Кто объявлен виновником трагедии на Украине, и что оставляют дроны ВСУ. Хроника событий на утро 15 мая

В Кремле заявили, что Украина ввергнута в катастрофу руками собственной власти. В то же время президент США Дональд Трамп намерен отдать приказ об ударах по Ирану сразу после возвращения из Китая. "Черный дождь" выпал на Рязань после массированной атаки беспилотников

Песков о роли Киева в трагедии УкраиныРуками киевского режима была сотворена та трагедия, которая сегодня происходит на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.Представитель Кремля отметил, что нынешняя украинская власть пришла к руководству страной на волне собственных обещаний остановить войну. Однако, вопреки своим заявлениям, сделала прямо противоположное."Они ввергли свою страну в катастрофу. Их руками была сотворена та трагедия, которая там происходит", — подчеркнул Песков.Чем закончились переговоры Китая и США?По итогам визита президента США Дональда Трампа в Китай наиболее конфликтным вопросом остается Тайвань, считают американские СМИ. Издание The Wall Street Journal пишет, что предупреждение лидера КНР Си Цзиньпина по Тайваню стало главным напряженным моментом саммита в Пекине и фактически омрачило попытки Трампа представить встречу как “лучший саммит в истории”.Издание подчеркивает, что Пекин специально вынес тему Тайваня на первый план, хотя Вашингтон заранее давал понять, что не собирается менять свою политику по острову. Белый дом после переговоров вообще не упомянул Тайвань в официальном заявлении.Fox News подчеркивает, что вопрос Тайваня вновь становится центральной линией напряжения между Вашингтоном и Пекином, несмотря на попытки обеих сторон публично делать акцент на торговле и экономике.Телеканал также приводит реакцию лидера демократов в Сенате Чака Шумера, который обвинил Трампа в отсутствии жесткого ответа Китаю. По словам сенатора, Си Цзиньпин фактически пригрозил США из-за поддержки Тайваня, а Трамп “промолчал”.Агентство Bloomberg добавляет, что решение Пекина опубликовать заявление Си по Тайваню еще до завершения переговоров "лишь подчёркивает, насколько серьезным был этот сигнал".Что происходит на Ближнем Востоке?Дональд Трамп, как ожидается, может принять решение о нанесении новых ударов по Ирану практически сразу после своего возвращения из Китая. Об этом сообщает ближневосточное издание Al Hadath со ссылкой на информированные источники.По данным журналистов, Вашингтон уже уведомил Израиль о такой возможности. В Тель-Авиве, в свою очередь, готовятся к возобновлению боевых действий и прорабатывают возможные сценарии ответа со стороны Тегерана.Как отмечает Al Hadath, представители Армии обороны Израиля и Центрального командования Вооруженных сил США в последние дни активно обсуждали варианты нанесения ударов по топливной и энергетической инфраструктуре Ирана. Целью этих консультаций является не только ослабление экономических и энергетических мощностей Исламской Республики, но и усиление давления на Тегеран.Главная задача Вашингтона, как подчеркивается в публикации, — заставить иранское руководство вернуться за стол переговоров по ядерной программе. Однако условия, которые американская сторона намерена диктовать, должны быть более выгодными для США, чем ранее обсуждавшиеся компромиссы.Между тем Саудовская Аравия инициировала консультации с партнёрами по региону относительно возможного заключения договора о ненападении с Ираном. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.По данным издания, Эр-Рияд проводит активные обсуждения с союзниками по выработке соглашения, которое могло бы гарантировать безопасность и снизить напряжённость в ближневосточном регионе. Западные дипломаты, знакомые с ходом консультаций, отмечают, что за основу будущего пакта могут быть взяты Хельсинкские соглашения 1975 года, сыгравшие ключевую роль в снижении уровня конфронтации между Востоком и Западом в разгар холодной войны. Как полагают собеседники газеты, аналогичный механизм мог бы помочь стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. При этом, по информации FT, подписание договора о ненападении рассматривается сторонами после завершения военной операции США и Израиля.Фронтовая сводка Минувшая ночь стала одной из самых массированных по числу атак беспилотной авиации Вооруженных сил Украины с начала года. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, за период с 23:00 мск 14 мая до 07:00 мск 15 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 355 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.География отраженных атак беспрецедентно широка — дроны поражались над 18 регионами страны, а также над двумя морями.Полный список регионов, над которыми работала ПВО:Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская области, Московский регион, Республика Крым, Республика Калмыкия, Краснодарский край, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.Массированная ночная атака украинских беспилотников на Рязань обернулась трагедией: погибли три человека, пострадали 12, включая четверых детей. Жители города сообщают о необычном явлении — после ударов на окнах домов и автомобилях остались липкие пятна темного цвета, которые в соцсетях уже назвали "черным дождем".В результате атаки повреждены две жилые многоэтажки, обломки дронов также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Из поврежденных домов проведена эвакуация жильцов, для них развернуты пункты временного размещения. В школах и детских садах Октябрьского района Рязани занятия отменены.Семь человек госпитализированы, среди них четверо детей. На месте работают оперативные и экстренные службы: спасатели разбирают завалы, медики оказывают помощь пострадавшим. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту террористического акта.В экспертном сообществе обсуждают, не пора ли заканчивать войну, пусть и на тяжёлых для Киева условиях. Подробнее - в материале Кровавая фабрика иллюзий. Эксперты и политики об Украине и о перспективах войны и мира

Кристина Черкасова

