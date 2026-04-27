Силы ПВО за неделю сбили над территорией России почти в полтора раза больше украинских БПЛА - 27.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260427/sily-pvo-za-nedelyu-sbili-nad-territoriey-rossii-pochti-v-poltora-raza-bolshe-ukrainskikh-bpla-1078327411.html
Силы ПВО за неделю сбили над территорией России почти в полтора раза больше украинских БПЛА
Киевский режим значительно нарастил интенсивность атак на российские регионы — силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили над территорией России не менее 2745 украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 27 апреля сообщает РИА Новости
украина.ру
россия
минобороны рф
сво
спецоперация
пво
обстрелы
бпла
атака бпла
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
россия
белгородская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, минобороны рф, сво, спецоперация, пво, обстрелы, бпла, атака бпла, всу, вооруженные силы украины, белгородская область, украина, беспилотники, удары, дроны, война на украине, новости сво
Украина.ру, Россия, Минобороны РФ, СВО, Спецоперация, ПВО, обстрелы, БПЛА, атака БПЛА, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Украина, беспилотники, удары, дроны, война на Украине, новости СВО

02:54 27.04.2026
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Киевский режим значительно нарастил интенсивность атак на российские регионы — силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили над территорией России не менее 2745 украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 27 апреля сообщает РИА Новости
Больше всего вражеских беспилотников было сбито 24 апреля (465 единиц) и 26 апреля (530 единиц). Почти все атаки украинских БПЛА самолётного типа совершались на европейскую часть России.
За предыдущую неделю, период с 13 по 19 апреля, силы ПВО ВС РФ перехватили не менее 2002 украинских БПЛА.
Вечером 26 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ на регион пострадала мирная жительница, социальные объекты, автомобили, автобусы и жилые дома получили повреждения.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
