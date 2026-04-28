https://ukraina.ru/20260428/danilov-evropa-uzhe-planiruet-oboronu-bez-ukrainy-1078373198.html
Данилов: Европа уже планирует оборону без Украины
Данилов: Европа уже планирует оборону без Украины - 28.04.2026 Украина.ру
Данилов: Европа уже планирует оборону без Украины
Театр военных действий между Россией и НАТО уже давно сместился на Украину, однако возможности Киева для сдерживания Москвы стремительно тают. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
2026-04-28T04:50
2026-04-28T04:50
2026-04-28T04:50
новости
украина
россия
европа
нато
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071355323_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_8bb78bf67fe46d9465f5f95a9093248c.jpg
Эксперт отметил, что это заставляет Европу и Польшу планировать оборону, исходя из худшего сценария — поражения Украины, и усиливает императивы новой наступательности и жесткой постановки вопросов об укреплении обороны.По словам Данилова, для Польши важны передовые рубежи сдерживания России всеми способами. В Европе неоднократно заявляли, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется для сдерживания РФ. Однако возникают новые оценки развития военной ситуации на украинском театре военных действий, отметил эксперт.Он подчеркнул, что в этой связи возможности использования Украины для сдерживания России для Европы и Польши тают и уменьшаются.Ранее в НАТО неоднократно заявляли, что членство Украины в альянсе — вопрос времени, однако конкретных сроков не называли. При этом западные военные эксперты все чаще говорят об усталости союзников от конфликта и о необходимости пересмотра стратегии поддержки Киева в случае ухудшения ситуации на фронте.Полный текст интервью Дмитрия Данилова: Польша предупреждает о скором "нападении" России, чтобы войти в ядерный клуб Европы читайте на сайте Украина.ру.
украина
россия
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071355323_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_dbad51b9e289f978c4d9013520dd05a9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, европа, нато, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Европа, НАТО, Украина.ру
Данилов: Европа уже планирует оборону без Украины
Театр военных действий между Россией и НАТО уже давно сместился на Украину, однако возможности Киева для сдерживания Москвы стремительно тают. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Эксперт отметил, что это заставляет Европу и Польшу планировать оборону, исходя из худшего сценария — поражения Украины, и усиливает императивы новой наступательности и жесткой постановки вопросов об укреплении обороны.
По словам Данилова, для Польши важны передовые рубежи сдерживания России всеми способами. В Европе неоднократно заявляли, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется для сдерживания РФ. Однако возникают новые оценки развития военной ситуации на украинском театре военных действий, отметил эксперт.
Он подчеркнул, что в этой связи возможности использования Украины для сдерживания России для Европы и Польши тают и уменьшаются.
"И это, в свою очередь, усиливает для них императивы планирования, исходя из худших сценариев, под которыми понимается поражение Украины. Из этого вырастает новая наступательность, новые планы, новая жесткая постановка вопросов о необходимости укрепления обороны, включая и возможности передового развертывания", — пояснил Данилов.
Ранее в НАТО неоднократно заявляли, что членство Украины в альянсе — вопрос времени, однако конкретных сроков не называли. При этом западные военные эксперты все чаще говорят об усталости союзников от конфликта и о необходимости пересмотра стратегии поддержки Киева в случае ухудшения ситуации на фронте.