБУ и САП.И нет, никто не собирается сносить Зеленского. Его просто хотят превратить в хромую утку, в сбитого лётчика, который возьмёт на себя всё и ответит за всё, чтобы потом на него же всё и повесить. В том числе и подпись под мирными соглашениями с Россией, которые его конкуренты потом продадут украинскому обывателю как предательство. Воспримет ли это так украинский обыватель как предательство, вопрос отдельный. Но к тому моменту Зеленского уже настолько накачают коррупционной токсичностью, что для него это будет конец. И в конечном итоге, когда он потеряет власть, а потеряет он её гарантированно, лучшим для него исходом станет просто тюремное заключение, где он хотя бы сохранит жизнь. Потому что никакая пенсия ни в Лондоне, ни в Майами, нигде ему уже не светит. Найдут, догонят и заставят отвечать по всей строгости, как говорится, блатных законов, перед теми людьми, которым он очень серьёзно нагадил. А фамилии этих людей вы все прекрасно знаете. В общем, натуральная игра престолов. Только это не какие-нибудь высокие лорды и аристократия как в кино. Это всё - бесславные ублюдки.О том, что происходит в эти дни с украинским парламентом - в статье - Призрак, который достаточно жив, но уже достаточно мертв. Что Зеленский и Ермак сделали с Верховной Радой*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

банковая

лондон

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

владимир зеленский, банковая, лондон, украина, андрей ермак, сбу, сап, набу, андрей пинчук, мнения, весь павлив