Банк ­последней надежды. Почему поругались "почтальон" Смелянский и главный банкир Украины Пышный

В марте в острую фазу перешёл давний конфликт между Укрпочтой и Национальным банком Украины, тлевший ещё с прошлого года. На эмоции стороны не скупятся: глава Укрпочты Игорь Смелянский демонстрирует чудеса построения словесных форм из ненормативной лексики, Андрей Пышный как глава НБУ называет своего оппонента некомпетентным.

2026-04-04T06:40

За всем этим наблюдают граждане Украины и депутаты Рады, а наиболее медийно активный — глава налогового и таможенного комитета Даниил Гетманцев — сухо констатирует переход участниками конфликта всех границ.Прежде чем углубляться в причину конфликта — попытку Укрпочты обзавестись собственным банком и противодействием со стороны Нацбанка Украины (НБУ) — стоит оценить финансовое состояние некогда важнейшего института, обеспечивавшего связь между государством и гражданином.Рудимент доцифровой эпохиЕсли в 1917 году революционеры брали под контроль Главпочтамт, чтобы контролировать телеграф как самое быстрое средство передачи информации, то теперь захват почтовых отделений ничего не даст так как они ни на что более не влияют.В советские годы почта обеспечивала:1. Связь — телефонную и почтовую, что превращало её в средство передачи информации (звонки, письма, телеграммы);2. Транзакции — денежные переводы, выплата пенсий, оплата коммунальных услуг, что делало её важным звеном в системе социальных выплат;3. Донесение информации — организация распространяла периодические печатные издания, которые были важнейшим средством информирования и просвещения населения.4. Транспортировку малых грузов — почта передавала и выдавала посылки граждан.Но теперь всё это не нужно.Стационарная телефонная связь заменена сотовой, а у операторов, чьи АТС часто находятся в почтовых отделениях, нет ни средств, ни мотивации для поддержания в работоспособном состоянии телефонной сети. Письма заменены электронной почтой, push-уведомлениями в приложениях, а также частными курьерскими службами, а вместо телеграмм теперь есть Telegram.Вначале 1990-х на Украине стационарный телефон был у 6–7 млн абонентов. В 2011–2013 годах у порядка 10 млн человек, к 2023 году абонентская база стационарной связи "усохла" до 1,4 млн человек.Нет теперь особой нужды и в отделениях почты как заменителях банков для выплаты пенсий, денежных переводов и оплаты коммунальных услуг.В 1990-х годах на Украине было от 13 до 14,5 млн пенсионеров. Теперь их порядка 10,2 млн человек. Из этих 10,2 млн пенсионеров выплаты через почтальонов получают 1,842 млн человек или 18,1%. Все остальные стали клиентами банков и протоптали дорожки к ближайшим отделениям и банкоматам. Из года в год всё большее количество пенсионеров переходит на обслуживание в банках — это проще и удобнее, а почтовые отделения обслуживают клиентов лишь в небольших сёлах.Почта перестала быть инструментом донесения информации посредством периодических печатных изданий — их заменили телевидение и интернет.В 1990 году в УССР выходили 78 областных газет и 107 журналов. Бум развития печатной прессы пришёлся на начало 2000-х. В 2004 году, когда страна бурлила в ходе первого майдана, на Украине была зарегистрирована почти 21 тыс. периодически изданий: 8,8 тыс. национальных и региональных, 12 тыс. местных. Но к 2013 году из 21 тыс. изданий остались лишь 3,2 тыс. — остальные либо закрылись, либо оцифровались. К 2021 году на Украине насчитывалось 1,387 газет, а 2022–2024 году 40% из них закрылись. Газета, во многом, стала рекламным листком, заменяющим инфлюэнсеров для пенсионеров, а журнал — предметом, подчёркивающим премиальность издания и принадлежность его читателя к элите общества. Естественно, тиражи периодических изданий сократились кратно.Нет теперь острой потребности и в почте как средстве доставки посылок: с этой задачей теперь куда лучше справляются частные компании.В 2024 году Укрпочта доставила порядка 48–50 млн посылок, а так как данных за 1990-е и 2000-е годы нет, то сравнить её показатели можно разве что с частной "Новой почтой", которая доставляет в 10 раз больше посылок, чем её государственный конкурент.Нет спроса — нет доходаВся эта статистика была подана автором как иллюстрация изменившихся времён, к которым приходится приспосабливаться всем почтовым компаниям и не только на постсоветском пространстве. Времена изменились, а почта осталась неизменной и, как следствие, стала куда меньше зарабатывать при плюс-минус том же штате и ветшающей инфраструктуре.