ВПК не спасет немецкую экономику, считает политолог Соколов

Военная реформа и в целом военная промышленность не способны выступить драйвером экономического роста. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший научный сотрудник Института международных отношений МГИМО МИД России, кандидат исторических наук Артем Соколов

2026-05-10T17:00

"Наращивание военной мощи Германии, это прежде всего попытка вывести свою экономику из состояния стагнации путем раскрутки ВПК. Такое целеполагание есть в немецком руководстве. По крайней мере, именно в таком виде реформа преподносится немецким гражданам, которые недовольны печальным состоянием экономик своей страны", — заявил эксперт.Он добавил, что канцлер Германии Фридрих Мерц и другие политики говорят, что реформа исправит ситуацию.По его словам, речь идет лишь о том, чтобы часть немецкого военного потенциала была загружена заказами, сотрудники этих предприятий были обеспечены работой, а те, кто потерял работу в гражданском секторе, нашли бы ее в военном."Но перезапустить экономику Германии ВПК не в состоянии. Тем более, что ему приходится конкурировать с предприятиями других стран ЕС и США. Как бы себя хорошо не чувствовал Rheinmetall в одиночку он не в состоянии вытянуть немецкую экономику из кризиса", — убежден Соколов.Полный текст интервью Артема Соколова: Германии стало одиноко на скамье главных виновников войны, она хочет усадить рядом Россию читайте на сайте Украина.ру.

