Харьковские АЗС и позиционный тупик - 10.05.2026 Украина.ру
Харьковские АЗС и позиционный тупик
Неделю назад СМИ со ссылкой на источники в Харькове сообщили о поражении российскими дронами 9 АЗС в разных районах города (всего их в городе около 150). АЗС, так же как склады "Новой почты" и строительных гипермаркетов, используются ВСУ и, таким образом, являются военной целью. В то же время, удары по АЗС являются проявлением позиционного тупика
Харьковские АЗС и позиционный тупик

15:48 10.05.2026 (обновлено: 15:54 10.05.2026)
 
© telegram ukr_2025_ru / В Херсоне сильный пожар после прилета по АЗС
Василий Стоякин
Неделю назад СМИ со ссылкой на источники в Харькове сообщили о поражении российскими дронами 9 АЗС в разных районах города (всего их в городе около 150). АЗС, так же как склады "Новой почты" и строительных гипермаркетов, используются ВСУ и, таким образом, являются военной целью. В то же время, удары по АЗС являются проявлением позиционного тупика
Пару лет назад рассказали мне интересную историю. Некая дама "патриотических" убеждений решила создать семейное предприятие – цех по сборке FPV-дронов. Соответствующие контакты у неё были – она ещё в 2014 году сволонтёрила в интересах ВСУ.
Вместе с мужем и сыном-школьником она захватила соседнюю квартиру (хозяева уехали ещё в 2022 году и признаков жизни не подавали) оборудовала там три рабочих места – при крупноузловой сборке это копеечные расходы, и начала работать. Комплектующие им подвозили на легковых машинах во время комендантского часа, так же вывозили готовую продукцию. С взрывчаткой они не работали – боевые части на дроны ставили в другом месте.
Итак, мы видим военно-промышленный объект в квартире обычной хрущёвки. Вокруг люди живут. На первом этаже – магазин и прачечная. И тут же военное производство – чтобы два раза не вставать. Одно. Может два. Или три. В доме 60 квартир. В трёх домах – больше, чем заправок в Харькове.
Когда обсуждалась возможность применения в ходе СВО тактического ядерного оружия главной проблемой было отсутствие достойных его целей. ТЯО вообще предназначено для раскрытия проходов для танковых клиньев и для обнуления самих этих танковых клиньев. Сейчас так никто не воюет. Бахать ядеркой по ротной тактической группе – за пределами любой логики.
Сейчас возникает вопрос и относительно эффективности БПЛА и крылатых ракет. Украина достигла решительных успехов в распределении своих военных производств. Объект ВПК, вроде описанного выше, может находиться в любом сарае, гараже, или, как в этом случае, квартире. Чтобы их отследить не хватит никаких ресурсов разведки. Более того – поражение каждого отдельного "цеха" не нанесёт сколько-нибудь существенного ущерба работе направления в целом.
Тут впору задаться вопросом – а есть ли на Украине крупные военные производства? Вероятно, есть, но тут тоже вопрос – где? Бывшие советские заводы представлены тысячами заброшенных цехов. Вероятно, некоторые из них заняты военным производством, но тут ещё понять надо – какой завод, какой цех и какая часть цеха или мастерская.
Большая же часть военной продукции вообще производится за рубежом. Например, ракетная компания Fire Point, которая позиционируется как украинская, на Украине на самом деле не работает – её производства находятся в Британии, США, Дании. Что-то, наверное, и на Украине есть, но так – по мелочёвке.
Ну и, понятно, комплектующие, из которых собираются те же БПЛА производятся за рубежом – в странах Юго-Восточной Азии, Европы, в США. Тонкое место логистики это, конечно, пограничные переходы – железнодорожные и порты. Часть продукции, наверное, ввозится грузовиками. Не думаю, что на Украине есть сейчас большие стационарные склады или логистические терминалы – скорее всего всё подчинено той же логике – в случае прилёта по одному объекту ритм работы всей системы не должен пострадать.
Отметим, что Россия таким путём пойти в принципе не может – мы ведь производим вооружения, а не собираем произведённое за границей (хотя такие производства у нас тоже есть). Соответственно и без больших заводов мы обойтись не можем, а они уязвимы – вспомним удар по Брянску.
Что следует делать в такой ситуации? Ничего. Раз уж удары по мостам через Днепр, подстанциям энергетического кольца и Бескидскому туннелю не нанесены до сегодняшнего дня, значит их в принципе не будут наносить. Этого, очевидно, требует большая политика.
Отметим, что ранее заявленный удар по центру Киева сыграет только на пользу киевскому режиму. Что у нас в центре Киева? София, Владимирский собор, Андреевская церковь, Художественный музей, Исторический музей, Мариинский дворец… Да Господи – даже архитектурно-историческая ценность здания Верховной Рады намного больше, чем у четырёхсот с небольшим депутатов, даже если они там окажутся (а они там не окажутся – мы их предупредили, что на работу ходить не надо).
Так что позиционный тупик у нас не только на фронте, но и при ударах по тылам украинской армии. При том, что сами по себе эти удары, заметим, на боеспособности ВСУ если и отражаются, то не особенно сильно.
О военно-политических последствиях ракетных и дроновых ударов можно прочитать в статье Владимира Скачко "Этой ночью мир вплотную приблизился к Третьей мировой войне. Зеленский уверен, что загнал Россию в тупик"
