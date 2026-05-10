https://ukraina.ru/20260510/bez-rossii-ne-mogli-by-vklyuchit-svet-ukraina-ugrozhaet-kitayu-vuchich-mechtaet-o-demi-mur-1078795956.html

"Без России не могли бы включить свет". Украина угрожает Китаю. Вучич мечтает о Деми Мур

"Без России не могли бы включить свет". Украина угрожает Китаю. Вучич мечтает о Деми Мур - 10.05.2026 Украина.ру

"Без России не могли бы включить свет". Украина угрожает Китаю. Вучич мечтает о Деми Мур

Кто чему удивлялся на прошедшей неделе?Наша подборка интересных фактов и цитат из зарубежных изданий

2026-05-10T11:48

2026-05-10T11:48

2026-05-10T11:48

эксклюзив

украина

германия

сша

дональд трамп

марко рубио

ес

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078357069_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_980a4ccf0903171adb4a73c49b2fa746.png

Выговорить не смогНемецкий журналист удивлялся тому, что официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Майер не смог сказать, кто является освободителем Германии от фашизма.Дело в том, что канцлер ФРГ опубликовал поздравление (в Германии это, естественно, не День Победы, а День освобождения), в котором ни слова не говорилось о советских людях, о Красной армии и СССР.На правительственном брифинге журналист попросил его сказать, кто же освободил Германию?Представитель правительства долго юлил: "это исторически чётко задокументировано". А на просьбу сказать, кто же всё-таки был освободителем, отмолчался.Не смог! Выговорить не смог.Как же их всех корёжит от слов "советские люди" и "Красная армия".Папа Лев и ядерноеПапа Лев XIV очень удивился, узнав (из интервью Трампа), что он, Папа, якобы поддерживает наличие ядерного оружия у Ирана.Президент сообщил об этом как раз в тот момент, когда госсекретарь США Рубио прибыл в Ватикан. До этого Трамп позволил себе, как пишет CNN, довольно злобные "экстраординарные выпады" против Папы Римского. Папа, как известно, осудил нападение США на Иран, и это вызвало гнев Трампа.Папа Лев вынужден был объяснять, что католическая церковь последовательно выступает против любого ядерного оружия и призывает к миру.Визит прошёл, кстати, довольно кисло. Госсекретарь посетил Ватикан, а потом премьера Мелони. Поддержки не получил ни там ни там.Премьер Италии отказалась предоставлять военные базы, которые очень важны для самолётов США (особенно база на Сицилии).CNN сообщил, что Рубио мог "обсуждать Кубу", то есть нападение США или смену власти на Кубе, которые довольно ясно анонсировал Трамп. Но, видимо, Рубио уехал из Ватикана без поддержки агрессии США.Чувство дискомфортаГазета The Telegraph удивлялась тому, как ловко попыталась повернуть общественное мнение "царь антисемитизма" - так они назвали представителя ЕС по борьбе с антисемитизмом (да, есть и такая должность в бездонной бюрократической бочке ЕС).Итак, что же сказала борец с антисемитизмом?"Евросоюз предупреждает, что продажа выпечки для помощи Газе может разжечь ненависть к евреям. Сбор средств для голодающих в Газе вызывает у евреев чувство дискомфорта."Это, конечно, поразительно. Сбор средств для голодающих!ЕС и его бюрократы, кажется, уже совсем сошли с ума.Хорошо бы саму эту представительницу отправить поголодать, потому что её речи вызывают чувство дискомфорта у любого нормального человека.А дискомфорт Нетаньяху и других членов правительства Израиля (ведь очевидно, что представитель ЕС имеет в виду именно их) вообще мало кого волнует.Украина угрожает КитаюКитайская интернет-компания Sohu сообщила, что Китай отказал Украине в отсрочке долга в 30 миллиардов долларов.Зеленский через посла в КНР, как сообщает издание, попросил об отсрочке.И якобы намекал на возможные трудности с Северной Кореей и Тайванем, если КНР не пойдёт на уступки!В Китае на уступки Украине не пошли, а все эти заявления расценили как панику.А где, кстати, обещанные 90 миллиардов, которые не давал Украине Виктор Орбан? Всё же в порядке, уже нет истерики у Зеленского и в ЕС? Скоро Украина получит кредит?Дело в том, что из тех 90 миллиардов до Украины может дойти максимум 6, всё остальное останется в Европе или пойдёт на погашение предыдущих долгов.Но и тех возможных 6 миллиардов тоже пока что нет.А что будет с долгом Китаю? Землёй будут отдавать?Впереди - оформление раздела Украины. Так что Китай просто прагматично и флегматично "фиксирует убытки".