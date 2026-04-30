https://ukraina.ru/20260430/1078483486.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия заставила ВСУ экстренно строить сплошную линию обороны от Киева до Сум

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.

2026-04-30T15:42

эксклюзив

спецоперация

краснополье

сумы

россия

геннадий алехин

вооруженные силы украины

минобороны

сумская область

киев

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65eb63c0be1981bf4ae3f0553b5cee7b.png

С каждым днем усиливается активность подразделений группировки войск "Север" на Сумском направлении. Взламывая оборонительные линии ВСУ, штурмовики продвигаются в направлении Краснополья и ведут бои за Мирополье. При этом накануне в результате маневренных фланговых ударов армейским подразделениям удалось освободить Тарутино. Полный контроль над этим небольшим селом позволил контролировать важный участок автомобильной трассы "Сумы-Краснополье-Богодухов". Противник отрезан от логистики и вынужден в спешном порядке искать обходные маршруты для переброски БК, провизии, продовольствия.Также в Минобороны подтвердили о переходе под полный контроль наших штурмовых подразделений Новодмитровки и лесных зон южнее населенного пункта в сторону Покровки. В трех километрах западнее уже восточная окраина Краснополья. Одновременно наши штурмовые группы движутся вдоль реки Сыроватка со стороны Покровки, охватывая с фланга село Михайловка. Учитывая расширение полосы наступления до 10-15 километров на этом участке фронта и довольно сложный рельеф местности, противник перебрасывает сюда в пожарном порядке резервы, стремясь не допустить прорыва наших штурмовых групп в Краснополье, находящееся на юго-восточных подступах к Сумам.Российская армия своей решительной активностью и напором на Сумском участке вынуждают врага растаскивать свои малочисленные резервы вдоль всей буферной зоны. ВСУ приходится маневрировать на большие расстояние, а вследствие этого - ослаблять участки на Донбасском и Харьковском направлениях. Командование ВСУ пытается удерживать важные оборонительные рубежи любой ценой, бросая в бой резервы. В бой были брошены подразделения 119-й и 157-й бригад, а также 425-й отдельный штурмовой батальон "Скала". Они предприняли несколько контратак.Кроме того, по некоторым данным командованием украинской армии принято решение в экстренном темпе строят сплошную линию обороны от Киевского водохранилища до Сум.В плановом режиме огневые средства воздушного и наземного базирования российской армии нарастили огневые удары по тыловым районам противника, приближенным к зоне боевых действий. За минувшие сутки огневые удары зафиксированы нашими средствами объективного контроля в Сумах, Глухове, Тростянце, Ямполе, Конотопе, Шостке и других населённых пунктах.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20260429/1078436800.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

