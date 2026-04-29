Эксперт призвал поддерживать Иран ради сохранения торгового коридора на юг - 29.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260429/ekspert-prizval-podderzhivat-iran-radi-sokhraneniya-torgovogo-koridora-na-yug-1078431972.html
Эксперт призвал поддерживать Иран ради сохранения торгового коридора на юг
Высокие цены на нефть в 150 долларов за баррель дадут России лишь тактический выигрыш, который исчезнет к концу года, вызвав рецессию в Китае и Индии. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2026-04-29T17:15
новости
иран
индия
россия
дмитрий голубовский
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077589978_0:221:3072:1949_1920x0_80_0_0_d11dd34b89cfca09bc7ffefde5e37f40.jpg
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077589978_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2691e4347d8cb332a91e0614975d8ab5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Эксперт призвал поддерживать Иран ради сохранения торгового коридора на юг

17:15 29.04.2026
 
© REUTERS / Majid Asgaripour
- РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Читать в
ДзенTelegram
Высокие цены на нефть в 150 долларов за баррель дадут России лишь тактический выигрыш, который исчезнет к концу года, вызвав рецессию в Китае и Индии. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Но главная проблема не в нефти: если США вырубят Иран, Россия потеряет важнейший торговый коридор на юг и доброжелательного соседа, а получит Америку на Каспии с выходом в Среднюю Азию. Поэтому Иран надо поддерживать.
По словам Голубовского, государственные интересы России сильно разошлись с государственной политикой. Он не понимает стремление РФ увеличивать экспорт энергоносителей в Европу, которая собирает против России армию, а Германия переводит экономику на военные рельсы. Эксперт назвал это крайне близорукой политикой.
Аналитик отметил, что Иран — это важный торговый коридор на юг. Торговать с Индией и Азиатско-Тихоокеанским регионом исключительно через дальневосточные порты сложно — не хватит логистики. Кроме того, Иран оказал России военно-техническую поддержку в украинском конфликте.
"Если же мы объединимся с Ираном и Индией, то эта геополитическая конструкция может уравновешивать Китай и Евросоюз по весу рынка. На карте мира она будет перегораживать всю Евразию от Ледовитого до Индийского океана. Индия сейчас метит на место Китая, у нее еще все впереди. И Иран — это доступ к локомотиву следующего цикла развития", — пояснил Голубовский.
Он также заявил, что из Ирана можно сделать хорошую стратегическую засаду для Америки.
"В Ормузском проливе можно было бы потопить американский флот. Устроить ему "Цусиму", поставив хорошие корабельные ракеты. Если Иран враг США, мы должны его поддерживать. Его поражение — это удар по нашим интересам", — резюмировал эксперт.
Он добавил, что если американцам удастся поставить в Тегеране свою власть, Россия получит Америку на Каспии с выходом в Среднюю Азию.
Также аналитик Дмитрий Голубовский заявил, что блокада Ормузского пролива выгодна США, а цены на нефть могут вырасти до 150 долларов за баррель. При этом он отмечал, что высокие цены приведут к рецессии в Китае и Индии — ключевых торговых партнерах России.
Полный текст интервью Дмитрия Голубовского: Выгоды от конфликта на Ближнем Востоке временны, России нужно поддержать Иран читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
