https://ukraina.ru/20260604/kursko-kharkovsko-azovskaya-zheleznaya-doroga-klyuch-k-bogatstvam-donbassa-1079430841.html

Курско-Харьковско-Азовская железная дорога: ключ к богатствам Донбасса

Курско-Харьковско-Азовская железная дорога: ключ к богатствам Донбасса - 04.06.2026 Украина.ру

Курско-Харьковско-Азовская железная дорога: ключ к богатствам Донбасса

3 июня 1869 года открыто движение на Курско-Харьковско-Азовской железной дороге, сыгравшей выдающуюся роль в освоении Донбасса. Путь длиной 760 вёрст проложили в рекордные сроки – всего за 22 месяца, а спустя ещё шесть месяцев – в первых числах января 1870 года, магистраль была сдана в коммерческую эксплуатацию на всём её протяжении

2026-06-04T16:00

2026-06-04T16:00

2026-06-04T16:00

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Искусство возможностейИдея прокладки железной дороги из Москвы в сторону Чёрного и Азовского морей впервые возникла в 1853 году после начала Крымской войны. Именно отсутствие хорошего транспортного сообщения и предопределило неудачу России на главном направлении: везде, кроме Крыма, поле битвы неизменно оставалось за русскими войсками. Но за столь короткое время мобилизовать нужные ресурсы не представлялось возможным, и проект отложили на будущее.Ждать пришлось недолго: реформы Александра II создали свободный рынок труда и благоприятный инвестиционный климат. Помимо этого, требовалось создание тыловой базы, которая могла бы обеспечить возрождение ранее утраченного военного могущества на южном направлении и таковой мог стать богатый ресурсами Донбасс. Следовательно, от строящейся в Крым линии нужно было проложить ответвление к Азовскому морю через угленосные районы: в дополнение ко всему магистраль получала надёжные источники топлива.Согласно первоначальному замыслу, железнодорожная линия должна была проходить от нынешней станции Лозовая к устью Дона вдоль водораздела Донецкого кряжа. Это обуславливалось наиболее выгодным профилем пути: земляные работы и возведение искусственных сооружений составляют львиную долю всех расходов на строительство. Но проектировщики настояли на том, чтобы в Славянске трасса магистрали свернула в долину Казённого Торца, а после, дойдя до среднего его течения, ушла через водораздел к верховьям Крынки, и оттуда спустилась к Азовскому морю в районе Таганрога. Получался куда более затратный во всех отношениях вариант, но он того стоил: как известно, основную прибыль для любого вида транспорта приносит отправление грузов, а не их транзит или выгрузка.Известие о предстоящем строительстве привело к резкому росту цен на землю: слобожанские помещики и крестьяне весьма часто выторговывали у строителей по три сотни рублей серебром за десятину, которая ещё совсем недавно стоила от силы три с половиной червонца ассигнациями.Зато донское казачество, наоборот, легко уступало земли подрядчикам: те же Ханжонковы и Иловайские, чьи имена увековечены в железнодорожной топонимике Донбасса, прекрасно понимали выгоду от прокладки магистрали. Расчёт был простым: железная дорога открывала возможности для зернового хозяйства, потеснив животноводство в статусе главной товарной отрасли. Разведение овец, лошадей и крупного рогатого скота не сильно зависит от транспорта: скотину в то время перегоняли к месту продажи своим ходом. А вот хлеб надо везти: один вагон вмещает в себя не менее десяти повозок зерна и за сутки поезд неспешно преодолевает расстояние, на которое у гужевого каравана уходит от трёх до пяти дней пути.Созвездие талантовК строительству дороги оказались причастны многие знаменитые люди.Генеральным подрядчиком стал купец первой гильдии и меценат "железнодорожный король" Самуил Поляков. Он привлёк к делу работавшего на Грушевском руднике (ныне – в черте города Шахты Ростовской области) инженера Петра Горлова: тот зарекомендовал себя на поисках месторождений антрацита для строившейся примерно в то же время линии Москва – Воронеж – Ростов. Выбор специалиста-угольщика оказался удачным: неподалёку от истоков реки Корсунь Горлов обнаружил богатые залежи угля. На их месте возвели проработавшую тринадцать десятилетий Корсунскую копь, ставшую позднее шахтой "Кочегарка", а близлежащую станцию и рабочий посёлок, впоследствии разросшийся в город Горловку, назвали в честь основателя.Выбор трассы будущей железнодорожной линии обосновали два человека – Григорий Данилевский и Нестор Кукольник.Нестора Кукольника мы знаем прежде всего как литератора, а в русской поэзии он одним из первых воспел железную дорогу. Вспомним строки из "Попутной песни": "Дым столбом – кипит, дымится пароход…" Они были написаны тогда, когда слова "паровоз" в русском языке ещё не существовало, а локомотивы именовались "сухопутными пароходами". Но как государственный деятель он же сыграл весомую роль и в развитии железнодорожного транспорта на Юге России и был приглашён к проектированию Курско-Харьковско-Азовской линии.