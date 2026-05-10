В Кремле сообщили о сложных переговорах по прекращению огня на Украине на время майских праздников - 10.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260510/v-kremle-soobschili-o-slozhnykh-peregovorakh-po-prekrascheniyu-ognya-na-ukraine-na-vremya-mayskikh-prazdnikov-1078800166.html
В Кремле сообщили о сложных переговорах по прекращению огня на Украине на время майских праздников
В Кремле сообщили о сложных переговорах по прекращению огня на Украине на время майских праздников - 10.05.2026 Украина.ру
В Кремле сообщили о сложных переговорах по прекращению огня на Украине на время майских праздников
Двухдневные напряжённые телефонные консультации с США потребовались для согласования режима тишины на Украине с 9 по 11 мая, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передаёт РИА "Новости"
2026-05-10T15:58
2026-05-10T15:58
новости
киев
украина
россия
владимир путин
владимир зеленский
украина.ру
юрий ушаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/89/1033398992_0:245:3206:2048_1920x0_80_0_0_e798d716870401f15a224ff1eeb88565.jpg
Соглашение о прекращении огня на Украине в дни празднования Дня Победы было достигнуто в ходе двухдневных напряжённых телефонных переговоров с американской стороной. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передаёт РИА "Новости".По его словам, инициатива президента США предполагала режим тишины с 9 по 11 мая и обмен пленными с Киевом — тысяча украинских военнослужащих на тысячу российских."Договорённость достигалась в ходе непростых переговоров. В течение двух дней с американскими коллегами вели переговоры по телефону, параллельно американцы связывались с Киевом. Всё это было непросто", — цитирует агентство слова Ушакова.Помощник президента отметил, что регулярные телефонные контакты свидетельствуют о постоянной вовлечённости Вашингтона в процесс урегулирования. При этом он назвал "несерьёзным" указ Владимира Зеленского, символически разрешающего проведение парада в российской столице.Как передаёт агентство РИА Новости, 9 мая в ходе общения с представителями СМИ президент РФ Владимир Путин заявил, что через премьер-министра Словакии Роберта Фицо от президента Украины Владимира Зеленского был передан сигнал о готовности к встрече. Подробнее в материале Путин озвучил неожиданное условие для встречи с ЗеленскимБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Нарушения перемирия, пожар в Чернобыльской зоне. Хроника событий на 13:00 10 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
киев
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/89/1033398992_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_97ca77a65b914018d0be72c70a1baad3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, украина.ру, юрий ушаков
Новости, Киев, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина.ру, Юрий Ушаков

В Кремле сообщили о сложных переговорах по прекращению огня на Украине на время майских праздников

15:58 10.05.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Двухдневные напряжённые телефонные консультации с США потребовались для согласования режима тишины на Украине с 9 по 11 мая, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передаёт РИА "Новости"
Соглашение о прекращении огня на Украине в дни празднования Дня Победы было достигнуто в ходе двухдневных напряжённых телефонных переговоров с американской стороной. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передаёт РИА "Новости".
По его словам, инициатива президента США предполагала режим тишины с 9 по 11 мая и обмен пленными с Киевом — тысяча украинских военнослужащих на тысячу российских.
"Договорённость достигалась в ходе непростых переговоров. В течение двух дней с американскими коллегами вели переговоры по телефону, параллельно американцы связывались с Киевом. Всё это было непросто", — цитирует агентство слова Ушакова.
Помощник президента отметил, что регулярные телефонные контакты свидетельствуют о постоянной вовлечённости Вашингтона в процесс урегулирования. При этом он назвал "несерьёзным" указ Владимира Зеленского, символически разрешающего проведение парада в российской столице.
Как передаёт агентство РИА Новости, 9 мая в ходе общения с представителями СМИ президент РФ Владимир Путин заявил, что через премьер-министра Словакии Роберта Фицо от президента Украины Владимира Зеленского был передан сигнал о готовности к встрече. Подробнее в материале Путин озвучил неожиданное условие для встречи с Зеленским
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Нарушения перемирия, пожар в Чернобыльской зоне. Хроника событий на 13:00 10 мая
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинаРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраина.руЮрий Ушаков
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:00Украина построила новый Атлантический вал, рассказал эксперт Юрков
16:00"Вдали от Родины" vs. "Ставка больше, чем жизнь": как поляки студию Довженко плагиатили
15:58В Кремле сообщили о сложных переговорах по прекращению огня на Украине на время майских праздников
15:57"Старлинк" можно сбить, но это приведет к неконтролируемой эскалации — Анпилогов
15:57Дело Виталия Шабунина о нападении в Днепровском суде рассматривают почти 9 лет
15:48Харьковские АЗС и позиционный тупик
15:36"Сначала уедут, потом заплатят": Ирландия меняет правила для украинских беженцев
15:30Сделка между США и Ираном всё равно не состоится — Краснов
15:00ВСУ начинают воевать с помощью роботов, рассказал военный эксперт Михайлов
13:52Фицо ждёт звонков из ЕС. Главное к этому часу
13:15Нарушения перемирия, пожар в Чернобыльской зоне. Хроника событий на 13:00 10 мая
12:20Все группировки ВС РФ строго соблюдают режим прекращения огня. Новости СВО
12:17Губернатор Гладков сообщил о восьми пострадавших Белгородской области
12:15Почему Пашинян становится вторым Зеленским для России
12:02Лесной пожар в Чернобыльской зоне охватил более тысячи гектаров. Главное к этому часу
12:00"Вокруг Булгакова": черты к портрету мастера
11:53ВС РФ продвигаются под Покровском и Константиновкой
11:48"Без России не могли бы включить свет". Украина угрожает Китаю. Вучич мечтает о Деми Мур
11:44КНДР включила в Конституцию положение об ответном ядерном ударе в случае гибели своего лидера
11:30Может ли закон сохранить традицию?
Лента новостейМолния