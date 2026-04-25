Кто открыл невидимый фронт в США? Тайна смертей учёных - 25.04.2026 Украина.ру
Кто открыл невидимый фронт в США? Тайна смертей учёных
Кто открыл невидимый фронт в США? Тайна смертей учёных - 25.04.2026 Украина.ру
Кто открыл невидимый фронт в США? Тайна смертей учёных
В последние несколько дней в США на высшем уровне - от президента до членов Конгресса, - стало известно о странной скандальной ситуации. Из разрозненных фактов стала складываться загадочная картина - исчезновение, а в некоторых случаях и зафиксированные, но не до конца расследованные смерти ряда ведущих ученых, являющихся носителями суперсекретов.
2026-04-25T14:59
2026-04-25T15:01
Утром 27 февраля 2026 года в Альбукерке, штат Нью-Мексико, произошло событие, которое в обычных обстоятельствах могло бы стать лишь коротким сюжетом в местных криминальных сводках.Исчезновение 68-летнего мужчины, вышедшего из своего дома на Квейл-Ран-Корт около одиннадцати часов утра, первоначально было классифицировано как случай пропажи пожилого человека с возможными когнитивными нарушениями. Однако совсем скоро по тревоге были подняты ФБР и ЦРУ. Пропавшим был генерал-майор в отставке Уильям Нил Маккасланд — человек, который не просто служил в военно-воздушных силах, а был одним из главных архитекторов современной военно-космической инфраструктуры Соединенных Штатов и хранителем самых сокровенных тайн оборонного комплекса.Это исчезновение стало последней каплей, которая заставила американское военное руководство и ФБР признать: череда смертей и исчезновений ученых высшего звена с 2023 по 2026 год, более не может быть списана на череду трагических совпадений. Похоже, перед нами вырисовывается картина уничтожения кадрового ядра американской науки. Интеллектуальное достояние Америки стало открытой мишенью — но кто открыл этот невидимый фронт?Как ФБР "проморгали" генералаОбстоятельства исчезновения Нила Маккасланда представляют собой классический пример профессионально подготовленного ухода или похищения, замаскированного под бытовой инцидент. В его резиденции следователи обнаружили все электронные устройства, которые могли бы стать предметами слежки: смартфон, Apple Watch и трекеры, которые могли бы передать сигнал GPS. В пользу версии похищения говорит то, что на столе остались его рецептурные очки, без которых Маккасланд практически беспомощен, а также личные документы и банковские карты. При этом из дома пропали его походные ботинки, кошелек и револьвер 38-го калибра в кожаной кобуре.Семья генерала, в частности его супруга Сьюзан Маккасланд Уилкерсон, категорически опровергла версию о деменции или дезориентации, настояв на том, что генерал находился в отличной физической форме и обладал полной ясностью ума. Тот факт, что ФБР под руководством Каша Пателя подключилось к поискам практически мгновенно, а база ВВС Киртланд выделила вертолеты и разведывательные дроны, подтверждает: власти рассматривают Маккасланда как актив, чье попадание в чужие руки недопустимо.Вся карьера Маккасланда проходила в закрытых коридорах НАСА и Пентагона. Выпускник Академии ВВС 1979 года, доктор философии по аэронавтике Массачусетского технологического института, он прошел путь от инженера по полезной нагрузке до седьмого командующего Исследовательской лабораторией ВВС (AFRL). В его ведении находился бюджет в 2,2 миллиарда долларов и тысячи ученых, работавших над лазерным оружием, спутниковыми системами и материаловедением. В качестве директора по специальным программам в офисе заместителя министра обороны он имел доступ к SAPOC — комитету по надзору за программами специального доступа, то есть был одним их тех, кто знал обо всех секретных разработках, ведущихся в США.Особое измерение делу Маккасланда придает его многолетняя связь с исследованиями неопознанных аномальных явлений (UAP). В утечках 2016 года он упоминался как ключевой консультант Тома Делонга и якобы даже руководил лабораториями по изучению обломков объектов внеземного происхождения.Исчезновение человека с такой концентрацией секретных знаний — от управления ядерными арсеналами до экзотических космических программ — создает огромную дыру в безопасности Америки.Роковые суперсплавыНевозможно игнорировать и фигуру Моники Хасинто Резы, чье дело выглядит как зеркальное отражение случая Маккасланда. Аэрокосмический инженер и директор группы обработки материалов в Лаборатории реактивного движения (JPL) НАСА исчезла 22 июня 2025 года во время похода по тропе Маунт-Ватерман в национальном лесу Анджелес. Ученая исчезла буквально на глазах у своего спутника: она улыбнулась и помахала ему рукой, находясь всего в десяти метрах позади, а когда он обернулся через мгновение — её уже не было. Несмотря на использование вертолетов, радаров и поисковых собак, не было найдено ни единого следа её присутствия. Реза просто растворилась в воздухе.