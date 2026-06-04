Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится выдавить ВСУ из Боровой, чтобы зажать Купянск с левого фланга - 04.06.2026 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится выдавить ВСУ из Боровой, чтобы зажать Купянск с левого фланга
Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится выдавить ВСУ из Боровой, чтобы зажать Купянск с левого фланга - 04.06.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится выдавить ВСУ из Боровой, чтобы зажать Купянск с левого фланга
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
2026-06-04T16:17
2026-06-04T16:17
эксклюзив
купянск
россия
харьков
геннадий алехин
вооруженные силы украины
дроны
огнемет
харьковская область
чугуев
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На Харьковском направлении с каждым днем обостряется оперативно-тактическая обстановка.Подразделения группировки войск "Север" продавливают оборону ВСУ сразу на нескольких участках фронта. В регулярном режиме российская армия наносит удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ вблизи населенных пунктов Тимофеевки, Братеницы, Бугаевки, Рубежного, Белого Колодезя, Избицкого, Колодезного, Бобровки, Малого Бурлука и Липцев.Продолжаются наступательные действия в направлении крупного и важного логистического центра ВСУ — поселка Казачья Лопань. Упорные бои развернулись в соседнем селе Шевченко и окрестностях. Наши штурмовики, закрепившись на плацдарме, смещаются со стороны селения Граны и продвигаются от освобожденного Ветеринарного, охватывая его с северного фланга.С нарастающим темпом ведутся боестолкновения вокруг Охримовки, близлежащих окрестностях и густых лесных массивах Волчанского района. Со стороны села Бударки разведывательные подразделения и группы спецназа продвигаются в сторону Варваровки и Хрипунов. Одновременно наносятся удары по оборонительным позициям 127-й тяжелой мехбригады ВСУ в районе Избицкого. По данным, подтверждёнными средствами объективного контроля, серьезные боестолкновения происходят севернее населенного пункта Малая Волчья, куда бои сместились со стороны Рыбалкино.Судя по характеру боевых действий на этом участке, основные усилия подразделений группировки "Север" в данный момент акцентированы в сторону Великого Бурлука. Здесь идет тщательное закрепление на ранее захваченных позициях и наносятся мощные огневые удары из различных средств огневого поражения.К примеру, эффективно и точечно сработали артиллеристы. Нанесены удары ТОС по позициям 3-й тяжелой мехбригады ВСУ в районе Колодезного.В зоне ответственности группировки войск "Запад" под Купянском наши штурмовые группы расширяют контроль на западе Куриловки, атакуя на участке между Богуславкой и Новоплатоновкой. В самом городе противник еще пытается удерживать отдельные участки обороны. Большую часть пехоты ВСУ перебросили ближе к Харькову, Чугуеву и Волчанску, но дроновая активность украинской армии, по-прежнему, высока. Участки местности и точки запусков дронов противника постоянно меняются, охватывая всю линию боевого соприкосновения. Несмотря на это многие такие точки оперативно выявляются разведкой, после чего наши дроны, дальнобойная артиллерия, РСЗО и даже авиация наносят удар.На мой взгляд, в ближайшее время командование группировки "Запад" вновь предпримет наступательные действия в районе Боровой, охватывая Купянск с левого фланга, тем самым вынуждая противника окончательно распылить свои силы и ограниченные резервы на этом направлении.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
купянск
россия
харьков
харьковская область
чугуев
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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4.7
96
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, купянск, россия, харьков, геннадий алехин, вооруженные силы украины, дроны, огнемет, харьковская область, чугуев, спецоперация
Эксклюзив, Купянск, Россия, Харьков, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, дроны, огнемет, Харьковская область, Чугуев, Спецоперация

Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится выдавить ВСУ из Боровой, чтобы зажать Купянск с левого фланга

16:17 04.06.2026
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Украина.ру
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Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
На Харьковском направлении с каждым днем обостряется оперативно-тактическая обстановка.
Подразделения группировки войск "Север" продавливают оборону ВСУ сразу на нескольких участках фронта. В регулярном режиме российская армия наносит удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ вблизи населенных пунктов Тимофеевки, Братеницы, Бугаевки, Рубежного, Белого Колодезя, Избицкого, Колодезного, Бобровки, Малого Бурлука и Липцев.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Продолжаются наступательные действия в направлении крупного и важного логистического центра ВСУ — поселка Казачья Лопань. Упорные бои развернулись в соседнем селе Шевченко и окрестностях. Наши штурмовики, закрепившись на плацдарме, смещаются со стороны селения Граны и продвигаются от освобожденного Ветеринарного, охватывая его с северного фланга.
С нарастающим темпом ведутся боестолкновения вокруг Охримовки, близлежащих окрестностях и густых лесных массивах Волчанского района. Со стороны села Бударки разведывательные подразделения и группы спецназа продвигаются в сторону Варваровки и Хрипунов. Одновременно наносятся удары по оборонительным позициям 127-й тяжелой мехбригады ВСУ в районе Избицкого. По данным, подтверждёнными средствами объективного контроля, серьезные боестолкновения происходят севернее населенного пункта Малая Волчья, куда бои сместились со стороны Рыбалкино.
Судя по характеру боевых действий на этом участке, основные усилия подразделений группировки "Север" в данный момент акцентированы в сторону Великого Бурлука. Здесь идет тщательное закрепление на ранее захваченных позициях и наносятся мощные огневые удары из различных средств огневого поражения.
К примеру, эффективно и точечно сработали артиллеристы. Нанесены удары ТОС по позициям 3-й тяжелой мехбригады ВСУ в районе Колодезного.
В зоне ответственности группировки войск "Запад" под Купянском наши штурмовые группы расширяют контроль на западе Куриловки, атакуя на участке между Богуславкой и Новоплатоновкой. В самом городе противник еще пытается удерживать отдельные участки обороны. Большую часть пехоты ВСУ перебросили ближе к Харькову, Чугуеву и Волчанску, но дроновая активность украинской армии, по-прежнему, высока. Участки местности и точки запусков дронов противника постоянно меняются, охватывая всю линию боевого соприкосновения. Несмотря на это многие такие точки оперативно выявляются разведкой, после чего наши дроны, дальнобойная артиллерия, РСЗО и даже авиация наносят удар.
На мой взгляд, в ближайшее время командование группировки "Запад" вновь предпримет наступательные действия в районе Боровой, охватывая Купянск с левого фланга, тем самым вынуждая противника окончательно распылить свои силы и ограниченные резервы на этом направлении.
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ЭксклюзивКупянскРоссияХарьковГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныдроныогнеметХарьковская областьЧугуевСпецоперация
 
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