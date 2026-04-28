Зеленский отказался от всех предложений по реформе мобилизации? "Пушечного мяса" должно быть больше!

Тема бусификации снова в эпицентре внимания на Украине. Собственно, она этот самый эпицентр не покидала, но только вот сейчас - особый повод.

2026-04-28T00:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Роман Костенко, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, и по совместительству бывший сбуш-ник и "киборг" прости Господи, Донецкого аэропорта, самое главное, говорящая, голова и тявкающая собачонка Ермака (который продолжает из тени заниматься своим чёрным делом), разразился неожиданным инсайдом.Зеленский, де, точно так же, как и Генеральный штаб ВСУ, отказались от предложенных изменений в рамках разработанной Министерством обороны под руководством IT-шного "золотого мальчика" Фёдорова реформы мобилизации.Знаете, тут нужно сделать маленькое отступление. Мой давний знакомый, прекрасный украинский политолог и историк Константин Бондаренко после выделения того самого недорепарационного кредита в 90 милиардов евро Украине, по факту свёл в своей интереснейшей публикации всю его, кредита, логику к простой и циничной формуле. Смысл вот в чем. По закону семье погибшего военнослужащего на Украине выплачивают (как выплачивают это отдельный разговор) порядка 15 млн гривен или около 300.000 евро. Так вот, в своей публикации Константин Петрович пишет следующее: "По сути, выделив 90 миллиардов, ЕС согласился оплатить еще 300 тысяч смертей. Извольте воевать! Уплочено!". По-моему, очень точное замечание.В этом и есть сермяжная правда, непримечательная, как бы, на первый взгляд, но деньги выделены на то, чтобы воевать и умирать. И вот реформа мобилизации и всё, что вокруг этого вьётся сейчас, это тема, которая сейчас у всех на слуху и в эпицентре обсуждения. А всё потому, что воевать надо кем-то. Без солдатиков никак. Но, в то же время, как бы ни свирепствовали людоловы, дела с набором "пушечного мяса" у них идут туго. А значит, нужно что-то менять. Но сама-то фикция реформы мобилизации задумывалась для другого!Речь вот о чем. В определённый момент в конце прошлого года и начале нынешнего верхушка киевского режима пребывала в тревожном ожидании что американцы их додавят по переговорному треку. Гремели вот эти вот все антикоррупционные дела и пленки Миндича. И Зеленский и его окружение подумали, что придётся идти на выборы. Как один из репутационных проектов была выбрана идея с реформой мобилизации. Зеленский тогда даже впервые употребил термин бусификация, за который, вполне можно было получить не только административный штраф, а ещё и чуть ли не обвинение в госизмене. В общем, начали лепить из Вовы Зе великого гуманиста. Но, время шло. И у клептоманов с Банковой, наступило осознание, что они, по-видимому, отобьются от Трампа, что можно и дальше изображать из себя переговорщиков и ломать любые попытки продвинутся к реальному миру. Тема мобилизации и прочих "гуманизмов" стала неактуальна для криворожского пианиста и ее перекинули в медийном смысле на Фёдорова.Ну и вот то, что сейчас озвучил Костенко, повторюсь, говорящая голова Ермака, который из тени продолжает чёрными делами для Зеленского заниматься, это ведь история, подтверждающая те самые слухи, что фундаментальные проблемы с Зеленским не только у Буданова*, но и у Федорова. По первому, кстати, была свежая информация о том, что Зеленский лично звонит замам администрации и запрещает им выполнять приказания Буданова*, а если он их вызывает, разрешает не идти к нему. Буданов стоит на увольнение и уже всем своим знакомым сказал, что он на Банковой не надолго. И, как видим, у Фёдорова тоже всё не сладко, и Фёдорова точно сделают крайним за всю эту историю с мобилизацией. Потому, что это сообщение Костенко в жизни не прозвучало бы, если бы Зеленский этого не согласовал. Мол, что там выдумал этот цифровой мальчик Фёдоров, вредитель! На самом деле это, мол, всё происки врагов практически против обороноспособности Украины.Но весь фокус в том, что Федоров подготовил ровно то, что ему поручил Зеленский. Когда всё по мнению Банковой двигалось к выборам, и Зеленский собирался стать избавителем от "бусификации", он поручил Федорову широкий-широкий такой пласт задач по гуманизации, а по факту сворачиванию тотальной мобилизации.