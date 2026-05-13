"Новый Гитлер пока не просматривается": Куликов о "коллективном фюрере" и милитаризации ЕС

Для ускоренной милитаризации Европы во все предыдущие эпохи требовался лидер — император или фюрер. Сегодня таких фигур пока не видно, но времена меняются, и роль "коллективного фюрера" может взять на себя Еврокомиссия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов

Размышляя о том, как Европа будет справляться с необходимостью милитаризации в отсутствие явного лидера, эксперт обратился к историческим аналогиям. "Во все предыдущие эпохи Европе для этого нужен был император или фюрер", — заявил Куликов. Он оценил текущую ситуацию с лидерством. "Пока новый Наполеон и Гитлер не просматриваются", — пояснил собеседник Украина.ру.При этом он допустил появление новых форм руководства ЕС, которые могут заменить единого диктатора. "Но времена меняются. Вдруг возникнет коллективный фюрер в виде Еврокомиссии", — рассказал политолог.Он назвал конкретную фигуру, которая гипотетически могла бы исполнить эту роль. "Урсула фон дер Ляйен вполне подходит для этого", — заявил эксперт.Возвращаясь к теме неизбежности милитаризации, Куликов подчеркнул, почему у Европы нет иного пути. "Повторюсь, дело не в том, что сказал [генсек НАТО Марк] Рютте о том, "почему они теперь сами". У них просто нет другого выхода. Они должны будут милитаризироваться", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Из-под Европы убирают американский зонтик, чтобы она начала готовиться к войне с Россией" на сайте Украина.ру.Также на тему стремительной милитаризации Европы — в материале "Ростислав Ищенко: Германии уже не стыдно, но все еще страшно думать о том, чтобы начать войну с Россией" на сайте Украина.ру.

новости, европа, германия, виктор куликов, адольф гитлер, урсула фон дер ляйен, украина.ру, ес, еврокомиссия, война, война на украине, чем закончится война на украине, главные новости, главное, милитаризация, эксперты, военный эксперт