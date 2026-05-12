https://ukraina.ru/20260512/1078856473.html

Полковник Геннадий Алехин: Армия РФ создает условия для стратегического прорыва в районе Харькова и Сум

Полковник Геннадий Алехин: Армия РФ создает условия для стратегического прорыва в районе Харькова и Сум - 12.05.2026 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Армия РФ создает условия для стратегического прорыва в районе Харькова и Сум

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.

2026-05-12T16:39

2026-05-12T16:39

2026-05-12T16:42

эксклюзив

спецоперация

россия

харьков

белгородская область

геннадий алехин

вооруженные силы украины

дроны

сумы

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65eb63c0be1981bf4ae3f0553b5cee7b.png

Все группировки российской армии в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. Однако, по данным Минобороны РФ на 11 мая, киевский режим нарушил перемирие 23 802 раза. ВСУ продолжили наносить удары беспилотниками и артиллерией по позициям российских войск и по гражданским объектам в различных регионах России. В ответ на нарушения российские военные действовали зеркально.Так, по уточненным данным, под дроновые удары вновь попали не менее пяти приграничных районов Белгородской области. Пострадали преимущественно гражданские лица и социальная инфраструктура. Общее число погибших и раненых за сутки достигло 8 человек, в том числе 12-летняя девочка и сотрудники экстренных служб.Противник системно применяет барражирующие боеприпасы и FPV-дроны для охоты за машинами скорой помощи и гражданским автотранспортом. Сценарий классический — повторный удар по одной и той же точке с минимальным временным интервалом (тактика "двойного касания"). Тем самым, намеренно расширяя географию ударов вглубь жилой застройки. Характер обстрелов недвусмысленно подтверждает целенаправленный выбор ВСУ в пользу эскалации, несмотря на любые мирные инициативы.Поступили сообщения, что украинское командование во время перемирия перебросило на Харьковское направление несколько достаточно боеспособных подразделений ВСУ, в которых воюют иностранные наемники. Речь идет в том числе о подразделениях из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады украинской армии. В окрестности населенных пунктов Слатино, Черкасские Тишки и Великий Бурлук прибыло несколько бригад медицинской помощи якобы для эвакуации раненых в госпитали Харькова.Однако автомобили совершили лишь по одному рейсу, а вместо медиков в автомобилях были действующие украинские военнослужащие, доставившие боеприпасы и провизию в места временного сосредоточения, ближе к районам обороны. Операция противника сопровождалась радиоигрой. В сложившейся ситуации стоит подчеркнуть, что в ротных медицинских пунктах каждый день умирают украинские солдаты из-за отсутствия квалифицированной помощи и медикаментов.На Волчанском участке фронта фокус боевых действий сместился к востоку и юго-западу от города. Армейские подразделения группировки войск "Север" успешно форсировали реку Волчья, закрепились на тактически важных плацдармах южного берега и развивают наступление в районе Белого Колодца. Одновременно продолжается движение к Старому Салтову по обоим берегам Северского Донца, что вынудило командование ВСУ перебросить дополнительные резервы.Судя по складывающейся оперативно-тактической обстановке, главная цель на данном участке — полное срезание Великобурлукского выступа, образовавшегося ещё осенью 2022 года. Бои под Харьковом и в Сумской области, на мой взгляд, рассматриваются нашим командованием не просто как локальные эпизоды, а как часть более широкой конфигурации, ставки в которой постепенно растут. На этом фоне звучат и более жёсткие оценки. По мнению авторитетных военных экспертов медлить нельзя: складывающаяся обстановка требует быстрых решений, поскольку речь идёт уже не только о тактическом продвижении, но и о стратегических перспективах.Трехдневное перемирие, которое было введено между Россией и Украиной на промежуток с 9 по 11 мая, завершилось. Подробнее - в материале "СВО может остановиться в любой момент". Перемирие окончено, что будет дальше

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20260512/svo-mozhet-ostanovitsya-v-lyuboy-moment-peremirie-okoncheno-chto-budet-dalshe-1078851679.html

россия

харьков

белгородская область

сумы

сумская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

эксклюзив, спецоперация, россия, харьков, белгородская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, дроны, сумы, украина.ру, сумская область