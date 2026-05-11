Нужна еще одна победа. Как Украина и США хотят подпортить России ее День Победы
Празднование 81-й годовщины Дня Победы 9 мая в этом году действительно получилось всеобщим. Хотя бы потому, что миру удалось избежать эскалации конфликта между Украиной и Россией, который мог вылиться в Третью мировую войну.
18:01 11.05.2026
 
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Празднование 81-й годовщины Дня Победы 9 мая в этом году действительно получилось всеобщим. Хотя бы потому, что миру удалось избежать эскалации конфликта между Украиной и Россией, который мог вылиться в Третью мировую войну.
С одной стороны, это и есть новая всеобщая победа в сегодняшнем взрывоопасном и крайне нестабильном мире. Она стала возможна благодаря тому, посредником между ведущими войну Украиной и Россией выступили США. Их президент Дональд Трамп прекратил довольно позорный "пинг-понг" перемириями, который устроил неонацистский Киев. Сначала просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время парада в честь Дня Победы в Москве на Красной площади ударит по скоплению людей своими ударными дронами. Потом Москва в одностороннем порядке объявила перемирий 8-9 мая и предупредила, что в случае провокации на параде разнесет вдребезги-пополам центр Киева и попросила мирных киевлян и дипломатов уехать из столицы Украины.
В ответ на это Зеленский объявил перемирие с 6 мая, чтобы потом, когда Россия прекращение огня не поддержит, иметь на этот случай отмазку и спокойно бить по Москве, обвиняя россиян в срыве украинского перемирия.
Это была подлая и циничная уловка, которую воплотить в жизнь, тем не менее, не дал именно Трамп, который попросил Москву и Киев согласиться на перемирие и продлить его до 11 мая, проведя еще и обмен пленными в формате 1000 на 1000. Москва и Киев согласились и даже рассказали, что подготовили соответствующие списки и передали их куда надо. Во всяком случае, Киев завил, что передал бумагу в Вашингтон.
11 мая наступило, обмена пленными еще нет, но надежда на него остается. Она, как всегда, умирает последней…
С другой – конфликт может перерасти в указанную войну в любой момент. Во-первых, потому, что конфликтует-то Россия не с Украиной, а со всем стоящим за ее спиной коллективным Западом, который охвачен агрессивной русофобией и одержим похожей на манию идее "сдерживания России". С точки зрения Запада, это сдерживание окончательно осуществится, когда удастся добиться развала России и захват ее неисчислимых ресурсов. Не больше, но и не меньше.
Во-вторых, миротворческое посредничество не должно никого обманывать и вводить в заблуждение. Нет никакого раскола Запада на "агрессивную Европу" и "мирные США". Просто США сейчас война невыгодна по политическим мотивам. Президенту Трампу по внутриамериканским причинам нужна заметная и внушительная победа на внешнем контуре. Он ввязался и сильно политически обгадился в войне на Ближнем Востоке с Ираном и теперь на знает, как выскользнуть из этого тупика в песках.
А у него дома предстоят выборы в Конгресс, после которых он может потерять поддержку в обеих палатах – Палате представителей и Сенате – и досрочно стать бессильной и "хромой уткой", не работающей, а досиживающей свой срок до 2028 года. А для маниакально активного Трампа сама такая мысль нестерпима.
Вот он и хочет замирить Киев и Москву. Но так, чтобы конфликт мог вспыхнуть в любой момент. Ведь США на нем неслабо зарабатывают, продавая Европе оружие для передачи Украине на войну. Это бизнес, детки, и ничего личного, как говорится.
Европе же война нужна по политическим мотивам – восстановить свое геополитическое влияние и не стать придатком США. И по экономическим – восстановить свой ВПК и превратить его в триггер живительной реанимации всей экономики Евросоюза, которая сегодня опускается ниже городской канализации и переводит актив в США.
Кроме того, многие понимают, что, не исключено, как приманка, уже объявлена возможная цена перемирия на Украине – это по одним сведениям 12, по другим - 14 трлн долларов, которые могут освоить Россия и США, восстановив полноценное сотрудничество в новом многополярном мире. Это цифру в "духе Анкориджа" огласил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, от имени Кремля ответственный за переговоры с Вашингтоном на фоне украинской замятни (сшибки интересов).
Хорошая приманка получилась. 14 трлн долл – это такие деньжищи, что у американских и транснациональных кошельков и деляг дух захватывает, и все хотят зачерпнуть из этого колодца. А это многих толкает на миротворческие мысли: сначала поживиться, а потом можно и повоевать.
А чтобы поживиться, капитал на все готов. Как там британский деятель профсоюзного движения Томас Джозеф Даннинг (1799-1873) подсказал ценную мысль Карлу Марксу: капитал, мол, "избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это еще не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому".
