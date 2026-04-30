Объединились вокруг Победы: эксперты о разговоре Путина и Трампа

Телефонная беседа Дональда Трампа и Владимира Путина, ставшая их очередным прямым контактом, должна снизить напряженность по двум критическим направлениям: иранскому ядерному досье и украинскому конфликту
Виктория Титова
Виктория Титова
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Телефонная беседа Дональда Трампа и Владимира Путина, ставшая их очередным прямым контактом, должна снизить напряженность по двум критическим направлениям: иранскому ядерному досье и украинскому конфликту
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин проинформировал Трампа о своей готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Американский президент поддержал идею, напомнив, что этот праздник знаменует общую победу над нацизмом.
И Трамп, и Путин отметили, что украинское руководство проводит линию на затягивание конфликта. Глава Белого дома также добавил, что Украина "потерпела поражение в военном плане", а Путин подтвердил неизменность целей военной операции.
Важной частью беседы стала поддержка Трампа со стороны российского лидера в связи с попыткой покушения на американского президента 25 апреля. Путин осудил политически мотивированное насилие. Также было заявлено о "больших перспективах" совместных проектов в энергетике и других сферах.
Нынешний телефонный разговор двух лидеров подтвердил, что канал связи работает даже в период острейшего кризиса безопасности. И это уже хороший результат. Больше аналитики на эту тему – в обзоре соцсетей.
Политолог Максим Жаров
После прошлогоднего "перемирия" на 9 мая случился Стамбул 2.0. Сейчас, судя по телефонному разговору Путина с Трампом в интерпретации Юрия Ушакова, Кремль хочет повторить прошлогодний кульбит и подтолкнуть Трампа как минимум к возобновлению переговоров по Украине в Женеве-Абу-Даби-Стамбуле.
Однако демонстрируемая сейчас Системой идеологическая несвязность в отношении празднования Дня Победы не очень-то способствует тому, чтобы Трамп по желанию Кремля давил на Зеленского как по поводу "перемирия" на 9 мая, так и по поводу возобновления переговорного трека.
Обширные ссылки Юрия Ушакова на активно предложенную Кремлём Трампу помощь в переговорах с Ираном говорят за то, что Кремль, как и "глобальный Лондон", тоже стремится "разменять" Иран на Украину, но только в обратную от Лондона сторону. Так что в ближайшие дни станет примерно понятно, в чью сторону склоняются тут весы.
Политолог Марат Баширов
Украинский кейс активизировался.
1. Разговор президентов Путина и Трампа на 1,5 часа. Долго и для первого разговора, когда много политеса, но очень долго, когда проходишь развилки, уже проговоренные командами.
2. Якобы оговорка Трампа, что Украина уже проиграла. Но, зная хаотичность мышления и речи Трампа, не возьмусь утверждать, что он как раз не думал о теме Украины, хотя начал комментировать Иран. А значит там есть что Трампа увлекло.
3. Ушаков - помощник президента Путина - сказал, что между Россией и США скоро запустятся серьезные экономические кооперационные проекты. На фоне сложных разговоров про ситуацию в экономике России? Интересно, да?
Давно живу и давно наблюдаю за тем, как управляется Россия при президенте Путине.
Внешнее отражается на внутреннем. Пауза - лишь тест и подготовка. Синергия и ускоряющая реакция - вот стиль решений главы государства.
Американист Роман Романов
По поводу очередного телефонного разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Приближается очень важный праздник, и была возможность подчеркнуть общее прошлое двух народов в борьбе против нацизма и фашизма.
Кроме того, недавнее покушение на Трампа могло быть дополнительным поводом для разговора. И, конечно же, нельзя забывать об иранском сюжете, где Россия вполне могла бы быть посредником между Вашингтоном и Тегераном.
Но интересно другое. Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков подчеркнул, что Владимир Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы, американский лидер это поддержал.
Через несколько часов Трамп в разговоре с журналистами заявил, что это он сам “предложил” (он сказал I suggested) Путину объявить "небольшое перемирие". И тут нельзя не заметить, что в отсутствие видимого прогресса переговоров по Украине Трамп пытается примазаться к идее перемирия. Чтобы в случае его объявления Москвой он мог сказать: "Ну вот я предложил и результат есть". Это его типичная тактика во многих случаях.
Признание им очевидного факта проигрыша Украины тоже не ново (хотя, судя по видео и его заявлению о кораблях, он имел в виду Иран. Хотя и у Ирана такого количества кораблей нет). В последний раз он об этом говорил еще в декабре 2025 г. И ситуация с того момента, с точки зрения действий американцев на украинском направлении, не особо изменилась. Иначе говоря, нет не только ничего нового, но и намеков на активизацию администрацией Трампа попыток урегулирования украинского конфликта в ближайшем будущем. Там сейчас очень заняты Ираном.
"Заклятым друзьям нужно определиться по ряду вопросов": эксперты о встрече британского монарха и Трампа
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
