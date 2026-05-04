Англия шагает в пропасть. Киселев о том, как Карл III в США разжигал ненависть к России

Британский король Карл III во время визита в Соединенные Штаты представлял интересы Европы, которая ведет подготовку к войне с РФ. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

В центре Лондона, на площади Ватерлоо, в ночь на 30 апреля возник постамент с фигурой в полный рост. Человек в деловом костюме, ровно такие носят политики, лидерским шагом идёт со знаменем высоко над головой. Развевающееся полотнище вдруг перекрыло лицо, буквально облипло, явно ослепив шагающего. А тот и не замечает, что одна нога уже занесена над пропастью. В самом низу узнаваемая подпись: Бэнкси.Художник уже подтвердил авторство.Бэнкси — псевдоним современного британского художника-мистификатора, скрывающего своё имя и внешность от публики. Начинал с "арт-стрит". С того, что ночью делал быстрые граффити по трафарету и убегал, оставляя на стенах городских домов сатирические образы, полные парадоксов, а иногда и смеси романтики с жестокостью. Талантливо, отметил Киселев.Известен с 1990-х. Быть может, первое, что приходит в голову при мысли о Бэнкси — "Девочка с шаром". Самая же дорогая из проданных на аукционе Sotheby's работ Бэнкси - около 10 млн фунтов - называется "Деградация парламента". На ней - зал британского парламента, где на традиционных зелёных кожаных диванах галдят лишь одни обезьяны - орангутанги и шимпанзе вперемешку.Это хорошо прописанная карикатура форматом 4 на 2,5 м. Сопроводил полотно Бэнкси таким постом: "Смейтесь сейчас, потому что однажды некому будет руководить".Но почему именно обезьяны, а, скажем, не бараны или ослы? В английском есть выражение monkeys business - аналог идиомы в русском языке "мартышкин труд" как нечто бессмысленное и непродуктивное.Вот таков результат художественного познания действительности от Бэнкси."А вот сейчас уже не смешно. Новая метафора от Бэнкси - политик, лидер опасен, поскольку ведёт за собой в пропасть. Фигура никак не атрибутирована ни государством, ни национальностью. Но всем понятно, что речь о Европе вообще и об Англии в частности. Обобщённый образ", - сказал Киселев.Полотнище знамени может скрывать лицо любого европейского лидера, будь то Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон или Кир Стармер. Все хороши.Если о канцлере Мерце, то вот он, уже облачённый в военный камуфляж, докладывает о бодром движении к пропасти:"Двигатель оборонной промышленности Германии запущен вновь. Мы должны быть готовы к сдерживанию и обороне уже сегодня".Макрон объявляет публике, что Европа - в кольце врагов. Другое дело - как она там оказалась:"Мы не должны недооценивать тот факт, что это уникальный момент, когда американский президент, российский президент и китайский президент решительно противостоят европейцам. Поэтому сейчас самое подходящее время для нас. Проснитесь".По словам Киселева, параллельно Британия формирует совместный военно-морской флот на европейском Севере, нацеленный на действия против России. Как пишет The Guardian, командующий Королевским флотом адмирал Гвин Дженкинс заявил, что "Россия остаётся самой серьёзной угрозой нашей безопасности".Адмирал также сообщил, что недавно Британия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия и Финляндия, а также три прибалтийских государства, подписали заявление о намерении создать совместные экспедиционные силы со штабом в Нортвуде близ Лондона.Всё выглядит как противопоставление НАТО в условиях, когда блок расколот из-за неготовности помогать США в битве с Ираном. Англичане, осознавая слабость своего флота, куют вокруг себя военно-морскую коалицию, прокомментировал Киселев.Ранее британцы опозорились, когда угрожали задерживать российские танкеры в Ламанше, но когда мы стали сопровождать наши нефтевозы фрегатами, то прикусили языки. Им оставалось лишь разглядывать в бинокле 98 российских танкеров, что лишь с марта прошли по британским водам.Британцы, надо сказать, в отношении России ведут себя наиболее вредоносно.Именно британцы первыми стали поставлять бандеровскому режиму летальное оружие: танки, дальнобойные ракеты и снаряды с обеднённым ураном. Британцы первыми стали обучать украинских пилотов на своей территории и тренировать украинских солдат. Именно британский премьер Борис Джонсон весной 2022 года сорвал мирные стамбульские договорённости, настояв на продолжении войны.А на минувшей неделе британский король Карл III разжигал ненависть к России, находясь с четырёхдневным визитом в США.А вообще, кто такой этот Карл III? Несколько штрихов к личности не повредят.