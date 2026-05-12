https://ukraina.ru/20260512/1078856473.html
Полковник Геннадий Алехин: Армия РФ создает условия для стратегического прорыва в районе Харькова и Сум
Полковник Геннадий Алехин: Армия РФ создает условия для стратегического прорыва в районе Харькова и Сум - 12.05.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Армия РФ создает условия для стратегического прорыва в районе Харькова и Сум
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
2026-05-12T16:39
2026-05-12T16:39
2026-05-12T16:42
эксклюзив
спецоперация
россия
харьков
белгородская область
геннадий алехин
вооруженные силы украины
дроны
сумы
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65eb63c0be1981bf4ae3f0553b5cee7b.png
Все группировки российской армии в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. Однако, по данным Минобороны РФ на 11 мая, киевский режим нарушил перемирие 23 802 раза. ВСУ продолжили наносить удары беспилотниками и артиллерией по позициям российских войск и по гражданским объектам в различных регионах России. В ответ на нарушения российские военные действовали зеркально.Так, по уточненным данным, под дроновые удары вновь попали не менее пяти приграничных районов Белгородской области. Пострадали преимущественно гражданские лица и социальная инфраструктура. Общее число погибших и раненых за сутки достигло 8 человек, в том числе 12-летняя девочка и сотрудники экстренных служб.Противник системно применяет барражирующие боеприпасы и FPV-дроны для охоты за машинами скорой помощи и гражданским автотранспортом. Сценарий классический — повторный удар по одной и той же точке с минимальным временным интервалом (тактика "двойного касания"). Тем самым, намеренно расширяя географию ударов вглубь жилой застройки. Характер обстрелов недвусмысленно подтверждает целенаправленный выбор ВСУ в пользу эскалации, несмотря на любые мирные инициативы.Поступили сообщения, что украинское командование во время перемирия перебросило на Харьковское направление несколько достаточно боеспособных подразделений ВСУ, в которых воюют иностранные наемники. Речь идет в том числе о подразделениях из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады украинской армии. В окрестности населенных пунктов Слатино, Черкасские Тишки и Великий Бурлук прибыло несколько бригад медицинской помощи якобы для эвакуации раненых в госпитали Харькова.Однако автомобили совершили лишь по одному рейсу, а вместо медиков в автомобилях были действующие украинские военнослужащие, доставившие боеприпасы и провизию в места временного сосредоточения, ближе к районам обороны. Операция противника сопровождалась радиоигрой. В сложившейся ситуации стоит подчеркнуть, что в ротных медицинских пунктах каждый день умирают украинские солдаты из-за отсутствия квалифицированной помощи и медикаментов.На Волчанском участке фронта фокус боевых действий сместился к востоку и юго-западу от города. Армейские подразделения группировки войск "Север" успешно форсировали реку Волчья, закрепились на тактически важных плацдармах южного берега и развивают наступление в районе Белого Колодца. Одновременно продолжается движение к Старому Салтову по обоим берегам Северского Донца, что вынудило командование ВСУ перебросить дополнительные резервы.Судя по складывающейся оперативно-тактической обстановке, главная цель на данном участке — полное срезание Великобурлукского выступа, образовавшегося ещё осенью 2022 года. Бои под Харьковом и в Сумской области, на мой взгляд, рассматриваются нашим командованием не просто как локальные эпизоды, а как часть более широкой конфигурации, ставки в которой постепенно растут. На этом фоне звучат и более жёсткие оценки. По мнению авторитетных военных экспертов медлить нельзя: складывающаяся обстановка требует быстрых решений, поскольку речь идёт уже не только о тактическом продвижении, но и о стратегических перспективах.Трехдневное перемирие, которое было введено между Россией и Украиной на промежуток с 9 по 11 мая, завершилось. Подробнее - в материале "СВО может остановиться в любой момент". Перемирие окончено, что будет дальше
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20260512/svo-mozhet-ostanovitsya-v-lyuboy-moment-peremirie-okoncheno-chto-budet-dalshe-1078851679.html
россия
харьков
белгородская область
сумы
сумская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b137af21bc7a1b563a5636d07a811bdf.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
эксклюзив, спецоперация, россия, харьков, белгородская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, дроны, сумы, украина.ру, сумская область
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Харьков, Белгородская область, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, дроны, Сумы, Украина.ру, Сумская область
Полковник Геннадий Алехин: Армия РФ создает условия для стратегического прорыва в районе Харькова и Сум
16:39 12.05.2026 (обновлено: 16:42 12.05.2026)
полковник запаса, ветеран боевых действий
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
Все группировки российской армии в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. Однако, по данным Минобороны РФ на 11 мая, киевский режим нарушил перемирие 23 802 раза. ВСУ продолжили наносить удары беспилотниками и артиллерией по позициям российских войск и по гражданским объектам в различных регионах России. В ответ на нарушения российские военные действовали зеркально.
