ВПК не спасет немецкую экономику, считает политолог Соколов - 10.05.2026 Украина.ру
ВПК не спасет немецкую экономику, считает политолог Соколов
ВПК не спасет немецкую экономику, считает политолог Соколов

17:00 10.05.2026
 
Военная реформа и в целом военная промышленность не способны выступить драйвером экономического роста. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший научный сотрудник Института международных отношений МГИМО МИД России, кандидат исторических наук Артем Соколов
"Наращивание военной мощи Германии, это прежде всего попытка вывести свою экономику из состояния стагнации путем раскрутки ВПК. Такое целеполагание есть в немецком руководстве. По крайней мере, именно в таком виде реформа преподносится немецким гражданам, которые недовольны печальным состоянием экономик своей страны", — заявил эксперт.
Он добавил, что канцлер Германии Фридрих Мерц и другие политики говорят, что реформа исправит ситуацию.
"Но как убедительно показывают многочисленные исследования, в том числе сделанные институтом Европы Российской академии наук, военная реформа и в целом военная промышленность не способны выступить драйвером экономического роста, поскольку затраты, которые направляются на военную реформу, неспособны себя окупить", — пояснил политолог.
По его словам, речь идет лишь о том, чтобы часть немецкого военного потенциала была загружена заказами, сотрудники этих предприятий были обеспечены работой, а те, кто потерял работу в гражданском секторе, нашли бы ее в военном.
"Но перезапустить экономику Германии ВПК не в состоянии. Тем более, что ему приходится конкурировать с предприятиями других стран ЕС и США. Как бы себя хорошо не чувствовал Rheinmetall в одиночку он не в состоянии вытянуть немецкую экономику из кризиса", — убежден Соколов.
Полный текст интервью Артема Соколова: Германии стало одиноко на скамье главных виновников войны, она хочет усадить рядом Россию читайте на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
