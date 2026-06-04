https://ukraina.ru/20260604/udary-po-fire-point-i-zagrobnye-radosti-natsionalistov-chto-proiskhodit-v-dnepre-1079798121.html

Удары по Fire Point и "загробные" радости националистов. Что происходит в Днепре

Удары по Fire Point и "загробные" радости националистов. Что происходит в Днепре - 04.06.2026 Украина.ру

Удары по Fire Point и "загробные" радости националистов. Что происходит в Днепре

Город Днепр (Днепропетровск) последнее время стал чаще становится целью российских ударов. Промышленный центр еще сохраняет мощности некогда крупных предприятий с разветвленными подземными коммуникациями, которые сейчас используются для производства вооружений.

2026-06-04T06:53

2026-06-04T06:53

2026-06-04T06:53

днепр

россия

днепропетровская область

владимир зеленский

андрей мельник

филатов

тцк

сбу

метинвест

эксклюзив

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Второго июня Минобороны РФ заявило о поражении в Днепропетровской области распиаренного Зеленским предприятия Fire Point по производству беспилотников.Дважды за неделю под удар попадали склады "Новой почты", логистической компании, склады которой часто используются и для хранения военных грузов.Особую опасность, по мнению украинских экспертов, представляют российские ракеты "Циркон", которые стали чаще использоваться. Украинское ПВО пока не может их сбивать.Однако большую опасность для гражданских города представляет собой сама украинская ПВО, стреляющая прямо из жилых кварталов.СБУ Днепропетровской области отчиталась 2 июня о задержании в Днепре жителя Киричанского района, отставного украинского военного, которого обвинила в наведении ракет на город. В качестве доказательства приводится лишь переписка в смартфоне, где он сообщает кому-то, что полетели две "Герани", а за ними – два вертолета и МИГ-29. Приведенные цитаты, даже если они подлинные, никак не говорят о "наведении", но СБУ должна показать эффективность работы.С другой стороны, работникам оставшихся в городе предприятий сейчас больше угрожают не столько обстрелы, сколько украинские "людоловы", от которых им приходится защищаться сообща. В частности, во вторник 2 июня украинские СМИ сообщили, что в Днепре не менее 20 сотрудников одного из предприятий компании "Метинвест" вышли на встречу представителям ТЦК и сопровождавшим их людям, которые зашли на территорию, будучи в масках. После словесной перепалки работники ТЦК, получив отпор, развернулись и покинули территорию предприятия.Жертвами ТЦК в Днепре обычно становятся одинокие прохожие мужчины, которые не могут дать отпор или не могут убежать в силу возраста. Украинские военнослужащий из Днепра из 1-го отдельного штурмового полка Юрий с позывным "Паук" на днях рассказывал, что был очевидцем ситуации, когда ТЦК не стали проверять шикарный автомобиль "на черных номерах", у которого стояли два охранника."Парни не вышли, не попросили даже учетные документы проверить. А потом проезжают немного дальше, останавливаются, выходит три-четыре человека и окружают какого-то парня одинокого. Так у меня вопрос тогда: ведь мускулистые парни стояли тогда, почему мы их обходим? Как мы можем говорить о какой-то справедливости, если война — это для бедного класса", - признаёт "Паук".В связи с одним из таких задержаний в Днепре трое сотрудников ТЦК получили на этой неделе подозрение от правоохранительных органов. В деле говорится, что они мужчину силой затолкали в микроавтобус, не особо интересуясь ни его ответами, ни документами. В дороге ему стало плохо. После чего человека без сознания выбросили на мусорной свалке. "При этом один из военнослужащих занимал должность стрелка-санитара и был обязан принять меры для оказания помощи пострадавшему", — отмечается в заявлении Нацполиции.Вскоре после огласки происшествия двое фигурантов перевелись для прохождения службы в другие воинские части, ещё один продолжил службу в ТЦК.Скорее всего, это дело дальше подозрения не пойдет. Даже омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец на днях говорил, что все замечания и подозрения относительно действий ТЦК просто игнорируют.Западный журнал Economist на днях, рассказывая о мобилизации на Украине, признавал, что она зачастую сопровождающейся насилием. "В Одессе и Днепре, где призывные кампании были наиболее жесткими, значительная часть мужчин призывного возраста скрывается", - пишет изданиеОднако националисты Днепра требуют всеми силами усиливать и расширять мобилизацию. На днях командир нацистского батальона "Днепр-1" (сейчас входит в полицейскую бригаду "Лють") и бывший нардеп Юрий Береза потребовал снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Причем, как для мужчин, так и для женщин. Мобилизованными женщинами он предлагает усилить охрану западной границы, поскольку все больше "ухылянтов" сбегают из страны.На прошлой неделе он же предлагал провести "свою военную спецоперацию" против Приднестровья, согласовав ее с правительством Молдавии.Радикальные националисты часто вбрасывают подобные предложения от имени власти, чтобы проследить за реакцией общества.В Днепре они сейчас целиком и полностью поддерживают Зеленского, особенно после его решения перезахоронить прах нациста Андрея Мельника. Зеленский всеми силами подпитывает "загробные" культы националистов-бандеровцев. Мэр Днепра Борис "Вешатель" Филатов* подобострастно поет хвалу Зеленскому, в то же время в соцсетях грубо огрызаясь от претензий жителей города. На днях он угрожал полякам, возмутившимся чествованием Мельника и прочих нацистов.Его поддержал и основатель "Правого сектора"*, нацист из Днепропетровской области Дмитрий Ярош*, который последнее время водит тесную дружбу с мэром города. Только его больше всего возмутила негативная реакция Израиля на перезахоронения Мельника. Филатов и Ярош, вещая из Днепра, советуют Польше и Израилю "не лезть не в свои дела", а полностью сконцентрироваться на борьбе с Россией.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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днепр, россия, днепропетровская область, владимир зеленский, андрей мельник, филатов, тцк, сбу, метинвест, эксклюзив