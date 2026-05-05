Артем Соколов: Германии стало одиноко на скамье главных виновников войны, она хочет усадить рядом Россию
2026-05-05T19:30
Артем Соколов: Германии стало одиноко на скамье главных виновников войны, она хочет усадить рядом Россию

19:30 05.05.2026
 
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Германии скучно и одиноко на скамейке главных виновников развязывания Второй мировой войны, и именно Россия является тем государством, которое немецкие представители хотя усадить рядом с собой. Но делают это опосредованно, поскольку немецкая историческая политика не настолько прямолинейна, как в некоторых государствах Восточной Европы.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший научный сотрудник Института международных отношений МГИМО МИД России, кандидат исторических наук Артем Соколов.
Планируемое президентом США Дональдом Трампом сокращение численности американских войск в Германии должно подтолкнуть Европу к укреплению собственной обороны, заявил министр обороны Борис Писториус.
- Артем Павлович, следует ли ожидать, что теперь европейцы будут более уверенно вести себя в переговорах с американцами по спорным вопросам, например, по Украине?
- Полного вывода американского контингента из ФРГ в обозримой перспективе не произойдёт. Трамп говорил о выводе 5 тысяч военнослужащих, потом добавил, что численность может быть увеличена, однако речь не идет о том, чтобы полностью сворачивать американское военное присутствие в Германии и других европейских странах.
Именно на территории ФРГ расположены важные инфраструктурные объекты американской армии, с помощью которой она может проецировать свою силу в другие регионы мира. Это авиабаза Рамшатйн, командный центр в Штутгарте.
Формально сокращение военного присутствия США в ФРГ и в других государствах укладывается в логику европейской стратегической автономии, в соответствии с которой Европа должна стать полноценным геополитическим игроком и самостоятельно определять внутреннюю и внешнюю политику и политику в сфере безопасности.
Но учитывая, что сейчас американо-германский диалог находится не в лучшем состоянии, хотя не с Трампа все началось и не на нем все закончится. Европейцы много говорят об автономии в качестве риторических приемов, но когда дело доходит до конкретной готовности нести жертвы ради союзнических обязательств в рамках трансатлантического единства, то здесь европейские представители не стремятся проявлять избыточную инициативу.
- В какой мере сохранится американская военная угроза для России на европейском фланге?
- Ровно в той степени, в какой сохранится американский военный контингент со своими военно-техническими возможностями. Пока даже с учетом вывода части американского контингента все угрозы на западном направлении сохраняются. Глобально ситуация вряд ли изменится.
- Есть мнение, что наращивание военной мощи Германии, это прежде всего попытка вывести свою экономику из состояния стагнации путем раскрутки ВПК, а не страх перед российской военной угрозой. Согласны ли вы с такой точкой зрения?
- Такое целеполагание действительно есть в немецком руководстве. По крайней мере, именно в таком виде реформа преподносится немецким гражданам, которые недовольны печальным состоянием экономик своей страны. И здесь Мерц и другие политики говорят, что реформа исправит ситуацию.
Но как убедительно показывают многочисленные исследования, в том числе сделанные институтом Европы Российской академии наук, военная реформа и в целом военная промышленность не способны выступить драйвером экономического роста, поскольку затраты, которые направляются на военную реформу, неспособны себя окупить.
Речь идет лишь о том, чтобы часть немецкого военного потенциала была загружена заказами, сотрудники этих предприятий были обеспечены работой, а те, кто потерял работу в гражданском секторе, нашли бы ее в военном. Но перезапустить экономику Германии ВПК не в состоянии. Тем боле что ему приходится конкурировать с предприятиями других стран ЕС и США.
Как бы себя хорошо не чувствовал Rheinmetall в одиночку он не в состоянии вытянуть немецкую экономику из кризиса.
- Полиция в Берлине традиционно ограничит использование советской символики 8 и 9 мая вблизи мемориалов, приуроченных к окончанию Великой Отечественной войны. Можно ли считать, что в сознании европейцев уже произошла полная переоценка роли Советского Союза во Второй мировой войне?
- Это сложный вопрос. Если мы говорим про запрет советской символики и исполнения песен военных лет, то он связан с опасениями немецких правоохранительных органов в связи по поводу возможных провокаций между гражданами России и Украины, проживающими в ФРГ.
Это технический вопрос. Тем более запрет не распространяется на ветеранов Великой Отечественной войны и дипломатов.
Вместе с тем Германии скучно и одиноко на скамейке главных виновников развязывания Второй мировой войны, и именно Россия является тем государством, которое немецкие представители хотя усадить рядом с собой. Но делают это опосредованно, поскольку немецкая историческая политика не настолько прямолинейна, как в некоторых государствах Восточной Европы, тем более в Прибалтике. Немцы не могут себе позволить открытый ревизионизм.
Но они этого будут делать через релокантские организации, которые будут устраивать свои мероприятия 8 и 9 мая на территории Трептов-парка и других мемориалов, продвигая нарратив, который удобен для немецкого руководства. Эти мероприятия проводятся в том числе и с участием организаций, которые получают государственное финансирование. То есть немецкая сторона в этом вопросе предпочитает загребать жар чужими руками, оставаясь до поры до времени в тени.
- Вы имеет в виду организации, которые объединяют украинских мигрантов?
- Не только. Речь идет и о российских мигрантов. Таких релокантских организаций было создано довольно много и до 2022 года. Такие организации в Трептов-парке будут проводить мероприятия, которые выставляют Советский Союз и Россию ответственным за развязывание Второй мировой войны, подменяя память победителя памятью побежденного.
Это то, что желало бы видеть немецкое руководство, поставив на одну сторону и нацистскую Германию, и Советский Союз.
- Российская сторона пообещала сокрушительный ответ по центру Киева, если Украина позволит себе провокации во время празднования 9 Мая. Если такой удар будет нанесен, насколько сильно он изменит политическую ситуацию в европейских столицах, в том числе в Берлине?
- Удары по центральным кварталам Киева РФ уже наносила. И здесь мы находимся в том же месте с точки зрения отношения европейских стран к действиям России на Украине, что и после февраля 2022 года.
Если будут новые удары, то последует очередное выражение недовольства, возможно, будут новые санкционные ограничения. Ничего принципиально нового ждать со стороны ЕС здесь не стоит.
- Возможен ли диалог Москвы и Берлина на фоне падения популярности канцлера Мерца и роста рейтинга "Альтернативы для Германии"?
- Уверен, что такой диалог возможно проводить не только с представителями оппозиционных партий, прежде всего АдГ, которая лидирует в рейтингах. Даже внутри партий политического мейнстрима есть политики, которые выступают за возобновление диалога с Россией. Уже одно это создает задел, чтобы эта коммуникация возобновилась в той или иной перспективе.
