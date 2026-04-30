ПВО за ночь сбила почти 200 вражеских дронов над Россией
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
ПВО за ночь сбила почти 200 вражеских дронов над Россией
07:58 30.04.2026 (обновлено: 07:59 30.04.2026)
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 189 украинских беспилотников над 14 регионами, сообщили в Минобороны РФ, передает 30 апреля телеграм-канал Украина.ру
Их уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале уточнил, что "минувшим вечером и ночью в небе над двумя городами и 11 районами региона было обнаружено и уничтожено 43 беспилотника". Пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в канале на платформе "Макс" написал об уничтожении одного дрона над регионом.
А губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что БПЛА сбили в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском, Красносулинском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.
Телеграм-канал SHOT, в свою очередь, указал, что ВСУ в течение порядка трех часов атаковали Нижегородскую область. Под ударом были города Дзержинск и Кстово. Российская ПВО отразила минимум три волны атак. Сейчас официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.