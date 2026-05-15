Актуальная укро-коррупция. Замзавпрачечной – на нарах, а главной прачке приготовиться

Ох, как говорят тинэйджеры, пичалька какая: пошел второй день, а три "ляма зелени", нужные для свободы Али-Бабы – Андрея Ермака, мздоимца и фигуранта верховного коррупционного скандала под порядковым номером R2, еще не собраны.

2026-05-15T16:49

И бывший глава Офиса президента (ОПУ) парится на нарах в СИЗО. Расстарался только какой-то дурачок-артист, перечисливший в фонд свободы Ермака 666 гривен. Магическое число апокалиптического зверя, о котором в Новом завете сказано: "Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число это человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть".Но иные толкователи, знающие толк в бабле непосредственно на лапу, склонны трактовать все по более гуманному Ветхому завету, который гласит: "В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было шестьсот шестьдесят шесть талантов золотых… (3Цар. 10:14)". Дескать, число зверя из Апокалипсиса – это и есть символ, как символ служения мамоне: земному благополучию, стяжательству и невинному сребролюбию, такому естественному для людей слабых.А может, это было напоминание от сатанистов-оккультистов, балующихся трупами и крошкой толченой крысы, подмешанной в праздничный торт: мол, оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем…Вот о стяжательстве и сребролюбии надо говорить, они важны, и артист-сатанист об этом и говорит своим поступком.Но как бы то ни было, а Ермак сидит, и, скорее всего, сидеть будет, даже если его выпустят под домашний арест. Там его будут блюсти не менее тщательно, чем на цугундере – Ермак, отдающий команды, контролирующий силовиков и часть политбизнесэлиты "нэньки", как ни в чем не бывало распоряжающийся деньгами, не нужен на свободе практически никому. Разрывная пуля или дуст в борщ к обеду, конечно, заставили бы его замолчать гораздо надежнее, но, видимо, команды "мочить!" еще не поступало.Наверное, Ермак еще не все сказал и выдал не весь компромат, а, значит, нужен, как его источник, чтобы постоянно давить на шефа – просроченного недофюрера неонацистов Владимира Зеленского, которого еще по привычке величают президентом и даже приглашают посидеть за одним столом.Кроме главного политического и геополитического вопроса войны и мира между Россией и Украиной, к которому у США и континентальной Европы такое разное отношение, есть еще и вопросы материальные, меркантильные, грубо говоря, денежные.Во-первых, современная Украина – это еще и огромный механизм освоения огромных сумм денег, которые коллективный Запад выделил, выделяет и собирается выделять в будущем. На войну с Россией. Сейчас вот принято решение о выделении 90 млрд евро, которые еще не пошли на Украину, но застыли на низком старте. И Украина давно готова, как огромная прачечная для отмыва этих денег, стиральная машина, где эти суммы провернутся и как бы выйдут очищенными.Во-вторых, вот кто их там, на Украине, будет принимать? Кто будет работать заведующим прачечной, а кто – просто технической обслугой стиральной машины? От этого напрямую зависит главный материальный вопрос: сколько выданных денег пойдет на выделенное дело (на войну то есть, туда же тоже нужно что-то дать), сколько вернется в виде откатов тем, кто деньги выдавал, и сколько будет украдено, разворовано и освоено в самой Украине, разойдясь в офшоры по разным серым схемам на самые разные счета?Для Украины это немаловажный вопрос. Там с 90-ых годов прошлого века начинали с откатов руке дающей в 10-15% (одно время автор, как известный укро-журналист бывший в наблюдательном фонде Сороса, выделяющего гранты на "добро", может свидетельствовать об этом лично). Потом выросло до 50%, а были времена, когда до 90% выделенных сумм возвращалось назад в виде откатов. Потому что "принимающей стороне", то есть Украине все равно выгодно было принимать – деньги-то все равно шли на шару, то есть безвозмездно, нужно было только демонстрировать любовь к Украине и ненависть к России, и в кошельке у патриота всего позванивало презренным металлом.Доходило даже до примечательных курьезов. Подготовкой "оранжевой революции" 2004 года на Украине через выдачу денег-грантов руководила омерзительная такая и, как писал в 70-ых годах прошлого века Евгений Евтушенко, огромная "бабища с усами над губой, как будто бы гробище, громоздкая собой".Известно, что наиболее успешный период деятельности, буквально расцвет откатчиков связан с президентством Виктора Ющенко (2005-2010), когда нацики полностью вышли из подполья и получили поощрение властей.Деньги под этого прыщавого демократа с руками, "яки ничого нэ кралы", но на самом деле воровали все, что плохо лежит, на Украину хлынули рекой. И откатывали их доброхотам назад откатами в 90%. От нежданно навалившегося богатства у этой фигурантки случился какой-то гормональный сбой, и, как рассказывали мне ее встревоженные соратники, у нее в паху начало расти то, что женщинам не свойственно. Мужикам – да, а вот женщинам, даже демократкам, как-то не к лицу (фигурально, конечно, выражаясь)…Тогда же заговорили, что это известная и в России некая Надя Дюк (Nadia Diuk). Она, гражданка Великобритании и США, была диаспорянской дочерью Петра Дюка, хорунжего Украинской повстанческой армии*, боевого крыла Организации украинских националистов *(ОУН-УПА)*, который избежал расстрела после Второй мировой войны и сдрыснул бороться за "нэзалежнисть" на туманный Альбион и там пригрелся.