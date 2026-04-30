https://ukraina.ru/20260430/pvo-za-noch-sbila-pochti-200-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey--1078464637.html

ПВО за ночь сбила почти 200 вражеских дронов над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 189 украинских беспилотников над 14 регионами, сообщили в Минобороны РФ, передает 30 апреля телеграм-канал Украина.ру

2026-04-30T07:58

сво

спецоперация

россия

ульяновская область

воронежская область

украина.ру

вооруженные силы украины

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Их уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале уточнил, что "минувшим вечером и ночью в небе над двумя городами и 11 районами региона было обнаружено и уничтожено 43 беспилотника". Пострадавших и разрушений нет.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в канале на платформе "Макс" написал об уничтожении одного дрона над регионом. А губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что БПЛА сбили в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском, Красносулинском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.Телеграм-канал SHOT, в свою очередь, указал, что ВСУ в течение порядка трех часов атаковали Нижегородскую область. Под ударом были города Дзержинск и Кстово. Российская ПВО отразила минимум три волны атак. Сейчас официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.Об атаках россиян - в материале И вновь Одесса! Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

