Мертвый Первомай. Перспективы украинской декоммунизации

В этом году в мире отмечают 140-ю годовщину Первомая – в память о чикагских рабочих, казненных правительством в 1886 году после демонстрации с требованием восьмичасового рабочего дня. Однако на Украине не запланировано на эту дату никаких заметных массовых мероприятий, потому что левое движение было запрещено режимом более десяти лет назад

2026-05-01T07:00

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Празднование Первомая тоже хотели запретить на законодательном уровне в рамках всеобщей декоммунизации. Украинские националисты провели по этому поводу примечательную идеологическую дискуссию, в которой участвовал тогдашний руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович и ультраправые активисты – включая нынешнего главу УИНП Александра Алферова, представлявшего военизированное нацистское подразделение "Азов"*.Ультраправые радикалы предложили последовать примеру Адольфа Гитлера, который стремился присвоить популярный рабочий праздник, объявив его "Днем национального труда" и назначив этот день выходным. А Вятрович поддержал эту идею, напомнив, что Католическая церковь тоже сделала попытку отобрать 1 мая у коммунистов, учредив в этот день праздник святого Иосифа Труженика.1 мая формально не запретили, но Верховная Рада Украины демонстративно переименовала День международной солидарности трудящихся в День труда. Однако этот праздник оказался мертворожденным. Националистическая диктатура зачистила в стране все левые организации и активные профсоюзы. Украинские трудящиеся лишены политического представительства и элементарных человеческих прав. Они не могут выехать из страны и каждый день рискуют попасть в лапы ТЦК. А работники еще функционирующих заводов готовы получать копейки и работать по 12 часов, чтобы не лишиться брони и не попасть на передовую.История жителя Одесской области, которого арестовали за хранение советских первомайских открыток, обвинив его в пропаганде коммунизма, объясняет, почему украинцы боятся праздновать Первомай даже в интернете и прячут по чуланам старые праздничные транспаранты. 1 мая является для режима Зеленского чужим и вражеским праздником, а рабочие нужны ему исключительно как пушечное мясо или послушные запуганные рабы, которым угрожают тюрьмой за красные флаги.Об этом напоминают новости декоммунизации, которая до сих пор продолжается на Украине ударными темпами.Глава УИНП Алферов заявил, что процесс уничтожения советского культурного наследия в целом завершен только в Киеве, где было разрушено более семидесяти памятников. Минувшей зимой киевские власти дали добро на декоммунизацию монумента казненному в Бабьем Яру ребенку – одиннадцатилетнему Казимиру Гапоненко, которого убили за помощь советским подпольщикам, действовавшим во время нацистской оккупации Киева. Потому что этот подросток был членом пионерской организации, также запрещенной на Украине."Памятник антифашисту Казику Гапоненко попал под раздачу от Киевсовета вместе с Ахматовой и Булгаковым. Его замучили и расстреляли за то, что был связным у подпольщиков. Мой дядя – его двоюродный племянник, а мать Казимира доживала последние годы в нашей семье. На ее глазах пытали сына, но они никого не выдали. Хорошо, что она не дожила и не видит, что памятник сыну во дворе школы, где он учился, сносят", – написала об этом киевская художница Алла Юрковская.На остальной территории Украины осталось немало советских монументов, и декоммунизаторы видят для себя большой фронт "работ", которые проходят сегодня в ежедневном режиме.На днях националисты повредили в Одесской области мемориал на захоронении участников Великой Отечественной войны в селе Демидово, разрушив на нем серп, молот и звезду – несмотря на протесты местных жителей, мнение которых совершенно не интересует вандалов. А позже ультраправые анонсировали "туристическую поездку" в расположенное на Черкащине село Баштечки – после того, как сельсовет отказался демонтировать советскую символику на Обелиске Славы, чтобы не глумиться над собственными дедами.Тихое сопротивление декоммунизации продолжается на Украине даже в нынешней ситуации, принимая подчас очень изобретательные формы.В нынешнем году националисты снесли в Житомирской области памятник Тарасу Шевченко – потому что сельские художники загримировали под поэта советский памятник Ленину, чтобы спасти его от расправы. Это не помогло, и в конце концов Шевченко тоже был декоммунизирован ультраправыми. Такая же судьба постигла памятник Карлу Марксу в Арцизе, где проживает большая община болгар. Они переименовали Маркса в болгарского национального поэта Христо Ботева – но эта уловка тоже не помогла.Под угрозой находятся все знаковые деятели мировой культуры, которые творили в советское время – вне зависимости от их взглядов и убеждений. В новогоднюю ночь нацисты снесли памятник Владимиру Высоцкому, а теперь хотят демонтировать посвященный ему монумент в Харькове. Несколько недель назад в Одессе потребовали закрыть музей писателя Константина Паустовского, который посвятил этому городу много замечательных строк. Кроме того, одесский горсовет распорядился снести памятник Исааку Бабелю, создателю эпоса об одесской жизни начала прошлого века – называя репрессированного литератора агентом НКВД."Исаак Бабель был советским писателем, который активно поддерживал большевистскую власть. Он воевал в составе Первой конной армии Семена Буденного – той самой, которая жестоко подавляла украинских националистов и боролась против армии УНР. В своих произведениях Бабель создавал образ героических красных командиров, одновременно дискредитируя борцов за независимость Украины. Такая литературная стратегия была классическим примером советской пропаганды, когда искусство использовалось как идеологическое оружие", – гневно обличает всемирно известного писателя журналистка Виктория Яслык.А в городе Вознесенске нацисты настойчиво пытаются уничтожить памятный знак на могиле анархиста Мойше-Якова Винницкого, знаменитого Мишки Япончика, который стал прообразом одного из литературных героев Бабеля – неуловимого уличного налетчика Бени Крика.Варварский каток декоммунизации будет катиться дальше, уничтожая историческое и культурное наследие Украины. Этот разрушительный процесс является прибыльным бизнесом, на котором кормятся тысячи профессиональных антикоммунистических активистов, обогащаясь за счет бюджетного финансирования и щедрых западных грантов для погромщиков из разнообразных "неправительственных организаций".А остальным жителям Украины приходится наблюдать за тотальным вандализмом со стороны. Потому что в нынешних условиях они не могут позволить себе даже безопасно отпраздновать выхолощенный националистами Первомай.*Деятельность организации запрещена в РФ

Александр Любарский

