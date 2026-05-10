https://ukraina.ru/20260510/kharkovskie-azs-i-pozitsionnyy-tupik-1078782981.html

Харьковские АЗС и позиционный тупик

Харьковские АЗС и позиционный тупик - 10.05.2026 Украина.ру

Харьковские АЗС и позиционный тупик

Неделю назад СМИ со ссылкой на источники в Харькове сообщили о поражении российскими дронами 9 АЗС в разных районах города (всего их в городе около 150). АЗС, так же как склады "Новой почты" и строительных гипермаркетов, используются ВСУ и, таким образом, являются военной целью. В то же время, удары по АЗС являются проявлением позиционного тупика

2026-05-10T15:48

2026-05-10T15:48

2026-05-10T15:54

мнения

украина

харьков

сша

вооруженные силы украины

впк

бпла

fpv-дрон

дроны

производство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072474422_0:263:487:537_1920x0_80_0_0_942f8bbd7a5695026a61b4e503365f46.jpg

Пару лет назад рассказали мне интересную историю. Некая дама "патриотических" убеждений решила создать семейное предприятие – цех по сборке FPV-дронов. Соответствующие контакты у неё были – она ещё в 2014 году сволонтёрила в интересах ВСУ.Вместе с мужем и сыном-школьником она захватила соседнюю квартиру (хозяева уехали ещё в 2022 году и признаков жизни не подавали) оборудовала там три рабочих места – при крупноузловой сборке это копеечные расходы, и начала работать. Комплектующие им подвозили на легковых машинах во время комендантского часа, так же вывозили готовую продукцию. С взрывчаткой они не работали – боевые части на дроны ставили в другом месте.Итак, мы видим военно-промышленный объект в квартире обычной хрущёвки. Вокруг люди живут. На первом этаже – магазин и прачечная. И тут же военное производство – чтобы два раза не вставать. Одно. Может два. Или три. В доме 60 квартир. В трёх домах – больше, чем заправок в Харькове.Когда обсуждалась возможность применения в ходе СВО тактического ядерного оружия главной проблемой было отсутствие достойных его целей. ТЯО вообще предназначено для раскрытия проходов для танковых клиньев и для обнуления самих этих танковых клиньев. Сейчас так никто не воюет. Бахать ядеркой по ротной тактической группе – за пределами любой логики.Сейчас возникает вопрос и относительно эффективности БПЛА и крылатых ракет. Украина достигла решительных успехов в распределении своих военных производств. Объект ВПК, вроде описанного выше, может находиться в любом сарае, гараже, или, как в этом случае, квартире. Чтобы их отследить не хватит никаких ресурсов разведки. Более того – поражение каждого отдельного "цеха" не нанесёт сколько-нибудь существенного ущерба работе направления в целом.Тут впору задаться вопросом – а есть ли на Украине крупные военные производства? Вероятно, есть, но тут тоже вопрос – где? Бывшие советские заводы представлены тысячами заброшенных цехов. Вероятно, некоторые из них заняты военным производством, но тут ещё понять надо – какой завод, какой цех и какая часть цеха или мастерская.Большая же часть военной продукции вообще производится за рубежом. Например, ракетная компания Fire Point, которая позиционируется как украинская, на Украине на самом деле не работает – её производства находятся в Британии, США, Дании. Что-то, наверное, и на Украине есть, но так – по мелочёвке.Ну и, понятно, комплектующие, из которых собираются те же БПЛА производятся за рубежом – в странах Юго-Восточной Азии, Европы, в США. Тонкое место логистики это, конечно, пограничные переходы – железнодорожные и порты. Часть продукции, наверное, ввозится грузовиками. Не думаю, что на Украине есть сейчас большие стационарные склады или логистические терминалы – скорее всего всё подчинено той же логике – в случае прилёта по одному объекту ритм работы всей системы не должен пострадать.Отметим, что Россия таким путём пойти в принципе не может – мы ведь производим вооружения, а не собираем произведённое за границей (хотя такие производства у нас тоже есть). Соответственно и без больших заводов мы обойтись не можем, а они уязвимы – вспомним удар по Брянску.Что следует делать в такой ситуации? Ничего. Раз уж удары по мостам через Днепр, подстанциям энергетического кольца и Бескидскому туннелю не нанесены до сегодняшнего дня, значит их в принципе не будут наносить. Этого, очевидно, требует большая политика.Отметим, что ранее заявленный удар по центру Киева сыграет только на пользу киевскому режиму. Что у нас в центре Киева? София, Владимирский собор, Андреевская церковь, Художественный музей, Исторический музей, Мариинский дворец… Да Господи – даже архитектурно-историческая ценность здания Верховной Рады намного больше, чем у четырёхсот с небольшим депутатов, даже если они там окажутся (а они там не окажутся – мы их предупредили, что на работу ходить не надо).Так что позиционный тупик у нас не только на фронте, но и при ударах по тылам украинской армии. При том, что сами по себе эти удары, заметим, на боеспособности ВСУ если и отражаются, то не особенно сильно.О военно-политических последствиях ракетных и дроновых ударов можно прочитать в статье Владимира Скачко "Этой ночью мир вплотную приблизился к Третьей мировой войне. Зеленский уверен, что загнал Россию в тупик"

https://ukraina.ru/20250831/flamingo-selfi-raketa-dlya-kleptomanov-s-bankovoy-1067935743.html

https://ukraina.ru/20250711/garazhnyy-voenprom-ukrainy-upersya-v-potolok--voennyy-ekspert-o-krizise-proizvodstva-dronov-dlya-vsu-1065110103.html

украина

харьков

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнения, украина, харьков, сша, вооруженные силы украины, впк, бпла, fpv-дрон, дроны, производство, сво, война