И в подготовленном проекте реформ упор делался на переходе с массовой мобилизации на контрактную службу (за европейский счет, конечно же). На полную цифровизацию процесса (любимая тема Фёдорова), направленную на то, чтобы убрать человеческий фактор, и оставить за ТЦКашниками техническую роль по реестрам. Забрать, у них патрулирования и проверки и передать всё полиции.Тут, кстати, интересный момент и еще одно необходимое отступление. Помните увольнение главы патрульной полиции Жукова? Из-за истории с голосеевским стрелком. Так вот, теперь это все выглядит как инсайдерский чиновничий бизнес. Понимая, что в рамках реформы мобилизации теперь все барыши от откупа будут у полиции, воспользовались подвернувшимся случаем, чтобы поставить на патрульную полицию своего человека и вычистить вместе с ним всех жуковских. Дальше реформа предполагает интереснейшие решения по уклонистам. По информации на сегодняшний день порядка 2 млн украинских уклонистов находятся в розыске. И в проекте Фёдорова предлагается пересобрать заново эти все реестры, и снять с розыска всех уклонистов и использовать только разные цифровые способы оказания воздействия на них. То есть, блокировка банковских счетов, разные разрешения и допуски и т.д. Но, человек больше не несет уголовной ответственности.И по факту это, конечно же послабление. Думаю, это одно из того, что особенно возмутило Зеленского. Потому что по снятию с розыска уклонистов это сугубо политическая история на которой начал пиариться не только Федоров, но и Арахамия, и Буданов*. По факту – конкуренты Зеленского в украинской политике и люди Трампа. Этого стерпеть просроченный уже точно не мог.А было еще интересное предложение отказаться от броней. Предполагалось сформировать специальную рабочую группу в Минобороны. Сейчас забронировано 1,3 миллиона человек. И здесь история не про гуманизм и не про милитаризм, тут заготовка для заработка. Если отменить все брони и заставить снова всех договариваться и заносить, кто заработает? Правильно, те кто будут контролировать комиссию. Люди Фёдорова. Ну и последнее это предложение с ограничением сроков службы. Не бессрочная мобилизация, а какой-то конкретный срок. Ели ты готовишься к выборам, то такое предложение звучит красиво и работает на рост твоей поддержки. А, вот если тебе выделили деньги чтобы ты воевал еще пару лет, такое предложение прямо преступление. И Федорова еще конечно будут бичевать за него.В общем, как в анекдоте: концепция поменялась, снова в чести лозунг "Давайте просто дальше воевать". И началась отработка совсем других нарративов. И в логике этой поменявшейся концепции пошли совсем другие вбросы в информационное пространство. Сначала сбу-шный провокатор, редкий упырь, Евген Карась сказал, что вообще надо до восемнадцати лет снижать мобилизационный возраст. Потом было похожее заявление и от формально (его хозяева сейчас мирятся с Зеленским) оппозиционного журналиста, главреда сайта "Цензор", Бутусова. О том, что нужно призывной возраст снижать, хотя бы да двадцати трех лет. Был такой же наброс от бывшего командира "Айдара"** Дикого. Ну и провокатор Корчинский* высказался за снижение вовсе до четырнадцати лет.В основе этого прогрева подготовка к вероятным изменениям в мобилизации по части ужесточения. Евросоюз дал деньги на войну, и киевский режим, конечно же, взял на себя некие обязательства по мобилизации. Потому что, повторюсь, никакие дроны и боеприпасы с танками не заменят солдат. А значит, конечно же, все предложения Федорова которые готовились под совершенно другие цели, как говорят в Одессе "мимо кассы". И этот проект "реформы" это удобный повод выставить Фёдорова виноватым, выставить каких-то сотрудников и экспертов Минобороны виноватыми, перед дорогими западными партнерами, чтобы сказать: "Вот они, они виноваты в провале мобилизации. Я президент Зеленский, фельдмаршал Зеленский, Наполеон Зеленский. Я-то поручил ему подготовиться нормально, чтобы и обороноспособность не пострадала, и чтобы гуманизация была процесса. А он не справился!" А ещё крайними сделают и Арахамию с Будановым*, на которых идёт серьёзный накат и атака. А всё потому, что, повторюсь, взяты обязательства на продолжение войны "до последнего украинца". А вот эти проводники американской линии которые ратуют за переговоры, ратуют за мирные соглашения, они Зеленскому теперь не нужны совсем. Какой тут мирный трек? Какие тут переговоры? Какая тут гуманизация мобилизации? Тут наоборот этого "мяса пушечного" нужно побольше.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов**Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

Михаил Павлив

