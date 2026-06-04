https://ukraina.ru/20260604/stubb-predlozhil-vzyat-v-es-pochti-vsekh-dmitriev-pobesedoval-s-peregovorschikami-ssha-glavnoe-k-etomu-1079821783.html

Стубб предложил взять в ЕС почти всех, Дмитриев побеседовал с переговорщиками США. Главное к этому часу

Стубб предложил взять в ЕС почти всех, Дмитриев побеседовал с переговорщиками США. Главное к этому часу - 04.06.2026 Украина.ру

Стубб предложил взять в ЕС почти всех, Дмитриев побеседовал с переговорщиками США. Главное к этому часу

Президент Финляндии Александр Стубб предложил увеличить число членов Евросоюза до 40, включив в него в том числе Канаду. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 4 июня написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-06-04T16:03

2026-06-04T16:03

2026-06-04T16:03

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"Разве не было бы замечательно, если бы Канада стала 28-м государством Европейского союза, а не 51-м штатом США?", - задался вопросом президент Финляндии, напомнив о планах президента США Дональда Трампа сделать соседнюю страну частью Соединённых Штатов.По мнению Стубба, в Евросоюз нужно принять вышедшую из него Британию, Норвегию и Исландию, страны Западных Балкан, а также постсоветские республики - Украину, Молдавию и Грузию ("восточные партнёры ЕС"). Кроме того, нужно серьезно задуматься насчет Турции, добивающейся членство с 90-х годов.Другие новости к этому часу: 🟦 Британский король Карл III высказывал сомнения по поводу государственного визита президента США Дональда Трампа в страну из-за спора американского лидера с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету i Paper.🟦 Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что "буквально вчера" провел телефонный разговор с переговорщиками из США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В беседе с журналистами на ПМЭФ он сообщил, что диалог с американской стороной продолжается, "общение происходит несколько раз в неделю". Как подчеркнул Дмитриев, "американская сторона пытается способствовать миру" и постоянно склоняет к этому Киев; 🟦 В США устали оплачивать яхты украинским олигархам, заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс на ПМЭФ. Она добавила, что власти "никогда толком не объясняют", куда уходят налоги простых американцев;🟦 Россия не будет оплачивать интеграцию Армении с Евросоюзом, который поддерживает киевских террористов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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