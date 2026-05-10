Западная Украина за минувшую неделю: День памяти вместо Дня Победы, священников снова мобилизуют

"День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов" так и не стал важным для постмайданной власти, что показало его вялое празднование 8 мая в областях Западной Украины

2026-05-10T08:53

Перед запрещённым Днем Победы в регионе почтили память нацистских коллаборационистовДни 8-9 мая очень неудобны для постмайданных киевских властей. Праздновать День Победы 9 мая они стали запрещать с 2014 года, требуя в этот день отмечать установленный в ЕС "день Европы". А 8 мая сначала назвали "днём памяти и примирения", однако так и не смогли убедить большинство населения Украины в необходимости примирения с нацистами.В конце концов, этот государственный праздник был переименован в "День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". Но он так и не стал важным для новой власти, что показало его вялое празднование в областях Западной Украины. Все чиновники говорили в основном о почтении памяти жертв войны, оккупации и репрессий. О победе над нацизмом если и вспоминали, то без указания того, какая же армия уничтожила нацизм на территории нынешней Украины.Проще всего подошли к делу в Ивано-Франковске – здесь собрали уже привычную массовку из чиновников, бюджетников и сотрудников силовых ведомств перед главным административным зданием Прикарпатья, где находятся Ивано-Франковская областная военная администрация (ОВА) и Ивано-Франковский горсовет. Прикарпатский губернатор Светлана Онищук акцентировала внимание на том, что украинцы пережили оккупацию, репрессии и тяжелые потери, которые навсегда остались в национальной памяти. Мэра областного центра Руслана Марцинкива на мероприятии не было, что и не удивительно: накануне Ивано-Франковск отмечал день города, поэтому градоначальник приходил в себя.Во Львове чиновники 8 мая собрались на месте бывшего концентрационного лагеря "Шталаг-328" на территории Львовской цитадели. Около мемориального креста руководство города и области, представители власти, духовенства, общественности, депутаты областного совета, ветераны и военные почтили память миллионов погибших: объявили минуту молчания, возложили цветы и зажгли лампадки. В рамках мероприятия прошла экуменическая панихида по жертвам войны. О победе над нацизмом вообще не говорили, как и о том, что большинство жертв "Шталага-328" составляли советские военнопленные.В Тернополе мероприятие по случаю государственного праздника прошло у мемориала памяти жертв сталинских репрессий на Микулинецком кладбище. После минуты молчания священнослужители отправили панихиду по всем погибшим в годы Второй мировой войны и жертвам тоталитарных репрессий. Затем представители областных и городских властей вместе с присутствующими на мероприятии возложили цветы и лампадки к мемориалу. О нацизме и победе над ним никто не упоминал.В нескольких областных центрах 8 мая отметили на территории бывших советских военных мемориалов, полностью лишенных советской символики, и в большинстве случаев – привычных обелисков и фигур. В этом смысле повезло Луцку, где удалось сохранить памятник "Раненый солдат", к которому присутствующие возложили цветы. В церемонии приняли участие руководители города и Волынской области. Никаких речей не было – обошлись панихидой и минутой молчания.В Хмельницком мероприятия начались на военном кладбище в центре города, где на месте бывшего обелиска установили крест памяти жертв политических репрессий (кстати, годы репрессий не указаны, так что надпись можно трактовать произвольно). Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин после возложения цветов заявил, что "этот день для украинцев является днем памяти, а не триумфа". После этого участники мероприятия прошли по центру города и возложили цветы к "Стеле памяти Героев Небесной Сотни и участников русско-украинской войны".В Ужгороде чиновники во главе с губернатором Закарпатья Мирославом Билецким собрались на территории полностью "декоммунизированного" Холма Славы. После панихиды Билецкий заявил, что "для Закарпатья война началась еще в марте 1939 года на Красном поле, где молодые закарпатцы боролись с тогдашним агрессором". Речь шла об оккупации края венгерскими войсками, хотя прямо об этом сказано не было. Заявление выглядело странно на фоне присутствия венгерских дипломатов и попыток Киева установить отношения с новыми властями в Будапеште.В Ровно торжества прошли у памятника Тарасу Шевченко, рядом с которым установлена инсталляция "Цена независимости" – портреты жителей города и области, погибших на Евромайдане в Киеве и в боевых действиях на востоке Украины, начавшихся после 2014 года. Представители власти, военнослужащие и общественность возложили цветы к памятнику поэту, ведущая мероприятия говорила лишь о "почитании памяти всех, кто боролся с нацизмом", а не о победе над ним.