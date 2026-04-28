Россия готовит прорыв между Сумами и Харьковом в Полтавскую область — Самойлов - 28.04.2026
Россия готовит прорыв между Сумами и Харьковом в Полтавскую область — Самойлов
Россия создает и расширяет буферную зону на севере Украины — в Сумской и Харьковской областях. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал выпускник ХВВКИУ РВ, кандидат географических наук, начальник аналитического отдела ОО "Другая Украина" Алексей Самойлов
На нескольких плацдармах уже можно скрытно накопить силы для прорыва между Сумами и Харьковом в Полтавскую область. По словам Самойлова, президент Владимир Путин год назад предупреждал о создании буферной зоны, и сейчас она создается и расширяется. В Сумской области сформирован большой плацдарм в районе Юнаковки шириной и глубиной в несколько десятков километров. Российским силам удалось зайти в Мирополье и продвинуться в районе Краснополья за счет небольших плацдармов, которые противник вовремя не заметил.Эксперт отметил, что Липцевский и Волчанский плацдармы в Харьковской области фактически объединились, а плацдарм в районе Мелового соединился с плацдармом возле Двуречанского, что влияет на Купянский участок. Киевский режим уже начал снимать части с Купянского направления под Волчанск.Он также добавил, что наступление пока не начинается, возможно, по геополитическим причинам: руководство ждет раскола между США и Европой и энергетического ослабления Европы из-за ситуации вокруг Ормузского пролива.Ранее президент России Владимир Путин заявлял о необходимости создания буферной зоны на территории Украины для защиты российских приграничных регионов. В последние недели подразделения группировки войск "Север" достигли тактических успехов в Сумской и Харьковской областях, взяв несколько населенных пунктов.
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Боевая работа артиллеристов группировки войск "Запад" на Купянском участке фронта
Россия создает и расширяет буферную зону на севере Украины — в Сумской и Харьковской областях. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал выпускник ХВВКИУ РВ, кандидат географических наук, начальник аналитического отдела ОО "Другая Украина" Алексей Самойлов
На нескольких плацдармах уже можно скрытно накопить силы для прорыва между Сумами и Харьковом в Полтавскую область. По словам Самойлова, президент Владимир Путин год назад предупреждал о создании буферной зоны, и сейчас она создается и расширяется.
В Сумской области сформирован большой плацдарм в районе Юнаковки шириной и глубиной в несколько десятков километров. Российским силам удалось зайти в Мирополье и продвинуться в районе Краснополья за счет небольших плацдармов, которые противник вовремя не заметил.
Эксперт отметил, что Липцевский и Волчанский плацдармы в Харьковской области фактически объединились, а плацдарм в районе Мелового соединился с плацдармом возле Двуречанского, что влияет на Купянский участок. Киевский режим уже начал снимать части с Купянского направления под Волчанск.
"Мы действительно выстраиваем зону безопасности вдоль границы. Причем на каком-то из этих плацдармов мы можем скрытно накопить силы для прорыва между Сумами и Харьковом в Полтавскую область. Это ожидаемо. Причем этот удар может быть как основным, так и вспомогательным", — пояснил Самойлов.
Он также добавил, что наступление пока не начинается, возможно, по геополитическим причинам: руководство ждет раскола между США и Европой и энергетического ослабления Европы из-за ситуации вокруг Ормузского пролива.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял о необходимости создания буферной зоны на территории Украины для защиты российских приграничных регионов. В последние недели подразделения группировки войск "Север" достигли тактических успехов в Сумской и Харьковской областях, взяв несколько населенных пунктов.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия наносит по Украине такие удары, чтобы страны Европы не могли завести туда войска читайте на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
СВОновости СВО сейчасновости СВО Россиясводка СВОРоссияСумыХарьковАлексей СамойловВладимир ПутинУкраина.руСпецоперацияВС РФнаступление ВС РФ
 
16:55Россия перестала действовать методами вагнеровцев — Линин о ситуации в Мали
16:33Сегодня Бутягин, завтра - Лепс. Европа арестует любого россиянина
16:30Удар по всем: Данилов объяснил, почему Москва не может остаться в стороне от кризиса на Ближнем Востоке
16:18Примитивная фауна укро-власти: шпорцевый Буданов* для семейства пипового Зеленского
16:11Зачем европейцы встречались с чеченским террористом в Киеве: Шишкин о том, что готовят против России
16:08БПЛА ВСУ атакуют российские регионы, Туапсе регулирует водоснабжение. Новости СВО
16:05Россия готовит прорыв между Сумами и Харьковом в Полтавскую область — Самойлов
16:00Георгий Проскура: 150 лет создателю Харьковского авиационного института
15:44ОАЭ покидают ОПЕК, Зеленский предложил США российскую энергию. Новости к этому часу
15:20Украина заминировала границу с Приднестровьем
15:00Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ используют просчеты ВСУ, чтобы ликвидировать их группировку "Харьков"
15:00Польша освободила российского археолога по обмену с Белоруссией
14:55Главная по борьбе с Россией. Великобритании создает "оборонный банк" для финансирования войны
14:50ВС РФ ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Новости СВО
14:43"Сбор военной помощи": в Латвии судят волонтёра за костыли, ходунки инвалидам, памперсы
14:42Пентагон увеличит закупку ракет в 32 раза
14:36Фицо приедет в Москву на машине: по-другому никак
14:35Жителям Туапсе рекомендовали не выходить на улицу и не открывать окна
14:18Два месяца войны. Агрессия США и Израиля нанесла непоправимый вред мировой культуре
14:12"Сложная экологическая ситуация" - Мисулис об обстановке в Туапсе
Лента новостейМолния