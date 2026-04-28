https://ukraina.ru/20260428/katar-possorilsya-s-khamas-i-poprosil-na-vykhod-1078408001.html

Катар поссорился с ХАМАС и попросил на выход

Катар попросил руководителей и представителей движения ХАМАС покинуть свою территорию, сообщили 28 апреля сразу несколько израильским и палестинским СМИ

2026-04-28T18:32

новости

катар

иран

хамас

израиль

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/08/1050008676_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_e31bab44dc8cd878c00e5165d616636f.jpg

Это решение последовало за реакцией исламистского движения на иранские атаки на эмират, которую в Дохе расценили как "слишком мягкую". При этом несколько лидеров движения уже покинули свои роскошные виллы и пентхаусы в Дохе. По данным источников, цитируемых хорошо информированным израильским журналистом Амитом Сегалом, Катар больше не желает играть роль хозяина или посредника между ХАМАС и Израилем, а также с другими странами ближневосточного региона. Фактическому политическому лидеру движения, Халилу аль-Хайе, по сообщениям, отказали во въезде в страну.Переломным моментом стала якобы запоздалая и умеренная реакция ХАМАС на иранские атаки на Катар. В своем заявлении ХАМАС спустя 16 дней после начала войны поддержала "право Ирана на самооборону" и призвала Тегеран избегать дальнейших нападений на соседние страны. Эту позицию не оценили в Дохе, которая уже много лет финансирует и поддерживает палестинское движение. В последние недели Иран, по сообщениям, запустил более 700 ракет и дронов по государству Персидского залива, где находится крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке. Эти атаки вынудили Катар временно приостановить добычу природного газа, оплота его экономического богатства.Что происходит на родине палестинского движения: В Газе хотят открыть зону свободной торговли

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

