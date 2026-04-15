Минобороны РФ обнародовало адреса заводов в Европе, где выпускают беспилотники для киевского режима - 15.04.2026 Украина.ру
Минобороны РФ обнародовало адреса заводов в Европе, где выпускают беспилотники для киевского режима
2026-04-15T21:47
2026-04-15T22:06
21:47 15.04.2026 (обновлено: 22:06 15.04.2026)
 
Министерство обороны России опубликовало названия и адреса заводов в Европе, где производятся беспилотные летательные аппараты для украинских формирований. Об этом 15 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
"Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения "украинских" и "совместных" предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран", — говорится в тексте.
В перечень стран вошли Великобритания, Германия, Польша, Испания, Италия, Чехия, Латвия, Дания, Литва, Турция, Израиль.
В министерстве подчеркнули, что подобные размещения военных производств в Европейском союзе для атак на Россию ведут к резкой эскалации на всем континенте.
Названные государства фактически превращаются в "стратегический тыл" Украины.
Ранее уведомлялось, что в результате атаки Вооруженных сил Украины по Белгородской области погибла мирная жительница.
"В хуторе Екатериновка Волоконовского округа FPV-дрон атаковал территорию сельхозпредприятия. От полученных ранений женщина погибла на месте", — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Также сообщалось, что заседание коллегий Службы внешней разведки России и Комитета государственной безопасности Белоруссии прошло в Калининграде.
Участники договорились координировать противодействие агрессивной политике Запада и активизировать взаимодействие, чтобы не допустить проникновение террористов в Союзное государство.
Директор СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что обстановка на границе Союзного государства очень напряженная, в странах Балтии и Польше усилена милитаризация экономики.
На Купянском направлении украинские формирования контратакуют у Куриловки, пытаясь вернуть утраченные позиции и остановить наступление российских войск к Купянск-Узловому.
Подвоз практически на все участки у противника осуществляется либо дронами, либо наземными роботами - ВСУ убили жительницу Белгородской области, воздушная тревога в Киеве. Новости СВО к 20.00.
