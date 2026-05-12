https://ukraina.ru/20260512/brodyachiy-tsirk-no-s-dovolno-razdutoy-truppoy-kiselev-o-evropeyskom-sammite-v-armenii-1078835370.html

Бродячий цирк, но с довольно раздутой труппой: Киселев о европейском саммите в Армении

Бродячий цирк, но с довольно раздутой труппой: Киселев о европейском саммите в Армении - 12.05.2026 Украина.ру

Бродячий цирк, но с довольно раздутой труппой: Киселев о европейском саммите в Армении

Прошедший в столице Армении саммит Европейского политического сообщества был похож на бродячий цирк. О том, почему от этого мероприятия сложилось такое впечатление, в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

2026-05-12T10:02

2026-05-12T10:02

2026-05-12T10:02

эксклюзив

армения

киселев

никол пашинян

эммануэль макрон

светлана тихановская

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046818329_0:23:2732:1560_1920x0_80_0_0_5f12787534226a04103903f5bcbc5f02.jpg

Кто-нибудь слышал вообще о Европейском политическом сообществе? Оказывается, есть такая мертворожденная межправительственная организация, учрежденная по инициативе президента Франции Макрона весной 2022 года. Как считается, для политических и стратегических дискуссий о будущем Европы.До недавнего времени прошло уже семь саммитов этой чудо-организации, которые не запомнились ничем. По словам Киселева, Европейское политическое сообщество (ЕПС) - антироссийский дискуссионный клуб. О его характере можно судить хотя бы потому, что дискутировать приглашены все европейские страны, кроме России.А Белоруссию представляет такое политическое недоразумение, как самозванка Светлана Тихановская. Без всяких на то оснований она представляется то президентом Белоруссии, то главой некоего переходного Кабинета. Живет-поживает она где-то за пределами Белоруссии на западном содержании, что ей время от времени нежно подрезают - из-за никчемности. Забыли уж Тихановскую. Напомнить о ней решили, пригласив ее на 8-й саммит ЕПС в Ереване, который состоялся в начале прошлой недели."Для меня это великая честь представлять Беларусь и белорусский народ. Я тут, чтобы говорить про Беларусь. Про то, что Беларусь - это не режим, что Беларусь - это не Россия и что мы часть Европы. Я буду поднимать вопросы безопасности и независимости Беларуси, поддержки Украины и необходимости сохранения европейского единства", - сказала Тихановская.Бродячий цирк, но с довольно раздутой труппой, считает Киселев.Всего на саммит Европейского политического сообщества в Ереван съехались полсотни премьеров и глав государств, включая представителей Азербайджана и Турции, принца Монако, премьера Канады и высших евробюрократов. Среди главных солистов - премьер Армении Никол Пашинян как принимающей стороны. Он нагромоздил столько несуразиц, что хоть стой, хоть падай. Например, про то, что Армения как страна сменила место жительства. Теперь, мол, по новому адресу."Произошло нечто очень важное и существенное, что может показаться невероятным. Географическое положение Республики Армения изменилось. Сейчас у нас совершенно иное географическое положение, чем то, которое у нас было всего несколько лет назад".По словам Пашиняна, теперь Армения – центральный пункт между Востоком и Западом. А если так, то пора реализовывать его проект под названием "Перекресток мира", или, по-английски, сокращенно TRIP, что расшифровывается как Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе: "Маршрут Трампа к международному миру и процветанию". В фантазиях это означает прокладку через Кавказские горы железнодорожных путей, автобанов, газо- и нефтепроводов по всей Армении, дабы соединить Большой Восток и Большой Запад."В нашем понимании маршрут Трампа в первую очередь подразумевает восстановление железнодорожной связи между Востоком и Западом. На этом этапе основное направление, связывающее Восток и Запад - маршрут, проходящий через юг нашей страны", - рассказал Пашинян.Будете смеяться, но шеф Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен наобещала Пашиняну с три короба, ведь у него через месяц выборы."Армения может стать региональным центром для новых глобальных торговых маршрутов, особенно в области критически важных сырьевых материалов. И Европа готова вас поддержать. Мы готовы помочь вам построить необходимую физическую инфраструктуру для транспортировки товаров. Мы готовы инвестировать в местное производство энергии".