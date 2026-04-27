Директор ФБР оказался на грани увольнения из-за "пьяных скандалов" - Politico

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель в скором времени может покинуть свой пост, сообщила газета Politico со ссылкой на чиновника, передает 27 апреля телеграм-канал Украина.ру

2026-04-27T07:23

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Это лишь вопрос времени", — заявил источник издания.По его словам, одной из главных причин возможного увольнения стало большое количество негативных публикаций о Пателе. Собеседник отметил, что подобные материалы "не красят министра кабинета", и американский лидер Дональд Трамп устал от постоянного отвлечения внимания на скандалы вокруг директора спецслужбы.В самом ведомстве отказались комментировать информацию о будущем Пателя.На днях портал Intercept писал, что Патель, который судится со СМИ из-за публикаций о его якобы проблемах с алкоголем, мог признаваться в арестах в молодости, связанных с чрезмерным употреблением спиртного.Ранее Белому дому пришлось подтверждать, что президент США Дональд Трамп продолжает доверять Пателю. Поводом стала публикация журнала Atlantic о якобы наличии у директора ФБР серьезных проблем с алкоголем. Сам чиновник пожаловался на "порочащую статью" в окружной суд Вашингтона и потребовал от издания четверть миллиарда долларов компенсации.Подробнее - в материале Глава ФБР требует $250 млн с Atlantic за "алкогольный" скандал на сайте Украина.ру.

