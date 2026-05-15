https://ukraina.ru/20260515/pvo-sbila-pochti-400-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-pogibli-lyudi-1078994534.html

ПВО сбила почти 400 вражеских дронов над Россией, погибли люди

ПВО сбила почти 400 вражеских дронов над Россией, погибли люди - 15.05.2026 Украина.ру

ПВО сбила почти 400 вражеских дронов над Россией, погибли люди

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 355 беспилотника ВСУ над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 15 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-15T07:57

2026-05-15T07:57

2026-05-15T08:03

сво

спецоперация

рязань

октябрьский район

ростовская область

вооруженные силы украины

калужская область

украина.ру

россия

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Калмыкия, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.Три человека погибли, 12 (в том числе дети) пострадали при атаке БПЛА в Рязани, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Павел Малков.Он добавил, что ведется разбор поврежденных конструкций. Также организована эвакуация жителей, а для тех, кому это необходимо, развернуты пункты временного размещения.Занятия в школах и детских садах Октябрьского района Рязани отменены после атаки БПЛА.Девять дронов уничтожили ночью над Тульской областью, проинформировал губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, пострадавших нет, предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.ПВО вечером в четверг и минувшей ночью уничтожила пять беспилотников в четырех муниципалитетах Калужской области, а также на окраине Калуги, предварительно, пострадавших нет, рассказал губернатор Владислав Шапша.В свою очередь губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канал указал, что силы ПВО ночью уничтожили 18 беспилотников над тремя городами и пятью районами региона. Предварительно пострадавших и разрушений нет.Еще более 40 беспилотников уничтожили ночью в Ростовской области. Атаке подвергся Таганрог и 11 районов области: Чертковский, Боковский, Верхнедонской, Облиевский, Орловский, Советский, Миллеровский, Кашарский, Милютинский, Шолоховский,Тарасовский. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.О других атаках ВСУ - в материале За семь часов средства ПВО уничтожили 66 украинских беспилотников над десятью регионами России на сайте Украина.ру.

рязань

октябрьский район

ростовская область

калужская область

россия

краснодарский край

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, рязань, октябрьский район, ростовская область, вооруженные силы украины, калужская область, украина.ру, россия, краснодарский край