ПВО за ночь сбила почти 200 вражеских дронов над Россией - 30.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260430/pvo-za-noch-sbila-pochti-200-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey--1078464637.html
ПВО за ночь сбила почти 200 вражеских дронов над Россией
ПВО за ночь сбила почти 200 вражеских дронов над Россией - 30.04.2026 Украина.ру
ПВО за ночь сбила почти 200 вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 189 украинских беспилотников над 14 регионами, сообщили в Минобороны РФ, передает 30 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-30T07:58
2026-04-30T07:59
сво
спецоперация
россия
ульяновская область
воронежская область
украина.ру
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Их уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале уточнил, что "минувшим вечером и ночью в небе над двумя городами и 11 районами региона было обнаружено и уничтожено 43 беспилотника". Пострадавших и разрушений нет.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в канале на платформе "Макс" написал об уничтожении одного дрона над регионом. А губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что БПЛА сбили в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском, Красносулинском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.Телеграм-канал SHOT, в свою очередь, указал, что ВСУ в течение порядка трех часов атаковали Нижегородскую область. Под ударом были города Дзержинск и Кстово. Российская ПВО отразила минимум три волны атак. Сейчас официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.Об атаках россиян - в материале И вновь Одесса! Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
россия
ульяновская область
воронежская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, россия, ульяновская область, воронежская область, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, Ульяновская область, Воронежская область, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

ПВО за ночь сбила почти 200 вражеских дронов над Россией

07:58 30.04.2026 (обновлено: 07:59 30.04.2026)
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 189 украинских беспилотников над 14 регионами, сообщили в Минобороны РФ, передает 30 апреля телеграм-канал Украина.ру
Их уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале уточнил, что "минувшим вечером и ночью в небе над двумя городами и 11 районами региона было обнаружено и уничтожено 43 беспилотника". Пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в канале на платформе "Макс" написал об уничтожении одного дрона над регионом.
А губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что БПЛА сбили в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском, Красносулинском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.
Телеграм-канал SHOT, в свою очередь, указал, что ВСУ в течение порядка трех часов атаковали Нижегородскую область. Под ударом были города Дзержинск и Кстово. Российская ПВО отразила минимум три волны атак. Сейчас официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Об атаках россиян - в материале И вновь Одесса! Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияРоссияУльяновская областьВоронежская областьУкраина.руВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
