"Новый Гитлер пока не просматривается": Куликов о "коллективном фюрере" и милитаризации ЕС - 13.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260513/novyy-gitler-poka-ne-prosmatrivaetsya-kulikov-o-kollektivnom-fyurere-i-militarizatsii-es-1078905570.html
"Новый Гитлер пока не просматривается": Куликов о "коллективном фюрере" и милитаризации ЕС
"Новый Гитлер пока не просматривается": Куликов о "коллективном фюрере" и милитаризации ЕС - 13.05.2026 Украина.ру
"Новый Гитлер пока не просматривается": Куликов о "коллективном фюрере" и милитаризации ЕС
Для ускоренной милитаризации Европы во все предыдущие эпохи требовался лидер — император или фюрер. Сегодня таких фигур пока не видно, но времена меняются, и роль "коллективного фюрера" может взять на себя Еврокомиссия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов
2026-05-13T14:11
2026-05-13T14:23
новости
европа
германия
виктор куликов
адольф гитлер
урсула фон дер ляйен
украина.ру
ес
еврокомиссия
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068217376_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_4db0ffb27a78b226f1982a5c120f8257.jpg
Размышляя о том, как Европа будет справляться с необходимостью милитаризации в отсутствие явного лидера, эксперт обратился к историческим аналогиям. "Во все предыдущие эпохи Европе для этого нужен был император или фюрер", — заявил Куликов. Он оценил текущую ситуацию с лидерством. "Пока новый Наполеон и Гитлер не просматриваются", — пояснил собеседник Украина.ру.При этом он допустил появление новых форм руководства ЕС, которые могут заменить единого диктатора. "Но времена меняются. Вдруг возникнет коллективный фюрер в виде Еврокомиссии", — рассказал политолог.Он назвал конкретную фигуру, которая гипотетически могла бы исполнить эту роль. "Урсула фон дер Ляйен вполне подходит для этого", — заявил эксперт.Возвращаясь к теме неизбежности милитаризации, Куликов подчеркнул, почему у Европы нет иного пути. "Повторюсь, дело не в том, что сказал [генсек НАТО Марк] Рютте о том, "почему они теперь сами". У них просто нет другого выхода. Они должны будут милитаризироваться", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Из-под Европы убирают американский зонтик, чтобы она начала готовиться к войне с Россией" на сайте Украина.ру.Также на тему стремительной милитаризации Европы — в материале "Ростислав Ищенко: Германии уже не стыдно, но все еще страшно думать о том, чтобы начать войну с Россией" на сайте Украина.ру.
европа
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068217376_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3c22129f02448011fa7fdec44a5bdf28.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, германия, виктор куликов, адольф гитлер, урсула фон дер ляйен, украина.ру, ес, еврокомиссия, война, война на украине, чем закончится война на украине, главные новости, главное, милитаризация, эксперты, военный эксперт
Новости, Европа, Германия, Виктор Куликов, Адольф Гитлер, Урсула фон дер Ляйен, Украина.ру, ЕС, Еврокомиссия, война, война на Украине, чем закончится война на Украине, Главные новости, главное, милитаризация, эксперты, военный эксперт

"Новый Гитлер пока не просматривается": Куликов о "коллективном фюрере" и милитаризации ЕС

14:11 13.05.2026 (обновлено: 14:23 13.05.2026)
 
© AP / Vadim Ghirda
- РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
ДзенTelegram
Для ускоренной милитаризации Европы во все предыдущие эпохи требовался лидер — император или фюрер. Сегодня таких фигур пока не видно, но времена меняются, и роль "коллективного фюрера" может взять на себя Еврокомиссия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов
Размышляя о том, как Европа будет справляться с необходимостью милитаризации в отсутствие явного лидера, эксперт обратился к историческим аналогиям.
"Во все предыдущие эпохи Европе для этого нужен был император или фюрер", — заявил Куликов. Он оценил текущую ситуацию с лидерством. "Пока новый Наполеон и Гитлер не просматриваются", — пояснил собеседник Украина.ру.
При этом он допустил появление новых форм руководства ЕС, которые могут заменить единого диктатора. "Но времена меняются. Вдруг возникнет коллективный фюрер в виде Еврокомиссии", — рассказал политолог.
Он назвал конкретную фигуру, которая гипотетически могла бы исполнить эту роль. "Урсула фон дер Ляйен вполне подходит для этого", — заявил эксперт.
Возвращаясь к теме неизбежности милитаризации, Куликов подчеркнул, почему у Европы нет иного пути. "Повторюсь, дело не в том, что сказал [генсек НАТО Марк] Рютте о том, "почему они теперь сами". У них просто нет другого выхода. Они должны будут милитаризироваться", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Из-под Европы убирают американский зонтик, чтобы она начала готовиться к войне с Россией" на сайте Украина.ру.
Также на тему стремительной милитаризации Европы — в материале "Ростислав Ищенко: Германии уже не стыдно, но все еще страшно думать о том, чтобы начать войну с Россией" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаГерманияВиктор КуликовАдольф ГитлерУрсула фон дер ЛяйенУкраина.руЕСЕврокомиссиявойнавойна на Украинечем закончится война на УкраинеГлавные новостиглавноемилитаризацияэкспертывоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:13Глава пресс-службы Кремля рассказал об СВО и международной повестке
15:08ПВО РФ сбила 53 БПЛА ВСУ, "Герани" атаковали Западную Украину. Новости СВО
15:00Стрельба в столице Украины: киевлянин выпустил в мужчину 9 пуль и сбежал
14:59Ермак с гадалкой оценивал НАБУ и САП
14:53Украинский депутат объяснил массовое дезертирство в ВСУ
14:36Зеленского с женой забыли встретить в Бухаресте
14:32Запорожское направление: потери ВСУ растут
14:28ВС РФ в Харьковской области ведут активные наступательные действия
14:22Россия изменила тактику ударов по Украине, жалуется противник
14:19Ермак срочно ищет деньги на залог, но помогать ему никто не спешит
14:17Переговоры по украинскому урегулированию будут сложными. Важные заявления Кремля
14:15США намерены купить "Северные потоки" задёшево. Чем рискует Россия
14:13"Пытаются запретить наш газ и нашу нефть". Лавров раскрыл правду о планах Трампа
14:11"Новый Гитлер пока не просматривается": Куликов о "коллективном фюрере" и милитаризации ЕС
14:07Мендель разоблачает Зеленского. Почему бывшего пресс-сека "выскочили из табакерки" только сейчас
14:00Украинцы собрались из ЕС в Россию, Медведев поздравил Запад с "Сарматом". Хроника событий на 14.00 13 мая
13:52Путина убедили в способности занять весь Донбасс к осени — Financial Times
13:46Канал сбыта оружия ликвидирован на Западной Украине
13:36ГУР пугает украинцев длительным комбинированным ударом со стороны ВС РФ. Новости СВО
13:35Куликов про подготовку к войне: США убирают "зонтик", вынуждая Европу к милитаризации
Лента новостейМолния