Катар поссорился с ХАМАС и попросил на выход
Катар попросил руководителей и представителей движения ХАМАС покинуть свою территорию, сообщили 28 апреля сразу несколько израильским и палестинским СМИ
2026-04-28T18:32
Это решение последовало за реакцией исламистского движения на иранские атаки на эмират, которую в Дохе расценили как "слишком мягкую". При этом несколько лидеров движения уже покинули свои роскошные виллы и пентхаусы в Дохе. По данным источников, цитируемых хорошо информированным израильским журналистом Амитом Сегалом, Катар больше не желает играть роль хозяина или посредника между ХАМАС и Израилем, а также с другими странами ближневосточного региона. Фактическому политическому лидеру движения, Халилу аль-Хайе, по сообщениям, отказали во въезде в страну.Переломным моментом стала якобы запоздалая и умеренная реакция ХАМАС на иранские атаки на Катар. В своем заявлении ХАМАС спустя 16 дней после начала войны поддержала "право Ирана на самооборону" и призвала Тегеран избегать дальнейших нападений на соседние страны. Эту позицию не оценили в Дохе, которая уже много лет финансирует и поддерживает палестинское движение. В последние недели Иран, по сообщениям, запустил более 700 ракет и дронов по государству Персидского залива, где находится крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке. Эти атаки вынудили Катар временно приостановить добычу природного газа, оплота его экономического богатства.Что происходит на родине палестинского движения: В Газе хотят открыть зону свободной торговли
Катар поссорился с ХАМАС и попросил на выход

18:32 28.04.2026
 
