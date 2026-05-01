Удары по Харькову и Путивлю, в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Новости СВО
Удары по Харькову и Путивлю, в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Новости СВО
Удары по Харькову и Путивлю, в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Новости СВО - 01.05.2026 Украина.ру
Удары по Харькову и Путивлю, в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Новости СВО
Армия России нанесла удар по целям в приграничной Сумской области, где формируется буферная зона безопасности. Об этом сообщает 1 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-01T21:09
2026-05-01T21:09
спецоперация
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
пво
бпла сегодня
атака бпла
россия
сумская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
🟥 В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев;🟥 В Нововоронеже тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА;🟥 Удар нанесён по Харькову. Местный городничий подтверждает прилёт в городе. Сообщается о прилёте в Слободском районе;🟥 Новый удар нанесён по Путивлю в Сумской области.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находятся в розыске, считаются пропавшими без вести.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский поманил украинцев демобилизацией и деньгами. Итоги 1 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
сумская область
харьков
спецоперация, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, пво, бпла сегодня, атака бпла, россия, сумская область, харьков, вооруженные силы украины, украина.ру
Спецоперация, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, ПВО, БПЛА сегодня, атака БПЛА, Россия, Сумская область, Харьков, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Удары по Харькову и Путивлю, в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Новости СВО

21:09 01.05.2026
 
Армия России нанесла удар по целям в приграничной Сумской области, где формируется буферная зона безопасности. Об этом сообщает 1 мая телеграм-канал Украина.ру
🟥 В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев;
🟥 В Нововоронеже тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА;
🟥 Удар нанесён по Харькову. Местный городничий подтверждает прилёт в городе. Сообщается о прилёте в Слободском районе;
🟥 Новый удар нанесён по Путивлю в Сумской области.
В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.
В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.
В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находятся в розыске, считаются пропавшими без вести.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.
Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.