Формально финансовые показатели у Укрпочты неплохие: по итогам 2025 года её выручка выросла на 21% больше по сравнению с 2024 годом, прибыль поставила 230 млн гривен против убытка в 413 млн гривен годом ранее. Выросло на 13% количество обработанных почтовых отправлений.Вот только к 31 декабря 2024 года Укрпочта была должна кредиторам и другим организациям 4,14 млрд гривен, из которых 3,8 млн гривен составляла задолженность перед иностранными почтовыми операторами, а общая долговая нагрузка подобралась к отметке в 98% от стоимости активов компании.За 2022–2024 годы накопленные убытки Укрпочты достигли 2,5 млрд гривен, а собственный капитал упал с 2,8 млрд гривен до 210 млн гривен или более чем в 13 раз.Проще говоря, Укрпочта, как и Укржелдорога, находится в предсмертном состоянии, а её финансовая модель не позволяет ей обеспечивать даже свою жизнедеятельность.И это после корпоратизации с "оптимизацией" количества отделений и штата почтальонов. Сколько было последних в 1990 году не ясно, но в 2017 году в Укрпочте трудилась 31 тыс. почтальонов, а в 2024 году их количество сократилось до 6 тыс. человек. Теперь в Укрпочте работает столько же человек, сколько в 2017 году у неё было одних лишь почтальонов. Почтовых отделений тоже стало меньше: с 13 с небольшим тысяч сеть "усохла" до 7,1 тыс. (5,1 тыс. стационарных и 2 тыс. передвижных отделений).Возникает вполне логичный вопрос: на чём же зарабатывает Укрпочта? Для этого достаточно заглянуть в её годовой отчёт (нормальная отчётность — одно из немногих положительных последствий корпоратизации). В 2024 году Укрпочта заработала 7,6 млрд гривен на почтовых услугах (3,9 млрд гривен — доставка посылок, 1,69 млрд — доставка писем, 1,3 млрд — доставка международных посылок и лишь 272 млн гривен пришлись на заработок от доставки периодических изданий). Финансовые услуги принесли компании 4,5 млрд гривен: 2,7 млрд заработали на доставке пенсий, 1,3 млрд на оплате коммунальных услуг, 330 млн на денежных переводах и 96 млн гривен на прочих финансовых услугах. Заодно наторговали на 750 млн гривен — магазин из почты тоже так себе.Если исходить из структуры прибыли Укрпочты, то её главными конкурентами являются "Новая почта" и банки. При этом у конкурентов всё получается куда лучше, чем у неё самой.Банк как последняя надеждаИ вот теперь пришло время вернуться к спору Пышного и Смелянского. Чтобы остаться во главе Укрпочты Смелянскому нужно быть эффективным не только на словах, но и на деле. Стать "Новой почтой" Укрпочта не сможет — для этого нет ни кадров, ни денег, ни инфраструктуры (логистические центры), ни транспорта. Да и "Новая почта" уже есть. Поэтому единственный способ остаться на плаву — стать банком.Логика в этом есть — не зря же "Почта Росси" в 2016 году выкупила 50% акций "Лето-Банк" у банка ВТБ. Но в 2024 году "Почта Банк" полностью вернулся под контроль ВТБ — наличие собственного банка никак не помогло "Почте России" выбраться из убытков. Причины всё те же: почтовые отделения перестали быть нужны так как, всё, что ранее было их монополией, таковой быть перестало.Вот только НБУ против появления у Укрпочты своего банка и у него есть на то свои более чем логичные аргументы.Укрпочта является убыточной структурой без внятной финансовой модели, которая, хоть и может покрыть свой корпоративный долг, но не в состоянии расплатиться с другими почтовыми организациями, за счёт которых она жила с 2022 года. В госбюджете Украины недостаёт 60 млрд долларов, а к началу апреля 2025 года Кабмин уже исчерпал все средства резервного фонда. Внешнее финансирование поступает неритмично и его объём драматическим образом сократился.Стоит ли удивляться тому, что в 2025 году трижды переносилась встреча Смелянского с представителями НБУ по поводу передачи Укрпочте лицензии национализированного ПИНбанка, а в марте НБУ оштрафовал Укрпочту на 225 тыс. гривен за непредоставление в срок запрошенных документов.В НБУ — как бы мы не относились к его руководителю и его идее по замене копеек шагами — сохраняют адекватность и отдают себе отчёт, что будет, если Укрпочте предоставят возможность открыть свой банк. Укрпочта будет "прожигать" деньги своих клиентов, а Смелянский добавит ещё пару миллионов гривен к своей зарплате, размер которой и так колеблется в районе 12 млн гривен. А затем, когда всё это мероприятие с треском провалится, пошлёт всех матом и скажет, что ему не дали превратить рудимент доцифровой эпохи в генератор денег всеукраинского масштаба.Подробнее о стиле общения с простыми гражданами главного почтальона Украины Смелянского - в статье "Дорогой ребрендинг и хамство: как "Укрпочта" меняла логотип и отвечала на критику"

Иван Лизан

эксклюзив, украина, усср, укрпочта, нбу, втб