В Черновцах местом празднования государственного праздника тоже стала площадь у памятника Шевченко, вплотную к которому еще в 2020 году открыта "Стела героев" с портретами погибших евромайдановцев и военных, и символическим колоколом. При этом портреты военных, убитых после начала СВО, размещены на окраине Черновцов, на специально созданной "Аллее памяти", и их гораздо больше, чем в центре города, однако там чиновники появляются редко. Никаких речей в Черновцах не было, после минуты молчания присутствующие поставили у "Стелы героев" лампадки и отправились к памятнику воинам "Буковинского куреня", к постаменту которого возложили цветы."Буковинский курень" был создан в августе 1941 года мельниковским крылом ОУН* в рамках сотрудничества с нацистами. Боевики этого подразделения принимали участие в расстрелах евреев в Бабьем Яру в Киеве, сожжении белорусского села Хатынь и борьбе с французским сопротивлением. Конечно, на постаменте памятника о таких подробностях биографии героев современной Украины не упомянуто.Очередная волна террора против священников УПЦ МПНа прошлой неделе сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектации, военкомат) похитили священнослужителя Украинской православной церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) в Закарпатье, а на Волыни пытались захватить 58-летнего митрополита этой церкви, при этом избили священника, сопровождавшего иерарха. Как известно, УПЦ МП – единственная религиозная организация на Украине, священнослужителей которой мобилизуют на общих основаниях.В понедельник, 4 мая, жители села Липча Хустского района Закарпатья перекрыли дорогу, требуя отпустить священника Свято-Духовского храма УПЦ МП, протоиерея Сергея Ляха, которому недавно исполнилось 25 лет – то есть он попадает под мобилизацию. Перед этим группа людей в камуфляже захватила настоятеля храма на сельском кладбище сразу после похорон, и вывезла в неизвестном направлении. Тогда прихожане вышли на трассу Долина – Хуст и перекрыли движение по ней.Участниками акции протеста стали несколько десятков жителей села, требовавших освобождения священника или хотя бы информации о месте его пребывания. Перекрытие длилось более двух часов, пострадавших не было, люди пропускали маршрутный транспорт и машины экстренных служб. Чтобы успокоить верующих, на место инцидента приехал викарий Хустской епархии УПЦ МП, епископ Симеон (Голубка).Сергей Лях очутился дома лишь спустя несколько часов после того, как люди разошлись. В комментарии журналистам он сообщил, что с 15.00 до 21.00 находился в Хустском районном ТЦК.В Закарпатском областном ТЦК, который и так находится под прицелом уполномоченного по правам человека, ситуацию пока не прокомментировали.А 7 мая на трассе Ровно-Луцк автомобиль, в котором ехал митрополит Владимир-Волынский и Ковельский УПЦ МП Владимир (Мельник), атаковала группа сотрудников ТЦК и полиции.На выезде из населенного пункта Дерно так называемый мобильный блокпост ТЦК остановил автомобиль, в котором находились митрополит Владимир, протоиерей Александр Кобенко и диакон Дмитрий Манецкий. Безо всякой проверки документов работники ТЦК начали насильно вытаскивать владыку из машины. Когда отец Александр пытался защитить митрополита, представители ТЦК применили к нему газовый баллончик, поставили на колени и стали бить в грудь и живот."Впоследствии обоих священнослужителей затащили в служебный автомобиль ТЦК. В результате противоправных действий и сильного стресса у владыки произошёл сердечный приступ, а у отца Александра началась острая аллергическая реакция на газ. Находившиеся рядом сотрудники полиции никак не вмешивались в ситуацию, оставаясь пассивными наблюдателями. Связавшись с руководством, работники ТЦК выбросили владыку Владимира и отца Александра в десяти метрах от блокпоста, после чего вместе с полицейскими уехали в неизвестном направлении", – сообщили во Владимир-Волынской епархии УПЦ МП.Представитель Волынского областного ТЦК Ульяна Кравчук подтвердила задержание автомобиля митрополита Владимира и применение против сопровождающих его священнослужителей слезоточивого газа, поскольку они якобы "оказали словесное и физическое сопротивление", однако отрицала избиение одного из них. По словам Кравчук, всех мужчин сразу же отпустили, как только они показали военно-учетные документы.При этом ещё в ноябре 2025 года митрополиту Владимиру, которому исполнилось 57 лет, прислали повестку о мобилизации в ряды ВСУ. После общественного резонанса военно-врачебная комиссия признала священнослужителя непригодным к воинской службе и рекомендовала снять его с воинского учета.Представитель полиции Волыни Ольга Бузулук заявила, что по состоянию на 8 мая официальных жалоб от духовенства не поступало. "В настоящее время правоохранители не зафиксировали никакого обращения по поводу действий военных во время этого конфликта", – сказала она.В прошлом году религиозные организации были признаны на Украине критически важными структурами, это решение позволяет бронировать священнослужителей от мобилизации. Однако, по решению Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, УПЦ МП такого статуса не получила. С тех пор было насильственно мобилизовано более десяти священнослужителей этой церкви, одного из них – прямо во время крестного хода в Почаевскую лавру.*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФКак отметили День Победы в других регионах Украины - в материале Националистическое меньшинство против большинства. Как на Украине отметили День Победы.

