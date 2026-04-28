Россия готовит прорыв между Сумами и Харьковом в Полтавскую область — Самойлов

Россия создает и расширяет буферную зону на севере Украины — в Сумской и Харьковской областях. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал выпускник ХВВКИУ РВ, кандидат географических наук, начальник аналитического отдела ОО "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-04-28T16:05

На нескольких плацдармах уже можно скрытно накопить силы для прорыва между Сумами и Харьковом в Полтавскую область. По словам Самойлова, президент Владимир Путин год назад предупреждал о создании буферной зоны, и сейчас она создается и расширяется. В Сумской области сформирован большой плацдарм в районе Юнаковки шириной и глубиной в несколько десятков километров. Российским силам удалось зайти в Мирополье и продвинуться в районе Краснополья за счет небольших плацдармов, которые противник вовремя не заметил.Эксперт отметил, что Липцевский и Волчанский плацдармы в Харьковской области фактически объединились, а плацдарм в районе Мелового соединился с плацдармом возле Двуречанского, что влияет на Купянский участок. Киевский режим уже начал снимать части с Купянского направления под Волчанск.Он также добавил, что наступление пока не начинается, возможно, по геополитическим причинам: руководство ждет раскола между США и Европой и энергетического ослабления Европы из-за ситуации вокруг Ормузского пролива.Ранее президент России Владимир Путин заявлял о необходимости создания буферной зоны на территории Украины для защиты российских приграничных регионов. В последние недели подразделения группировки войск "Север" достигли тактических успехов в Сумской и Харьковской областях, взяв несколько населенных пунктов.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия наносит по Украине такие удары, чтобы страны Европы не могли завести туда войска читайте на сайте Украина.ру.