Борис Джонсон и детиУдивился Борис Джонсон, бывший премьер Британии, который так кичится своей эрудицией. Оказывается, рождаемость падает во всём мире!"Снижение рождаемости - лучшая новость за последнее время", - сказал Борис.Надо заметить, что у самого Бориса Джонсона 9 детей от 3 разных женщин.А снижение рождаемости - это давно ожидаемый тренд. Никакой "новости" в этом нет.Учёные ещё много лет назад предсказали, что численность людей на нашей планете скоро будет падать.Существенное снижение рождаемости ждёт и Китай, и Индию. Это сегодняшние "чемпионы" по рождаемости, но скоро этот тренд закончится.Значительное увеличение численности населения в этом веке ожидается только в Африке.Вучич и Деми МурПрезидент Сербии Вучич удивился амбициям сербской оппозиции. И даже сравнил желания оппозиции победить на будущих парламентских выборах со своей юношеской мечтой об актрисе Деми Мур:"Что касается их желаний и всего остального, скажу вам так: когда я был молодым… Лучше не буду говорить, хотел опять Деми Мур включить в рассказ, шансы были 50%, потому что я хотел. Но желания не всегда совпадают с реальностью"."Без России не могли бы включить свет"Томио Накамура, спикер парламента Чехии, удивился тому, что ЕС покупает газ из России (но делает вид, что это не так):"ЕС не только покупает газ, но и перепродаёт его нам с наценками. Причём это российский газ, не знаю, знаете ли вы об этом.Мы бы без российских ресурсов в Чешской республике не могли бы даже свет включить.20 процентов электроэнергии Чешской республики производится на АЭС в Дукованах. Знаете ли вы это, что всё [ядерное] топливо мы получаем из России. Прямо сейчас, в этот самый момент. И Европа тоже. Ну, некоторые политики предпочитают закрывать на это глаза."Новая книга про Северные потокиКнига называется "Подрыв", в ней излагается версия о том, как Украина подорвала газопровод.Её написали немецкие журналисты-расследователи Оливер Шрем и Ульрих Тиле.Они утверждают: власти ФРГ не только знали о готовящемся теракте, но даже имели конкретную информацию от западных спецслужб.Власти ФРГ, как утверждают авторы, получили детальную депешу нидерландской разведки. За месяцы до теракта! Но не сделали ничего, чтобы защитить "потоки".Версия, прямо скажем, не совсем соответствует действительности. Подорвала потоки, конечно же, не Украина. Авторы теракта - США, Британия, Нидерланды и вообще "коллективный запад".Но интересно, как технично в Германии "переводят стрелки" на Украину и "генерала Залужного" как автора теракта. Украина, кстати, вполне могла быть в общем числе исполнителей.Ну а то, что правительство ФРГ никак не защитило газопровод, хотя имело информацию о подрыве, - это безусловный факт."Трамп может просто отозвать командующего"Издание Economist удивляется тому, что Трамп "становится всё более враждебным по отношению к союзникам в Европе", так как "разъярён отказом союзников в Европе помочь ему открыть Ормузский пролив."Как пишет издание, США достаточно просто "отозвать американского командующего", и это парализует НАТО.Вот так, не надо даже ничего делать. Просто отозвать американского генерала.Другое дело, что Трамп этого наверняка делать не будет. Но интересно наблюдать за тем, как европейцы осознают свою беспомощность.Золото Франции2437 тонн золота - весь золотой запас Франции - находится теперь в Париже.Как же французы это сделали? Продали золото, которое находилось в США (его пытался забрать ещё Шарль де Голль). И купили такое же количество во Франции - 129 тонн.Никакой политики! Так говорят французы. Просто бизнес. Купили якобы "более чистое золото", а то, старое, "с примесями", оставили в США.Самый большой золотой запас в мире у самих США - 8133 тонны. Вторая в рейтинге Германия (3350 тонн), третья - Италия (2451). Но золотой запас Германии и Италии хранится тоже в США (37 процентов золота Германии и 43 процента золота Италии).У России золотой запас - 2326 тонн (на 4 квартал 2025 года).Ну что ж, Франция вовремя сумела забрать своё золото. Кстати, то же самое недавно сделала Сербия. Удивительное здравомыслие. Такое тоже бывает в нашем современном безумном мире.О последних событиях на Западной Украине - в материале Западная Украина за минувшую неделю: День памяти вместо Дня Победы, священников снова мобилизуют.

https://ukraina.ru/20260426/my-ne-mozhem-vyigrat-nikak-potok-chudes-imeni-trampa-znatnyy-troll-na-trone-prezidenta-ssha-1078313868.html

украина

германия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, германия, сша, дональд трамп, марко рубио, ес, северный поток