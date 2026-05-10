Нарушения перемирия, пожар в Чернобыльской зоне. Хроника событий на 13:00 10 мая

2026-05-10T13:15

Минобороны РФ днём 10 мая сообщило о том, что всего в зоне СВО зафиксировано 16 071 нарушение действия режима прекращения огня со стороны Вооружённых сил Украины."За истекшие сутки ВСУ совершили 676 обстрелов позиций наших войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Также нанесли 6 331 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов. Украинскими войсками предприняты 8 атак позиций российских подразделений. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 16 071 нарушение действия режима прекращения огня", – заявили в Минобороны РФ.При этом там же подчеркнули, что российские военнослужащие наносили ответные удары."В этих условиях Вооружённые силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов", – указали в министерстве.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины 7 раз атаковали этот регион России: 3 – на горловском и по 1 на мариупольском, красноармейском, снежнянском, красноармейском и светлодарском направлениях, выпустив в общей сложности 7 различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного и ранении трёх гражданских лиц. Поступили дополнительные сведения о ранении двух гражданских лиц за 8 мая в Донецке и Луганском (г.о. Дебальцево). Огнём ВСУ были повреждены легковые автомобили и жилое домостроение.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 4 дрона противника. При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале рассказал об украинских атаках на регион за минувшие сутки и о пострадавших от атак."9-10 мая в результате обстрелов со стороны киевского режима пострадали двое мирных жителей Херсонской области. В пгт Горностаевка при обстреле ранен мужчина 1964 года рождения. Госпитализирован в Геническую ЦРБ с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями. В селе Каиры Горностаевского округа в результате обстрела пострадал мужчина 1985 года рождения. С минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями и тяжёлыми травмами доставлен в Геническую ЦРБ", – отметил Сальдо.Обстрелами и ударами дронов повреждены жилые дома в Богдановке, Дмитровке, Клинах и Раденске, административные здания в Костогрызове и Клинах, складское помещение в Старолукьяновке, а также здание Костогрызовской школы. Кроме того, в Богдановке повреждена линия электропередачи.Кроме того, в Администрации Горностаевского муниципального округа сообщили, что ВСУ нанесли 42 удара по территории Горностаевского округа с 9 по 10 мая"Зафиксировано 15 артиллерийских обстрелов и 27 атак БпЛА. Ударам подверглись Горностаевка, Каиры и Заводовка", — указали в администрации.В результате вражеских атак в Горностаевке поврежден трансформатор объекта электроснабжения.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале утром 10 мая опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском округе в посёлке Разумное в результате атаки беспилотника на коммерческий объект пострадали шестеро, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой медицинской помощи. 12-летняя девочка госпитализирована в детскую областную клиническую больницу, водитель и два фельдшера СМП проходят лечение в областной клинической больнице, мужчина и женщина отпущены на амбулаторное лечение", – писал Гладков.На месте атаки повреждены коммерческий объект, торговый павильон и 21 автомобиль."На участке автодороги Белгород — Комсомольский беспилотник атаковал остановочный комплекс. Ранена женщина. Она госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Повреждены остановка и легковой автомобиль", – рассказал губернатор.За вчерашний день от ударов беспилотников в посёлке Малиновка повреждён МКД, в посёлке Разумное — МКД, 2 частных домовладения и легковой автомобиль, в посёлке Дубовое — легковой автомобиль, в посёлке Октябрьский — коммерческий объект, легковой автомобиль и частный дом, в селе Таврово — легковой автомобиль, в селе Нечаевка — административное здание.В Валуйском округе от атак беспилотников в посёлке Уразово повреждены легковой автомобиль и частное домовладение, в селе Казинка — частный дом и автомобиль."В Грайворонском округе в селе Почаево от атак двух дронов повреждены легковой автомобиль и частный дом. Ночью в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в посёлке Чапаевский огнём уничтожен частный дом", – указывалось в сводке.В посёлке Отрадовский Краснояружского округа вследствие атаки FPV-дрона посечён забор частного домовладения."В Шебекинском округе в городе Шебекино при атаке дрона пострадал ещё один боец подразделения "Орлан". В Шебекинской ЦРБ ему оказали всю необходимую помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. В результате атак беспилотников в селе Новая Таволжанка повреждены 6 автомобилей и 3 частных домовладения, в селе Ржевка — легковой автомобиль", – сообщил Гладков.Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своём телеграм-канале указал, что в период с 09:00 9 мая до 09:00 10 мая сбито 98 украинских беспилотников различного типа. 102 раза ВСУ применили артиллерию по региону. Также зафиксировано 18 сбросов с БПЛА.Таким образом, Украина продолжает нарушать перемирие, несмотря на то, что украинское руководство публично задекларировало, что, идя навстречу пожеланиям США, присоединилась к предложенному американским президентом Дональдом Трампом режиму прекращения огня с 9 по 11 мая.Пожар в зоне отчуждения ЧАЭСПожар в лесу в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине не могут потушить уже третий день, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)."В зоне отчуждения продолжается ликвидация масштабного лесного пожара. Огнем пройдено 1,2 тысячи гектаров, распространению огня способствует засушливая погода и резкие порывы ветра", — отмечалось в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ГСЧСРанее, 8 мая, ГСЧС сообщила, что более 1,1 тысячи гектаров леса охвачены огнем в Чернобыльской зоне отчуждения."Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется на новые участки", — указывалось тогда в публикации.В России пристально следили за ситуацией. Как заявил 8 мая Роспотребнадзор, мониторилась обстановка в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях, где специалисты ведомства ведут усиленный мониторинг радиационной обстановки, включающий измерения мощности дозы гамма-излучения."Радиационная обстановка в России остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности, характерного для территории указанных субъектов РФ, не зафиксировано", - проинформировали в Роспотребнадзоре.Контроль за радиационной обстановкой продолжается, добавили в Роспотребнадзоре.Подробнее о переговорах о перемирии в День Победы – в статье Сергея Зуева "Почему не стоит разрушать центр Киева. Эксперты, политики и граждане о ситуации"

Егор Леев

