Суздальцев назвал условие, при котором Европа сможет помочь Москве и Киеву заключить мир
Руководство США зашло в тупик, в том числе в вопросах урегулирования украинского конфликта, а потому Вашингтон как посредника может заменить Европа. В частности, Германия, Франция и Британия обсуждают с Украиной возможность проведения переговоров с участием Москвы и Киева, пишет агентство Bloomberg ссылаясь на источники.
Журналисты отмечают, что теперь европейские страны увидели возможность пригласить Москву за стол переговоров, чтобы Украине не пришлось переживать ещё одну тяжёлую зиму.
Впрочем, российская сторона уже дала ответ – заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин заявил, что Европа с учётом её враждебной, деструктивной позиции, никак не фигурирует в схеме трехсторонних переговоров, но тем не менее, Москва никогда не закрывалась от диалога.
Сможет ли Европа переиграть Штаты, показать пример того, как можно договориться в условиях принципиальной позиции сторон? Ответ на этот вопрос дал политолог Андрей Суздальцев.
Журналисты отмечают, что теперь европейские страны увидели возможность пригласить Москву за стол переговоров, чтобы Украине не пришлось переживать ещё одну тяжёлую зиму.
Впрочем, российская сторона уже дала ответ – заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин заявил, что Европа с учётом её враждебной, деструктивной позиции, никак не фигурирует в схеме трехсторонних переговоров, но тем не менее, Москва никогда не закрывалась от диалога.
Сможет ли Европа переиграть Штаты, показать пример того, как можно договориться в условиях принципиальной позиции сторон? Ответ на этот вопрос дал политолог Андрей Суздальцев.
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