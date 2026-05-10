Путин озвучил неожиданное условие для встречи с Зеленским
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал президенту России Владимиру Путину слова Владимира Зеленского о готовности к встрече. Об этом 9 мая российский лидер сообщил во время общения с журналистами, передает РИА Новости
2026-05-10T09:27
Президент России Владимир Путин подтвердил, что получил от премьер-министра Словакии Роберта Фицо слова Владимира Зеленского о его готовности к переговорам.
Путин подчеркнул, что российская сторона слышит об этом не в первый раз. Глава государства также отметил, что встреча с Зеленским, по его мнению, "должна стать окончательной точкой процесса урегулирования, а не переговорами".
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Кремль готов принять президента Украины в Москве и провести переговоры об урегулировании конфликта. При этом Ушаков прокомментировал сигналы Зеленского, переданные Путину через Фицо, назвав их "старыми" и "звучавшими и в прошлом".