Дочечка пошла по пути папашки и сеяла агрессивный украинский национализм-нацизм, смешанный с идеями сепаратиста и вскормленный русофобией, курировала в американском Национальном фонде поддержки демократии (NED)** "развитие демократии в Украине", а также выдачу грантов украинским и российским активистам.Пострадавшая за демократию…Короче, не так и важно, Надя это или нет, но по любому транс-трансформирующуюся "деффачку" срочно эвакуировали в США, где Надя и почила в Бозе в 2019 году. Но дело ее, как видим, живет, откаты процветают с прежней силой, а "укро-журнализды", прикупленные и откормленные на остатки грантов, даже сами воюют в батальоне "Азов"* В-третьих, по-современному это называется "коррупция", с которой как бы надо бороться. И выявить, кто главный коррупционер – сам Зеленский сидит на отмывке и сепарации украденного или же за все должен ответить Ермак. То есть кто – завпрачечной, а кто – оператор стиралки, отмывающей деньги.И именно в такой постановке актуален вопрос, а не в преодолении коррупции, как кому-то может сдуру показаться. Победить коррупцию на Украине – это означает остановить все процессы, там происходящие. Сатанист в храме воздух не испортит, если ему за это дополнительно не заплатить по прейскуранту – такова сегодня рабочая схема "борьбы за нэньку" на Украине.Причем "борьба с коррупцией" на Украине прошла несколько стадий. Сначала западные кураторы превратили обычное советское взяточничество, которое процветало всегда с разной интенсивностью, в полноценную коррупцию, с которой якобы нужно бескомпромиссно и последовательно бороться.Потом на коррупцию подсадили многих украинских чиновников, чтобы таким образом получить на них компромат и в дальнейшем держать на крючке и в страхе возможного разоблачения. Это делали сознательно и целенаправленно. Для этого, собственно, американцы и создали все эти антикоррупционные органы – НАПК, НАБУ, САП, ВАКС, которые независимы от украинской власти и могут взять за антикоррупционные жабры любого: от уборщицы, получающей шоколадку, до президента и его окружения, ворующих, как видам, вагонами и миллиардами. Сейчас они взяли в оборот как бы президента и его нукеров. Во главе с Али-Бабой и врожденными клептоманами- друзьями детстваЗатем западные кураторы сами подсели на украинскую коррупцию и начали набивать мошну на "развитии и защите украинской демократии". А что им, если можно набивать портмоне, не платя налогов? Все гораздо проще и прозаичнее всех этих выспренних и прекраснодушных слов о человеческих ценностях, добре, справедливости и демократии.Сейчас, похоже, настал завершающий этап, связанный с тем, что конец приходит и неонацистской Украине. Антикоррупционные борцы с Запада в спешке ведут борьбу по двум направлениям: принуждают власть Зеленского выполнять их пожелания и при этом разворовывают то, что сами туда и выделяют. Точнее – хотят не дать, чтобы украли неонациствующие зелебобики во главе с тандемом Зеленский/Ермак.Случилось самое страшное для западных родителей украинской коррупции: они взрастили воров, а те оборзели и норовят выйти из-под контроля. И из-под политического, и – это самое болезненное и личное – из-под материального. То бишь воруют, как уверены кураторы, "чужое", ихнее.И вот сейчас с арестом Ермака оказывается давление антикоррупционным компроматом на Зеленского, чтобы он и:– политику правильную вел ­– воевал с Россией или ублажал Дональда Трампа, сейчас заигрывающего с миром/перемирием;– допустил европейцев к разворовыванию для начала 90 млрд евро и американцев – к тому, что США уже выделили и еще выделят на помощь Украине.Все очень просто на Украине: кто оператор воровства – тот и ворует больше всех. А представители украинской власти уже давно подсадили еврочиновников на откаты. Очень похоже, что в Европе из Украины получали все. Даром. От такого быстро не отказываются. Не верите? Спросите хотя бы сына президента США Джо Байдена Хантера, который так много воровал на Украине и в Китае, что от прихлынувших денег, как Надя Дюк, "приболел": совсем слетел с катушек и опустился до самого пошлого непотребства с вокзальными шлюхами и наркотой.Дурные и шальные деньги могут повлечь за собой и дурные привычки, Но как, похоже, сладок этот грех, если он безнаказан!Однако на Украине Зеленского и его вороватую команду взяли за причинное место, разделили на правых и виноватых и первых пытаются использовать против вторых. Например, Ермака против Зеленского.Кровавый фарс, задуманный Западом на Украине, еще не закончился, ему нужны исполнители, те чужие руки, которым Запада и привык таскать каштаны из костра. То есть воевать с Россией руками украинцев до последнего украинца……Вот потому-то Ермака и не выпустят из-под контроля, повторяю, ни в тюрьме, ни дома. С него пылинки будут сдувать и защищать, чтобы, его, не дай бог, никто не пристрелил или не притравил: он до конца должен давить на Зеленского. Ну, разве что Зеленский расстарается и перекусит Ермаку яремную жилу, когда их сведут на очной ставке…*организация признана на территории РФ террористической и экстремистской**организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

