Этой ночью мир вплотную приблизился к Третьей мировой войне. Зеленский уверен, что загнал Россию в тупик

Ну вот, собственно, все почти и свершилось: мир оказался в шаге от эскалации двух конфликтов, что чревато Третьей мировой войной. О ней многие говорят, что она уже идет, но теперь может продолжиться, не исключено, в ядерном исполнении.

2026-05-08T14:00

Все случилось почти одновременно и параллельно – на Ближнем Востоке, где Иран, США и Израиль обменялись ударами и обвинили друг друга в срыве перемирия, и на Украине, где Киев сорвал объявленное Россией двухдневное праздничное перемирий ко Дню Победы.На Ближнем Востоке представитель центрального штаба военного командования страны "Хатам аль-Анбия" Эбрахима Зольфагари от имени ВС Ирана заявил, что американцы и израильтяне напали, как на иранский танкер, так и на мирные кварталы некоторых городов. Следовательно, "вооруженные силы Ирана незамедлительно нанесли ответный удар, атаковав американские военные корабли к востоку от Ормузского пролива и к югу от порта Чабахар, причинив им значительный ущерб", рассказал Зольфагари.При этом иранские агентства Mehr, Tasnim и YJC сообщили, что над западным Тегераном системы ПВО снова работают по целям в небе. На море военно-морские силы Ирана продолжают атаки по эсминцам США в районе Оманского залива. А США и Израиль атаковали одну из баз иранских военно-морских сил в городе Минаб на юге Ирана.Американцы особо не спорили, а только сами заявили, что действовали в ответ на провокации Ирана. Телеканал Fox News признал, что США нанесли удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас.При этом Вашингтон, как всегда, хитро заявил, что "не считает это актом объявления войны". А иранцы подтвердили: их страна будет давать сокрушительный ответ на любое посягательство и агрессию.Всё, конфликт запылал с новой силой.Вторая эскалация может начаться по вине просроченного недопрезидента-неонациста Владимира Зеленского. Россия с 00.00 часов 8 мая 2026 года объявили перемирие, а ВСУ только за первые часы 1365 раз нарушили перемирие, а войска ПВО сбили и предотвратили атаки почти 300 БПЛА, которые были нейтрализованы над 16 регионами России: Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Московским регионом и над Азовским и Черным морями. И все сбитые системой ПВО БПЛА относились к самолетному типу, то есть могли наносить сильные разрушительные удары с большим радиусом поражения живой силы.При этом Зеленский обвинил в срыве перемирия именно Россию. "По состоянию на 7 утра было зафиксировано уже более 140 обстрелов позиций на фронте. Россияне провели за эту ночь 10 штурмовых действий, и больше всего – на Славянском направлении. Также нанесли более 850 ударов дронами разных типов: FPV, "Ланцет" и другие. Были и ударные дроны. Не прекращалось и применение дронов-разведчиков в небе прифронтовых общин", – заявил он.А потом подло и цинично добавил, что все это "ясно свидетельствует о том, что с российской стороны даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было".Подлость Зеленского еще и в том, что он максимально поднял ставки и задрал планку своей провокации тогда, когда Россия едва ли не впервые жестко и бескомпромиссно предупредила Украину: нанесете удары 9 мая по Москве – получите масштабный ракетный удар по центру Киева.И Зеленский трусливо ударил по России 8 мая, не в день парада. И теперь, обвинив Россию в нарушении перемирия, трусливо и ехидно ждет, чем та ответит.Ответит массированным ударом – даст повод для обвинений в "излишнем применении военной силы" и избыточной агрессивности. Это постоянная тема в пропагандистско-информационной войне между Россий и Западом: кто кого обвинит в агрессивности и развязывании войны. В глазах всего остального мирового сообщества.А никак Москва не ответит и не среагирует – будет еще хуже, ибо получится, что руководство России опять смалодушничало под видом сохранения мира и отступило от своих же слов. Опять подставив мирное население 16 регионов страны под безнаказанные удары ВСУ.Для России эта ситуация – практически тупик. Ведь никто же никого не дергал за язык, когда Минобороны так грозно предупреждало и пугало в ответ на провокационные угрозы Зеленского на форуме в Ереване. А не прислушались – так само в кусты, спрятавшись за миротворческую, как говорит президент России Владимир Путин, "пургу".Вот и получится, что у Зеленского удались сразу две провокации, одна за другой. Во-первых, он сначала спровоцировал Минобороны на угрозы ответного удара. Во-вторых, когда Зеленский не испугался и сам ударил, то спровоцировал Россию на осторожность, очень похожую на банальные хвастовство, если не трусость.Отсутствие ответа со стороны России, если он не состоится, – однозначно нанесет удар по репутации и реноме России, как страны и военной силы, способной отвечать за свои слова и защищать свои регионы от внешнего вторжения.И если Россия жестко не ответит на эту провокацию, это - удар по репутации российской власти как внутри страны, так и за ее пределами. А Западу снова убедиться: русский медведь беззуб и не страшен, он только рычит, но ничего конкретного предпринять не может.После таких косячков и провалов реноме и репутация страны кропотливо и системно восстанавливаются годами. И есть только надежда, что у российского руководства есть план действий и на такое поведение неонацистов из Украины.Многие уверены, что России сейчас не нужно сразу бить по Киеву, а просто уничтожить всю логистику Украины: взорвать мосты через реки, разрушить железнодорожные и прочие тоннели, по которым с Запада идет на Украину оружие и едут политические туристы (все эти урсулы фон дер ляйен и каи каллас с принцами гарри), перекрыть всю инфраструктуру для поставок углеводородов в Европу и доказать, что ее, Европы, участие в войне против России на стороне Украины делает ее законной целью для ВС РФ. Россия много раз намекала на это. Теперь, видимо, пришло время дел. Пора прекращать говорильню – вопит часть общественного мнения в России. И на фронтах СВО, и в тылу. Украинская власть слишком долго, подло и цинично разыгрывала из себя роль "жертвы России" – пора ей этой жертвой стать и понести наказание за провокации и преступления против мирных россиян в результате террористических ударов по регионам России.И пора унять тех внутрироссийских "нетвойнистов" и "ждунов", которые успешно делают бизнес на войне, набивают карманы и пополняют счета на войне, но не хотят, чтобы Россия победила, а тайно мечтают, чтобы все закончилось нейтрально. Чтобы Москва отступила, и все вокруг опять стало, как было, когда Россия встраивалась в западные контуры ценой потери своего достоинства и суверенитета.Но самое главное – в том, что если Россия никак не ответит, то это станет поводом и для третьей боле значимой и громкой провокации: Зеленский ударит не только по московскому параду, но и другим чувствительным для России целям (не будем ему их подсказывать, хотя и так понятно, о чем речь) и тогда придется разносить в щепки центр Киева. А если опять проглотить и удары по Москве, то негативный эффект и катастрофические последствия для имиджа России просто трудно будет даже измерить. Конечно, как говорят в России, танки грязи не боятся. Но иногда этой грязи бывает столько, что даже танки буксуют…Но по-любому после ночи с 7 на 8 мая 2026 года мир вплотную приблизился к войне. Планету поджигают с двух сторон: на Ближнем Востоке и в Европе.И это ведь Россия еще не предупреждала, что будет защищаться тактическим ядерным оружием. И США с Израилем пока не грозили Ирану своей ядеркой. Но пройти до этого осталось всего лишь пару шагов, если сегодня не отойти от опасной черты…

