Директор ФБР оказался на грани увольнения из-за "пьяных скандалов" - Politico - 27.04.2026 Украина.ру
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель в скором времени может покинуть свой пост, сообщила газета Politico со ссылкой на чиновника, передает 27 апреля телеграм-канал Украина.ру
"Это лишь вопрос времени", — заявил источник издания.
По его словам, одной из главных причин возможного увольнения стало большое количество негативных публикаций о Пателе. Собеседник отметил, что подобные материалы "не красят министра кабинета", и американский лидер Дональд Трамп устал от постоянного отвлечения внимания на скандалы вокруг директора спецслужбы.
В самом ведомстве отказались комментировать информацию о будущем Пателя.
На днях портал Intercept писал, что Патель, который судится со СМИ из-за публикаций о его якобы проблемах с алкоголем, мог признаваться в арестах в молодости, связанных с чрезмерным употреблением спиртного.
"Патель был дважды арестован из-за инцидентов, связанных с алкоголем: за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и за публичное мочеиспускание на выходе из бара. Он признал это в письме от 2005 года для заявки на получение статуса адвоката во Флориде", - указывал портал.
Ранее Белому дому пришлось подтверждать, что президент США Дональд Трамп продолжает доверять Пателю. Поводом стала публикация журнала Atlantic о якобы наличии у директора ФБР серьезных проблем с алкоголем. Сам чиновник пожаловался на "порочащую статью" в окружной суд Вашингтона и потребовал от издания четверть миллиарда долларов компенсации.