Полковник Геннадий Алехин: Россия заставила ВСУ экстренно строить сплошную линию обороны от Киева до Сум
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
С каждым днем усиливается активность подразделений группировки войск "Север" на Сумском направлении. Взламывая оборонительные линии ВСУ, штурмовики продвигаются в направлении Краснополья и ведут бои за Мирополье. При этом накануне в результате маневренных фланговых ударов армейским подразделениям удалось освободить Тарутино. Полный контроль над этим небольшим селом позволил контролировать важный участок автомобильной трассы "Сумы-Краснополье-Богодухов". Противник отрезан от логистики и вынужден в спешном порядке искать обходные маршруты для переброски БК, провизии, продовольствия.Также в Минобороны подтвердили о переходе под полный контроль наших штурмовых подразделений Новодмитровки и лесных зон южнее населенного пункта в сторону Покровки. В трех километрах западнее уже восточная окраина Краснополья. Одновременно наши штурмовые группы движутся вдоль реки Сыроватка со стороны Покровки, охватывая с фланга село Михайловка. Учитывая расширение полосы наступления до 10-15 километров на этом участке фронта и довольно сложный рельеф местности, противник перебрасывает сюда в пожарном порядке резервы, стремясь не допустить прорыва наших штурмовых групп в Краснополье, находящееся на юго-восточных подступах к Сумам.Российская армия своей решительной активностью и напором на Сумском участке вынуждают врага растаскивать свои малочисленные резервы вдоль всей буферной зоны. ВСУ приходится маневрировать на большие расстояние, а вследствие этого - ослаблять участки на Донбасском и Харьковском направлениях. Командование ВСУ пытается удерживать важные оборонительные рубежи любой ценой, бросая в бой резервы. В бой были брошены подразделения 119-й и 157-й бригад, а также 425-й отдельный штурмовой батальон "Скала". Они предприняли несколько контратак.Кроме того, по некоторым данным командованием украинской армии принято решение в экстренном темпе строят сплошную линию обороны от Киевского водохранилища до Сум.В плановом режиме огневые средства воздушного и наземного базирования российской армии нарастили огневые удары по тыловым районам противника, приближенным к зоне боевых действий. За минувшие сутки огневые удары зафиксированы нашими средствами объективного контроля в Сумах, Глухове, Тростянце, Ямполе, Конотопе, Шостке и других населённых пунктах.
Украина.ру
полковник запаса, ветеран боевых действий
Геннадий Алехин: Кто он — Бывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
