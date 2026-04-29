Эксперт призвал поддерживать Иран ради сохранения торгового коридора на юг

Высокие цены на нефть в 150 долларов за баррель дадут России лишь тактический выигрыш, который исчезнет к концу года, вызвав рецессию в Китае и Индии. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

2026-04-29T17:15

Но главная проблема не в нефти: если США вырубят Иран, Россия потеряет важнейший торговый коридор на юг и доброжелательного соседа, а получит Америку на Каспии с выходом в Среднюю Азию. Поэтому Иран надо поддерживать.По словам Голубовского, государственные интересы России сильно разошлись с государственной политикой. Он не понимает стремление РФ увеличивать экспорт энергоносителей в Европу, которая собирает против России армию, а Германия переводит экономику на военные рельсы. Эксперт назвал это крайне близорукой политикой.Аналитик отметил, что Иран — это важный торговый коридор на юг. Торговать с Индией и Азиатско-Тихоокеанским регионом исключительно через дальневосточные порты сложно — не хватит логистики. Кроме того, Иран оказал России военно-техническую поддержку в украинском конфликте.Он также заявил, что из Ирана можно сделать хорошую стратегическую засаду для Америки."В Ормузском проливе можно было бы потопить американский флот. Устроить ему "Цусиму", поставив хорошие корабельные ракеты. Если Иран враг США, мы должны его поддерживать. Его поражение — это удар по нашим интересам", — резюмировал эксперт.Он добавил, что если американцам удастся поставить в Тегеране свою власть, Россия получит Америку на Каспии с выходом в Среднюю Азию.Также аналитик Дмитрий Голубовский заявил, что блокада Ормузского пролива выгодна США, а цены на нефть могут вырасти до 150 долларов за баррель. При этом он отмечал, что высокие цены приведут к рецессии в Китае и Индии — ключевых торговых партнерах России.Полный текст интервью Дмитрия Голубовского: Выгоды от конфликта на Ближнем Востоке временны, России нужно поддержать Иран читайте на сайте Украина.ру.

