https://ukraina.ru/20260510/v-kremle-soobschili-o-slozhnykh-peregovorakh-po-prekrascheniyu-ognya-na-ukraine-na-vremya-mayskikh-prazdnikov-1078800166.html

В Кремле сообщили о сложных переговорах по прекращению огня на Украине на время майских праздников

В Кремле сообщили о сложных переговорах по прекращению огня на Украине на время майских праздников - 10.05.2026 Украина.ру

В Кремле сообщили о сложных переговорах по прекращению огня на Украине на время майских праздников

Двухдневные напряжённые телефонные консультации с США потребовались для согласования режима тишины на Украине с 9 по 11 мая, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передаёт РИА "Новости"

2026-05-10T15:58

2026-05-10T15:58

2026-05-10T15:58

новости

киев

украина

россия

владимир путин

владимир зеленский

украина.ру

юрий ушаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/89/1033398992_0:245:3206:2048_1920x0_80_0_0_e798d716870401f15a224ff1eeb88565.jpg

Соглашение о прекращении огня на Украине в дни празднования Дня Победы было достигнуто в ходе двухдневных напряжённых телефонных переговоров с американской стороной. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передаёт РИА "Новости".По его словам, инициатива президента США предполагала режим тишины с 9 по 11 мая и обмен пленными с Киевом — тысяча украинских военнослужащих на тысячу российских."Договорённость достигалась в ходе непростых переговоров. В течение двух дней с американскими коллегами вели переговоры по телефону, параллельно американцы связывались с Киевом. Всё это было непросто", — цитирует агентство слова Ушакова.Помощник президента отметил, что регулярные телефонные контакты свидетельствуют о постоянной вовлечённости Вашингтона в процесс урегулирования. При этом он назвал "несерьёзным" указ Владимира Зеленского, символически разрешающего проведение парада в российской столице.Как передаёт агентство РИА Новости, 9 мая в ходе общения с представителями СМИ президент РФ Владимир Путин заявил, что через премьер-министра Словакии Роберта Фицо от президента Украины Владимира Зеленского был передан сигнал о готовности к встрече. Подробнее в материале Путин озвучил неожиданное условие для встречи с ЗеленскимБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Нарушения перемирия, пожар в Чернобыльской зоне. Хроника событий на 13:00 10 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

киев

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, украина.ру, юрий ушаков