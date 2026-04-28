Данилов: Европа уже планирует оборону без Украины - 28.04.2026 Украина.ру
Данилов: Европа уже планирует оборону без Украины
Театр военных действий между Россией и НАТО уже давно сместился на Украину, однако возможности Киева для сдерживания Москвы стремительно тают. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
новости
украина
россия
европа
нато
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Данилов: Европа уже планирует оборону без Украины

04:50 28.04.2026
 
Театр военных действий между Россией и НАТО уже давно сместился на Украину, однако возможности Киева для сдерживания Москвы стремительно тают. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Эксперт отметил, что это заставляет Европу и Польшу планировать оборону, исходя из худшего сценария — поражения Украины, и усиливает императивы новой наступательности и жесткой постановки вопросов об укреплении обороны.
По словам Данилова, для Польши важны передовые рубежи сдерживания России всеми способами. В Европе неоднократно заявляли, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется для сдерживания РФ. Однако возникают новые оценки развития военной ситуации на украинском театре военных действий, отметил эксперт.
Он подчеркнул, что в этой связи возможности использования Украины для сдерживания России для Европы и Польши тают и уменьшаются.
"И это, в свою очередь, усиливает для них императивы планирования, исходя из худших сценариев, под которыми понимается поражение Украины. Из этого вырастает новая наступательность, новые планы, новая жесткая постановка вопросов о необходимости укрепления обороны, включая и возможности передового развертывания", — пояснил Данилов.
Ранее в НАТО неоднократно заявляли, что членство Украины в альянсе — вопрос времени, однако конкретных сроков не называли. При этом западные военные эксперты все чаще говорят об усталости союзников от конфликта и о необходимости пересмотра стратегии поддержки Киева в случае ухудшения ситуации на фронте.
Полный текст интервью Дмитрия Данилова: Польша предупреждает о скором "нападении" России, чтобы войти в ядерный клуб Европы читайте на сайте Украина.ру.