А тут, напоминаю. 12-14 трлн. Да за такие деньги не только рокфеллеры или ротшильды в поле воробья до смерти загоняют и воздух в церкви испортят. Российские деловые люди, сиречь бизнесмены тоже хороши, им в том числе и Россию продать, что раз плюнуть – доказано лихими 90-ыми…
Но сейчас речь идет о Европе, которую "обезжиривают", лишают активов и предприятий, технологий и идей, производств и целых отраслей, которые, ища тихую гавань, утекают либо в США, либо в Индо-Тихоокеанский регион (ИТР) с Китаем во главе.
А многим европейцам не хочется. Они очень хотят, чтобы 12-14 трлн Россия и США осваивали не за их счет. И для того, чтобы оставить США в прежнем коллективном Западе и вернуть на фронты СВО самого Трампа, европейцы на многое пойдут. Если у них получится, конечно. И они стараются – гадят России, аж майка на спине заворачивается. Не останавливаясь ни перед какой подлостью или провокацией. В том числе, и перед новой войной.
К тому же, они уже не боятся Россию, потому что не верят, что Москва пойдет на крайние меры. По-путински: а зачем нам этот мир, если в нем не будет России? Они судят по себе: расчет на то, что 12-14 трлн застят взгляд и туманят остатки разума не только же западникам, но и российским предателям-"нетвойнистам", либеральным "ждунам" и прозападным прагматикам…
Отсюда и циничные и подлые попытки Запада испортить россиянам даже святой для большинства из них светлый праздник – День Победы. Запевалой в этом хоре из гнусной подворотни выступил Зеленский, но дирижерская палочка – в руках у западных кукловодов из тамошних нужников…
Президент России Путин после мероприятия констатировал: парад прошел без происшествий. И это правда. Но ведь как его изощренно и изобретательно пытались испортить. Дошло до того, что Зеленский даже издавал свой специальный указ, которым как бы "разрешал" проводить парад. "Россия довоевалась до того, что их главный Парад зависит от нас", — на весь мир вещал президент-просрочка еще 6 мая.
По мнению многих, это стало апофеозом этого циничного пиара. Но Зеленский прекрасно знал, что он делал – рассчитывал, что мировые СМИ преподнесут и праздник России в том ключе, который выгоден западным русофобам.
Как замечают многие: в этом же свете на Западе освещают и другие, мягко говоря, неоднозначные подробности парада: отказ российской стороны от проведения его военно-технической части и марша "Бессмертного полка" в Москве, массовые отключения связи, соцсетей и интернета.
И уж совсем двусмысленно выглядит инициатива Трампа о перемирии на три дня и обмене пленными. Он, как ни странно, нашел правильные слова: "…В России празднуют День Победы, но точно так же и на Украине, потому что они также были важной частью и фактором Второй мировой войны. Это прекращение огня будет включать приостановку всей активной деятельности, а также обмен пленными по 1000 заключенных из каждой страны. Эту просьбу высказал непосредственно я, и я очень ценю ее согласие со стороны президента Владимира Путина и президента Владимира Зеленского. Будем надеяться, что это начало конца очень долгой, смертоносной и тяжелой войны…".
Не исключено, что Трамп действительно хотел, как лучше: чтобы конфликт не перерос в войну. И потому предложил перемирие, с которым согласились и Украина, и Россия. И это бесспорно хорошо, но со стороны все равно выглядит, что именно он – главный миротворец и хозяин положения, который и попросил, как приказал, и его не ослушались…
Понятно, что организаторы парада в Москве боялись возможных провокаций и их жертв во время проведения мероприятия, но Запад аж завыл: "Россия испугалась побеждающую Украину и не может защитить даже Москву".
И Киев тут действительно подленько так обскакал Москву: Россия соблюдала перемирие и не отвечала на провокации Украины, а в это время в ее столице Киеве была связь, работали интернет, все мессенджеры и соцсети…
Горьковато об этом писать, но, как мне кажется, нужно. Потому что трудно избавиться от воспоминаний: в 1941 году гитлеровцы стояли на пороге Москве, а 7 ноября на Красной площади шел парад, участники которого шли с брусчатки главной площади страны прямо в окопы. Добывать Великую Победу. И добыли ее. И с таким подходом великого самопожертвования иначе и быть не могло!
…Ну, а отсюда и главный вывод, который только подтвердил состоявшийся парад: России, которая должна быть сильной, нужна еще одна великая победа – на фронтах СВО. Вот только все ли готовы постоять за нее любой ценой и пойти на любые жертвы? – этот вопрос самый главный и актуальный...
Подробности о происходившем в эти дни на Украине - в статье "Украина за неделю. Святой день и комедийное шоу с игрой на клавишах"
