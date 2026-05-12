Польша отменила выплаты на детей беженцам с Украины
19:46 12.05.2026 (обновлено: 19:52 12.05.2026)
© Фото : Israelan.com
Власти Польши отменили выплаты на детей более 150 тысячам беженцев с Украины. Об этом 12 мая сообщает портал Money.pl
"Изменение правил выплаты "800 плюс" (пособие на сумму 800 злотых, примерно 200 долларов на ребенка — прим. "Ленты.ру") затрагивает около 150 тысяч детей с Украины", — пишет интернет-издание.
В феврале стало известно, что по итогам 2025 года суммарные затраты Польши на украинских беженцев составили 7,93 миллиарда злотых (более 2,21 миллиарда долларов по актуальному курсу валют).
Ранее политолог Александр Асафов в беседе с "Лентой.ру" рассказал, что негативная тенденция по отношению к украинским беженцам будет сохраняться не только в Польше, но и в Германии. До этого президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса и льгот для украинских беженцев. Документ лишает украинцев доступа к бесплатной медицине, также они останутся без льгот на оплату жилья.
