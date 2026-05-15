"Уже пора наносить превентивные удары": в России указали на возмездие европейцам за атаку ВСУ на Рязань

России после атаки ВСУ на Рязань пора наносить превентивные удары по производствам беспилотников для украинской армии в государствах Европы. Об этом 15 мая заявил российский парламентарий Андрей Колесник

2026-05-15T14:12

"Уже пора наносить превентивные удары, уже пора начинать присматриваться, где находятся места производства беспилотников, которые наносят удары по нашей территории, по нашему гражданскому населению. Это Европа. Она сейчас является практически уже официальным тыловым районом для Украины", — заявил член парламентского комитета по обороне.В беседе с изданием gazeta.ru Колесник отметил, что в государствах Европы "уже напросились" на такую реакцию Москвы. Парламентарий считает, что об этом "уже решение есть"."Когда оно будет реализовано, это уже вопрос даже не военно-политического руководства страны, а военного командования, потому что оно обязано выполнять свои обязанности по защите наших граждан", — сказал российский парламентарий.Рязань была атакована БПЛА ВСУ в ночь на 15 мая. Пострадало около 20 человек - в том числе дети, разрушения получили жилые дома. Минувшей ночью средства российской ПВО уничтожили 355 беспилотника ВСУ над Россией, сообщило Минобороны РФ. Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Калмыкия, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.Три человека погибли, 12 (в том числе дети) пострадали при атаке БПЛА в Рязани, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Павел Малков. Подробности в публикации ПВО сбила почти 400 вражеских дронов над Россией, погибли людиРанее, 15 апреля Минобороны РФ обнародовало адреса заводов в Европе, где выпускают беспилотники для киевского режимаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Из наших пленных делают инвалидов, СБУ скупает российские ТГ-каналы. Хроника событий на 14.00 15 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

