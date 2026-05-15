Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 355 беспилотника ВСУ над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 15 мая телеграм-канал Украина.ру
ПВО сбила почти 400 вражеских дронов над Россией, погибли люди

07:57 15.05.2026 (обновлено: 08:03 15.05.2026)
 
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 355 беспилотника ВСУ над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 15 мая телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Калмыкия, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.
Три человека погибли, 12 (в том числе дети) пострадали при атаке БПЛА в Рязани, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Павел Малков.
"Из-за террористической атаки киевского режима в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий. К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети. Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь", - написал Малков.
Он добавил, что ведется разбор поврежденных конструкций. Также организована эвакуация жителей, а для тех, кому это необходимо, развернуты пункты временного размещения.
Занятия в школах и детских садах Октябрьского района Рязани отменены после атаки БПЛА.
Девять дронов уничтожили ночью над Тульской областью, проинформировал губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, пострадавших нет, предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
ПВО вечером в четверг и минувшей ночью уничтожила пять беспилотников в четырех муниципалитетах Калужской области, а также на окраине Калуги, предварительно, пострадавших нет, рассказал губернатор Владислав Шапша.
В свою очередь губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канал указал, что силы ПВО ночью уничтожили 18 беспилотников над тремя городами и пятью районами региона. Предварительно пострадавших и разрушений нет.
Еще более 40 беспилотников уничтожили ночью в Ростовской области. Атаке подвергся Таганрог и 11 районов области: Чертковский, Боковский, Верхнедонской, Облиевский, Орловский, Советский, Миллеровский, Кашарский, Милютинский, Шолоховский,Тарасовский. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