В школе учился неважно, аттестат не позволял, но по блату наследника взяли в Кембридж изучать археологию, где он протянул всего лишь три года, получив бакалавра. То есть образование британского монарха - слабое место.Жил, как и полагается, на всём готовом. Лакеи всегда гладили утюгом его шнурки, другие каждое утро выдавливают ему на зубную щётку ровно один дюйм пасты. Об уровне выученной беспомощности вспоминает его бывший дворецкий Пол Баррел:"Однажды он позвонил мне из библиотеки и сказал: "Пол, письмо от королевы случайно упало в корзину. Будьте так любезны его оттуда достать". Корзина находилась прямо там, где он сидел. Я наклонился, отыскал письмо и положил его обратно ему на стол. Могу быть свободен, Ваше Высочество? О да, большое спасибо".Ему было чуть за 30, когда он закрутил роман с британской аристократкой Сарой Спенсер. Но потом вдруг женился на её младшей сестре Диане Спенсер, известной всему миру как пленительная принцесса Диана.Заведя двух сыновей, будущий король вспомнил свою давнюю любовь, а тогда уже замужнюю даму Камиллу Паркер Боулз. Это Камилле он говорил по телефону, что мечтает познать её изнутри, став тампоном "Тампокс".Вот оно, английское чувство юмора.Принцесса Диана в итоге разбилась в автокатастрофе. Королева теперь - Камилла. Встречая Карла III в Вашингтоне, Трамп "обрадовал" монарха тем, что назвал Британию маленьким королевством. Британец делал всё, чтобы повысить свою самооценку, и наставлял немало шпилек, выдавая грубость за шутку.Так, американцы не любят вспоминать этот исторический эпизод, но король напомнил о том, что в 1814 году английские войска захватили Вашингтон и сожгли Белый дом и Капитолий — символы государственности молодых тогда ещё Соединённых Штатов.Надо сказать, никакой необходимости в вандализме не было: так вышло, что никакая армия Вашингтон не обороняла. Британский король сейчас во время визита, говоря о планах Трампа пристроить к Белому дому бальный зал, съязвил, что британцы тоже в своё время поучаствовали в перепланировке Белого дома.Содержательная часть визита Карла III была проста. Долг Америки - сохранить НАТО и помочь европейским союзникам одолеть Россию.Выступая в Конгрессе, британский монарх предъявил Штатам счёт. Мы вам по пятой статье НАТО как союзники помогли в Афганистане. Теперь ваша очередь."Такая же непоколебимая решимость необходима для защиты Украины и её отважного народа. Она необходима, чтобы добиться поистине справедливого и прочного мира", - сказал британский монарх.Карл держался высокомерно, не упуская возможность подчеркнуть разницу в возрасте Британии и США. У нас это назвали бы дедовщиной. Визит, к слову, был приурочен к 250-летию Америки, сказал Киселев."250 лет назад или, как говорим мы, британцы, буквально на днях", - сыронизировал Карл III.Ещё Карл мягко упрекнул американцев в плагиате. Ведь все права и свободы, которыми так гордятся в США, придуманы британцами ещё в 1215 году Великой Хартией Вольностей."Наша декларация прав послужила источником многих принципов, повторённых нередко дословно в американском Билле о правах 1791 года", - сказал король Великобритании.Чарльз при этом не стал упоминать, что именно Британия веками была лидером в работорговле. Именно британская корона безжалостно грабила свои североамериканские колонии, а освобождение от этого хищничества сейчас и празднуется.В этом контексте Карл III предпочёл предстать моральным ментором, намекая на недавний конфликт Трампа с Папой Римским из-за войны в Иране, что разразился на Пасху. Британский монарх якобы завуалированно, но всё же высказался в поддержку Ватикана."Я убедился, что вера в торжество света над тьмой раз за разом торжествует".Не будем разбирать все шпильки Карла III в Штатах. Упомянем лишь одну, на которую нарвался он сам. Мэр Нью-Йорка, индиец по происхождению, Зохран Мамдани публично потребовал от британского монарха вернуть знаменитый бриллиант Кохинур в 105 карат. Вывезенный преступным образом в колониальные времена из Индии, Кохинур сейчас венчает британскую корону, хранящуюся в лондонской крепости Тауэр.Если в целом, то Карл III летал в США как гонец от Европы, что вовсю вооружается для войны с Россией. Может, мистический художник Бэнкси, устанавливая в Лондоне фигуру ослеплённого лидера, ведущего за собой в пропасть, пародировал в том числе и своего короля?Во всяком случае, установка новой скульптуры на площади Ватерлоо в Лондоне по времени оказалась приурочена к возвращению Карла III из Америки на родину, резюмировал Киселев.Мнение Киселева о происходящем в США - в материале издания Украина.ру Разделаться с Россией. Киселев об угрозе американского технофашизма.

Павел Котов