Моника Реза не была просто администратором. Она была соизобретателем Mondaloy — уникального суперсплава на основе никеля, специально разработанного для компонентов ракетных двигателей, работающих в условиях экстремальных температур и давлений. Именно благодаря Mondaloy США избавились от необходимости закупать российские ракетные двигателей РД-180.Аналитики Комитета Конгресса по надзору указывают на "тесную профессиональную связь" между Резой и Маккасландом. Более того, вырисовывается так называемый "Треугольник Мондалоя": Даллис Хардвик, соавтор изобретения, умерла в 2014 году; Моника Реза исчезла в июне 2025 года; Нил Маккасланд, курировавший финансирование этих разработок, пропал в феврале 2026 года. Проще говоря, проект был обезглавлен.Исчезновение Резы в "идеальных" условиях открытой местности наводит на мысли о применении продвинутых методов похищения. Не менее странным выглядит и факт создания страницы памяти Моники на ресурсе Find a Grave всего через четыре дня после начала поисков, где упоминалось "зеленое захоронение", требующее наличия тела, которое так и не было найдено. Позже эта страница была удалена, оставив за собой лишь новые вопросы о том, кто и зачем пытался объявить её мертвой до завершения официального расследования.Лос-Аламос под прицеломСобытия в Альбукерке и Лос-Аламосе в 2025–2026 годах доказали, что под прицелом оказались не только генералы и изобретатели, но и ключевые специалисты по ядерной безопасности. Лос-Аламосская национальная лаборатория (LANL), колыбель атомного проекта, также была вынуждена признать, что её ключевые сотрудники скомпрометированы.Стивен Гарсия, 48-летний подрядчик, исчез 28 августа 2025 года. Его роль была критической: он был хранителем имущества в Кампусе национальной безопасности в Канзас-Сити (KCNCS), филиал которого находится в Альбукерке. Таким образом, через Гарсию проходило производство и закупка 85% компонентов ядерного оружия США, а уровень допуска пропавшего позволял ему контролировать инвентаризацию неядерных компонентов боеголовок. Он покинул свой дом пешком, имея при себе только пистолет, оставив автомобиль и все личные вещи — прямо как Маккасланд. Исчезновение человека, знающего всю логистику поставок компонентов ядерного оружия, ставит под удар всю производственную цепочку.Примерно в то же время бесследно исчезли еще двое сотрудников LANL. 78-летний Энтони Чавес десятилетия был прорабом на стройках секретных лаборатории и пропал 8 мая 2025 года. Он обладал уникальными знаниями о подземной инфраструктуре Лос-Аламоса, расположении секретных шахт и инженерных особенностях защищенных объектов. Его автомобиль был найден запертым, а ключи и сигареты остались на столе в доме.Затем была Мелисса Касиас, 53-летняя сотрудница административного аппарата LANL с доступом к SAP-программам, она исчезла 26 июня 2025 года. Самой тревожной деталью в её деле стало обнаружение её телефонов — рабочего и личного — в состоянии сброса до заводских настроек. Данные и метаданные были стерты, что почти наверняка доказывает — Касиас знала своих похитителей, и те заметали следы.Если кто-то планирует проникновение на ядерные объекты США или их саботаж, Чавес и Касиас — идеальные цели для получения информации об уязвимостях системы. И все эти люди пропали примерно в одно время в одном и том же районе — такое не может быть совпадением.Гибель академической элитыПока в Нью-Мексико исчезали специалисты-практики, научное сообщество в Массачусетсе и Калифорнии потрясла серия убийств выдающихся физиков и астрономов, работавших на переднем крае фундаментальной науки.В декабре 2025 года был убит профессор Нуно Лоурейро, директор Центра плазменной физики и синтеза MIT. Лоурейро был всемирно признанным экспертом в области магнитного пересоединения в плазме — процесса, критически важного для разработки управляемого термоядерного синтеза. Его работа имела не только энергетическое, но и военное значение: физика плазмы лежит в основе новейших систем радиоэлектронной борьбы и двигателей для спутников нового поколения. Хотя полиция назвала убийцу — бывшего однокурсника Лоурейро по имени Клаудио Валенте, застрелившегося вскоре после нападения, — сомнения в том, что дело расследовано до конца, остались.Всего через два месяца, в феврале 2026 года, в Калифорнии на пороге своего дома был застрелен Карл Гриллмайр, выдающийся астрофизик из Калифорнийского технологического института. Гриллмайр сотрудничал с НАСА по вопросам мониторинга околоземных объектов (NEO) и специализировался на обнаружении тел, которые трудно заметить стандартными средствами. Навыки Гриллмайра по обнаружению маневрирующих аппаратов или скрытых астероидов были бесценны — и он погиб за 11 дней до исчезновения генерала Маккасланда.Дело Эми ЭскриджОсобое место в нашем конспирологическом детективе занимает фигура Эми Эскридж, чья смерть в 2022 году в Хантсвилле, штат Алабама, вновь стала предметом изучения в связи с делом Маккасланда. Эскридж была блестящим физиком-исследователем, соучредителем Института экзотической науки, работавшим над концепциями электрогравитационных и антигравитационных двигателей.