Андрей Суздальцев: США стали "надежным противником" России и не спускают глаз с Украины - 04.06.2026 Украина.ру
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Андрей Суздальцев: США стали "надежным противником" России и не спускают глаз с Украины
Андрей Суздальцев: США стали "надежным противником" России и не спускают глаз с Украины - 04.06.2026 Украина.ру
Андрей Суздальцев: США стали "надежным противником" России и не спускают глаз с Украины
США не забыли про украинский конфликт и не спускают с него глаз — угроза ядерной войны резко возросла. Американцы просто ждут момента, чтобы вмешаться с минимальными затратами и одержать "публичную победу". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев.
2026-06-04T16:18
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В ночь на 2 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по украинской столице. Москва предупреждала о неизбежности возмездия заранее. Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном трагедии в Старобельске, назвал произошедшее "кровавым преступлением киевской хунты".При этом заместитель посла США в ООН Тэмми Брюс назвала "опасной и варварской эскалацией" системные удары по Киеву. В целом же реакцию Вашингтона на новый этап эскалации можно назвать сдержанной.Отвечая на вопрос о том, как оценивают ситуацию в Белом доме, Суздальцев заявил: "У нас часто пишут, что США забыли про украинский конфликт и увлечены темой Ирана. Это ошибка. Именно в рамках конфликта между Россией и Украиной резко возросла угроза глобального ядерного конфликта, поэтому американцы не спускают с него глаз"."Особенно их беспокоит ситуация, когда они будут поставлены перед необходимостью нанести ответный или упреждающий ядерный удар", — пояснил эксперт.По словам Суздальцева, никакого "духа Анкориджа" нет и никогда не было. "США наш устойчивый противник. Я бы даже использовал такое странное сочетание – надежный противник. Рассчитывать, что он сейчас надавит на Киев, это анекдот", — добавил он.Американцы ждут момента, когда можно будет вмешаться, минимально затратив ресурсы, чтобы одержать "публичную победу", якобы "поставив на место Россию", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.О том, какую роль украинский фактор играет в ближневосточной политике — в материале "Фархад Ибрагимов: Нетаньяху сделал все, чтобы второй раунд войны между США и Ираном стал неизбежным" на сайте Украина.ру.
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Андрей Суздальцев: США стали "надежным противником" России и не спускают глаз с Украины

16:18 04.06.2026
 
© REUTERS / Kevin Lamarque
- РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
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США не забыли про украинский конфликт и не спускают с него глаз — угроза ядерной войны резко возросла. Американцы просто ждут момента, чтобы вмешаться с минимальными затратами и одержать "публичную победу". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев.
В ночь на 2 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по украинской столице. Москва предупреждала о неизбежности возмездия заранее. Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном трагедии в Старобельске, назвал произошедшее "кровавым преступлением киевской хунты".
При этом заместитель посла США в ООН Тэмми Брюс назвала "опасной и варварской эскалацией" системные удары по Киеву. В целом же реакцию Вашингтона на новый этап эскалации можно назвать сдержанной.
Отвечая на вопрос о том, как оценивают ситуацию в Белом доме, Суздальцев заявил: "У нас часто пишут, что США забыли про украинский конфликт и увлечены темой Ирана. Это ошибка. Именно в рамках конфликта между Россией и Украиной резко возросла угроза глобального ядерного конфликта, поэтому американцы не спускают с него глаз".
"Особенно их беспокоит ситуация, когда они будут поставлены перед необходимостью нанести ответный или упреждающий ядерный удар", — пояснил эксперт.
По словам Суздальцева, никакого "духа Анкориджа" нет и никогда не было. "США наш устойчивый противник. Я бы даже использовал такое странное сочетание – надежный противник. Рассчитывать, что он сейчас надавит на Киев, это анекдот", — добавил он.
Американцы ждут момента, когда можно будет вмешаться, минимально затратив ресурсы, чтобы одержать "публичную победу", якобы "поставив на место Россию", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.
О том, какую роль украинский фактор играет в ближневосточной политике — в материале "Фархад Ибрагимов: Нетаньяху сделал все, чтобы второй раунд войны между США и Ираном стал неизбежным" на сайте Украина.ру.
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