Никол Пашинян, который за 8 лет своего премьерства пока ничего крупного не построил, лишь нарвался на войну, которую бесславно продул, сейчас выдвигает заведомо несбыточные геополитические макропроекты, отметил Киселев. Вот только пристегните ремни: нужно создать новое интеграционное объединение на постсоветском пространстве, куда войдут 14 государств, но без России. Армения же параллельно вступит в Евросоюз ради благосостояния. По словам Киселева, здесь даже калькулятора не надо. Без дешевого газа из России, что пока течет в Армению, о благосостоянии нужно будет забыть."Советский цирк всегда славился музыкальными эксцентриками, клоунами, виртуозно играющими на разных музыкальных инструментах. В бродячем цирке под стенами Еревана жанр представили Пашинян на барабанах и президент Франции Макрон - вокал. Но основная партия у Макрона была все же другой. Он прибыл в Армению, чтобы взрастить антироссийскую вражду, рассказал Киселев."Мы делаем вид, будто этого не существует. Но на территории Армении все же по-прежнему находятся 4 тыс. российских солдат, в том числе более 1 тыс. пограничников. И поэтому Европа должна взять на себя обязательство помочь этой стране охранять границы более независимо".Это что, на границах Армении с Турцией и Ираном теперь вместо русских французы будут стоять? И далее просто подлость. Именно Владимир Путин в 2020 году остановил войну и уничтожение окруженной 30-тысячной армянской армии. А где была тогда Франция и сам Макрон?"Я знаю, что многие долгое время считали, что судьба Армении может быть только под якобы защитным крылом России. Эпизод 2020 года, прошу прощения, война 2020 года показала, что это крыло не было столь защитным, как многие думали. И достаточно было того, что Россия бросила Армению, чтобы резко проснуться и увидеть, что иллюзии больше невозможны"Нарцисс Макрон, что забыл о родной Франции, где рейтинг поддержки у него не дотягивает и до 20%, мечтает после окончания своего президентства в следующем году сменить Урсулу фон дер Ляйен. Пыжится на всех международных площадках, включая Армению. Вообще, сходка в Ереване была такой, что каждый там решал свои дела, отметил Киселев.Вот президент Молдавии Майя Санду, которая на самолете ВВС Румынии пролетела в Ереван. Обожала позировать вместе с румынским президентом Никушором Даном. Как же, ведь у них совместный проект в Великой Румынии. Молдаване в своем большинстве пока против, но они работают над этим.Но по-настоящему прославил саммит Европейского политического сообщества в Армении глава бандеровского режима Владимир Зеленский. Именно из Еревана Зеленский впервые стал угрожать нанести удар беспилотниками по Красной площади в Москве во время парада по случаю Дня Победы. Позднее посла Армении вызвали в российский МИД, где ему сделали представление. "Главе дипмиссии было заявлено о категорической неприемлемости предоставления в Армении в рамках недавних мероприятий под эгидой ЕС трибуны главарю киевского нацистского режима Владимиру Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России. Подчеркнуто, что в Москве испытывают в этой связи справедливое негодование и считают отсутствие со стороны официального Еревана должной негативной оценки подобного вопиющего поведения упомянутого визитера не соответствующим партнерскому характеру российско-армянских отношений".Обобщая картину очередного бессмысленного саммита Европейского политического сообщества в Ереване, трудно не согласиться с оценкой словацкой газеты "Правда": "Мировая архитектура безопасности лежит в руинах, но главной угрозой для Европы являются не Россия, не Китай и не Дональд Трамп, а ее слабые беспомощные лидеры, которые завели Европу в трясину. Своими смелыми идеями, без реальной экономической основы, они напоминают Дон Кихота, а повторение запрограммированных фраз Урсулы фон дер Ляйен или философствование Каи Каллас снова оживляют в памяти конец коммунизма".И еще пара деталей в заключение. Канцлера Германии Фридриха Мерца в Армении не было. Он сослался на другие обязательства. Эта туманная формулировка скрывает политический крах Мерца у себя внутри страны, где отрицательно оценивают его работу 85% немцев, а положительно лишь 13%. Хуже не было ни у кого из предшественников. Провал. Ведущая партия в Германии уже устойчиво – "Альтернатива для Германии". Нечто похожее происходит и у британского премьера Кира Стармера. Стармер в Ереване был, но вел себя тише воды, ниже травы. Дома его ждали, как мы уже знаем, абсолютно провальные выборы, подытожил Киселев.Мнение Киселева о недавнем визите британского короля в Соединенные Штаты - в материале издания Украина.ру Англия шагает в пропасть. Киселев о том, как Карл III в США разжигал ненависть к России.

армения

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, армения, киселев, никол пашинян, эммануэль макрон, светлана тихановская, владимир зеленский