Десятилетием ранее в дни Крымской войны Кукольник как чиновник Военного ведомства находился в Новочеркасске и занимался организацией снабжения действующей армии. По долгу службы ему неоднократно приходилось сталкиваться с тем, что поставки всего самого необходимого на передовой срывались из-за плохой логистики. Об этом говорилось ещё в докладе о состоянии каменноугольной промышленности на имя Николая I, который Нестор Кукольник представил в 1847 году. К сожалению, многие его положения реализовать в то время не представлялось возможным: крепостное право сильно ограничивало и рынок рабочей силы, и возможности для инвестиций.Слобожанец Григорий Данилевский тоже обладал многогранным талантом: государственный и общественный деятель, учёный, литератор и публицист. В 1850-х годах Данилевский по заданию правительства занимался изучением устья Дона и Северного Приазовья, поэтому он настоял на том, чтобы линию проложили через самые густонаселённые на тот момент места: возросшие капитальные и эксплуатационные расходы с лихвой покрывались бы объёмами отправления грузов, являющегося главной статьёй доходов.Прибыль оправдывает средстваДаже до сдачи в коммерческую эксплуатацию Курско-Харьковско-Азовская железная дорога принесла немалую пользу в освоении Донбасса: по ней британский предприниматель Джон Юз доставлял из таганрогского порта через станцию Харцызская на берега Кальмиуса оборудование для своего строящегося завода. А в конце лета 1969 года по ней Иловайские отправили первые партии угля потребителям.Тем не менее будет неправильным рисовать картину в радужных тонах: до выкупа в казну зимой 1891 года магистраль была частной, поэтому её владельцы не брезговали ничем ради получения прибыли. Например, вполне обыденным делом для того времени, и не только на транспорте, была экономия на безопасности.Первая катастрофа не заставила себя ждать: в сентябре 1869 года у станции Амвросиевка (ныне – в ДНР) с рельсов сошёл следовавший из Таганрога хозяйственный поезд. Её жертвой стал тормозной кондуктор, тяжёлые травмы получили тринадцать путейцев и локомотивная бригада, паровоз и вагоны были повреждены до степени исключения из инвентарного парка. На место происшествия выехал генеральный подрядчик Самуил Поляков: настолько резонансным оказалось случившееся даже по всероссийским меркам.Местное население не брезговало не только кражами всего, что плохо лежало, но даже разукомплектованием рельсошпальной решётки, что создавало непосредственную угрозу аварий. Ежегодно посторонними лицами для использования в личном хозяйстве в среднем уносилось (подчеркну – не со складов, а с линии!) до пары дюжин штук рельсов и не менее полутысячи штук крепёжных элементов: в эпоху, когда металлические изделия стоили дорого, всё это чаще всего попадало в сельские кузницы, где перековывалось на всевозможные инструменты и прочие нужные крестьянину вещи (см. рассказ А.П. Чехова "Злоумышленник" – Ред.). Возможностей противостоять этому у путейцев практически не имелось: штат полиции был не настолько большим, а работы у неё хватало. Привлечение казаков к патрулированию тоже не всегда давало результаты.Ещё одной причиной аварийности становилось то, что железная дорога, как не страдавшая от распутицы, постоянно использовалась проживавшими поблизости с ней как для пешего передвижения, так и для перегона скота. Но если в отношении попавших под поезд владельцы дороги использовали правило "Пешеход всегда прав!" и выплачивали компенсации, то с перегонщиками не церемонились: стадо среди прочего наносит ущерб насыпи.Процветала коррупция: об этом в своих письмах не раз упоминал Чехов, весьма часто пользовавшийся услугами Курско-Харьковско-Азовской дороги. "Зайцы" приносили весьма солидный "левый" доход проводникам и ревизорам пассажирских поездов: пассажиры третьего и четвёртого классов часто предпочитали сторговаться за полцены на перроне, чем идти за билетом в кассу. На грузовых дворах и в багажных конторах приходилось "подмазывать" во избежание необоснованных придирок к целости тары и упаковки, а у особых ревнителей честности по этой же самой причине груз мог прибыть к получателю в некондиционном виде. Взятки вымогали даже сцепщики и осмотрщики вагонов: не хочешь платить – у вагона найдётся неустранимая поломка со всеми вытекающими из этого последствиями, включая издержки на перегрузку и выплату неустоек контрагентам.В коррупционном порядке решались даже вопросы с местным начальством. Кто бывал в Таганроге, тот знает, что подъездной путь в порт проходит прямо посреди городской застройки, причём с грубыми нарушениями всех мыслимых норм и правил. Это нарушение уже более полутора веков относится к разряду неустранимых: Поляков ради прокладки линии по самому удобному для него маршруту специально снизил расценки на доставку стройматериалов из Амвросиевки и городские власти приняли его предложение. А вот харьковчане проявили твёрдость, отказавшись выделять участок под станцию в том месте, где хотели подрядчики, и поплатились: все перевозки для нужд города осуществлялись по грабительским тарифам.

https://ukraina.ru/20250302/1061150407.html

https://ukraina.ru/20230920/1049544873.html

https://ukraina.ru/20260129/chekhov-i-donetskie-stepi-1074968364.html

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Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

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