Так, по уточненным данным, под дроновые удары вновь попали не менее пяти приграничных районов Белгородской области. Пострадали преимущественно гражданские лица и социальная инфраструктура. Общее число погибших и раненых за сутки достигло 8 человек, в том числе 12-летняя девочка и сотрудники экстренных служб.
Противник системно применяет барражирующие боеприпасы и FPV-дроны для охоты за машинами скорой помощи и гражданским автотранспортом. Сценарий классический — повторный удар по одной и той же точке с минимальным временным интервалом (тактика "двойного касания"). Тем самым, намеренно расширяя географию ударов вглубь жилой застройки. Характер обстрелов недвусмысленно подтверждает целенаправленный выбор ВСУ в пользу эскалации, несмотря на любые мирные инициативы.
Поступили сообщения, что украинское командование во время перемирия перебросило на Харьковское направление несколько достаточно боеспособных подразделений ВСУ, в которых воюют иностранные наемники. Речь идет в том числе о подразделениях из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады украинской армии. В окрестности населенных пунктов Слатино, Черкасские Тишки и Великий Бурлук прибыло несколько бригад медицинской помощи якобы для эвакуации раненых в госпитали Харькова.
Однако автомобили совершили лишь по одному рейсу, а вместо медиков в автомобилях были действующие украинские военнослужащие, доставившие боеприпасы и провизию в места временного сосредоточения, ближе к районам обороны. Операция противника сопровождалась радиоигрой. В сложившейся ситуации стоит подчеркнуть, что в ротных медицинских пунктах каждый день умирают украинские солдаты из-за отсутствия квалифицированной помощи и медикаментов.
На Волчанском участке фронта фокус боевых действий сместился к востоку и юго-западу от города. Армейские подразделения группировки войск "Север" успешно форсировали реку Волчья, закрепились на тактически важных плацдармах южного берега и развивают наступление в районе Белого Колодца. Одновременно продолжается движение к Старому Салтову по обоим берегам Северского Донца, что вынудило командование ВСУ перебросить дополнительные резервы.
Судя по складывающейся оперативно-тактической обстановке, главная цель на данном участке — полное срезание Великобурлукского выступа, образовавшегося ещё осенью 2022 года. Бои под Харьковом и в Сумской области, на мой взгляд, рассматриваются нашим командованием не просто как локальные эпизоды, а как часть более широкой конфигурации, ставки в которой постепенно растут. На этом фоне звучат и более жёсткие оценки. По мнению авторитетных военных экспертов медлить нельзя: складывающаяся обстановка требует быстрых решений, поскольку речь идёт уже не только о тактическом продвижении, но и о стратегических перспективах.
Трехдневное перемирие, которое было введено между Россией и Украиной на промежуток с 9 по 11 мая, завершилось. Подробнее - в материале "СВО может остановиться в любой момент". Перемирие окончено, что будет дальше