Перед своей смертью, официально признанной самоубийством, Эскридж неоднократно заявляла о преследованиях, слежке и угрозах со стороны "людей в черном" и представителей крупных оборонных подрядчиков. В переписке с друзьями она прямо указывала: "Если вы увидите отчет, что я покончила с собой — я этого не делала". Она также документировала случаи применения против неё направленного энергетического оружия, приводившего к ожогам на её теле. Учитывая, что генерал Маккасланд глубоко интересовался именно такими "прорывными" технологиями в рамках своей работы в BlueHalo и AFRL, связь между их делами стала объектом пристального внимания ФБР.Ситуация в "Ракетном городе" Хантсвилле обострилась еще больше в апреле 2026 года, когда в авиакатастрофе погиб Джеймс "Тони" Моффатт вместе со всей своей семьей. Моффатт был ветераном аэрокосмической отрасли, работавшим в Космическом центре имени Джонсона и возглавлявшим лабораторию цифровой трансформации в UAH. Теперь дестабилизация кадрового состава Хантсвилла уже не выглядела как совпадение.Реакция властейК апрелю 2026 года ситуация ситуация вынудила политическое руководство США перейти к радикальным мерам.Комитет Палаты представителей по надзору под председательством Джеймса Комера официально расследует сообщения о том, что как минимум десять человек, имеющих отношение к ядерным секретам и ракетным технологиям, "погибли или таинственно исчезли за последние годы". Конгрессмен Эрик Берлисон прямо заявил: "Это слишком совпадает, чтобы быть случайностью. Мы имеем дело с потенциальной угрозой национального масштаба". Президент Дональд Трамп подтвердил серьезность ситуации, заявив, что ожидает полных ответов от разведки в течение ближайших полутора недель.Также министр войны Пит Хегсет инициировал аудит контрактов с целью выявить "скрытых посредников" и потенциальные каналы утечки данных к иностранным заказчикам. В условиях идущей операции Epic Fury против Ирана любая потеря интеллектуального ресурса рассматривается как акт саботажа на государственном уровне.Что известно из расследованияПервая версия, рассматриваемая ФБР как приоритетная — скоординированная кампания иностранной разведки по "обезглавливанию" научно-технического потенциала США. Устранение экспертов в таких областях, как ядерный синтез, суперсплавы и магнитное пересоединение плазмы, способно затормозить ключевые программы Пентагона на десятилетия, обеспечивая противнику решающее преимущество в гонке вооружений нового типа.Вторая гипотеза, более конспирологическая, рассматривает возможность внутренней "чистки" или принудительного сокрытия лиц, решивших раскрыть информацию о секретных программах, особенно в области UAP и экзотических технологий. В пользу этой версии говорит известная публичная позиция Маккасланда — несмотря на свой высочайший уровень секретности, он выступал за максимальную открытость исследований.Наконец, третья версия сводится к тому, что пропавшие учёные инициировали свои исчезновения самостоятельно. Мелисса Касиас и Нил Маккасланд бросили все свои средства связи, Моника Хасинто Реза исчезла в пространстве, где связь работает со сбоями. Возможно, они осознавали, что скомпрометированы, и решили "исчезнуть" до того, как убийцы их настигнут.Похоже, Соединённые Штаты столкнулись с беспрецедентным кризисом в сфере внутренней безопасности и защиты интеллектуального капитала. Утрата таких фигур, как генерал Уильям Нил Маккасланд, Моника Реза и Нуно Лоурейро — это невосполнимый ущерб для научно-технического потенциала страны. Действия Конгресса и реорганизация Министерства войны — конечно, необходимые, но запоздалые меры, реакция там, где надо было действовать проактивно.Скорее всего, широкая общественность никогда не узнает правду о том, кто именно стоит за смертями и/или исчезновениями этих ученых — иностранные спецслужбы, теневые игроки ВПК или некие еще более скрытые силы. Но страшно другое: даже статус стратегического актива, интеллектуального достояния могучей нации не способен защитить человека от злого умысла. Быть умным — это не только престижно, но ещё и смертельно опасно.
Никита Волкович
Никита Волкович
Кто открыл невидимый фронт в США? Тайна смертей учёных

14:59 25.04.2026 (обновлено: 15:01 25.04.2026)
 
Никита Волкович
В последние несколько дней в США на высшем уровне - от президента до членов Конгресса, - стало известно о странной скандальной ситуации. Из разрозненных фактов стала складываться загадочная картина - исчезновение, а в некоторых случаях и зафиксированные, но не до конца расследованные смерти ряда ведущих ученых, являющихся носителями суперсекретов.
Утром 27 февраля 2026 года в Альбукерке, штат Нью-Мексико, произошло событие, которое в обычных обстоятельствах могло бы стать лишь коротким сюжетом в местных криминальных сводках.
Исчезновение 68-летнего мужчины, вышедшего из своего дома на Квейл-Ран-Корт около одиннадцати часов утра, первоначально было классифицировано как случай пропажи пожилого человека с возможными когнитивными нарушениями. Однако совсем скоро по тревоге были подняты ФБР и ЦРУ. Пропавшим был генерал-майор в отставке Уильям Нил Маккасланд — человек, который не просто служил в военно-воздушных силах, а был одним из главных архитекторов современной военно-космической инфраструктуры Соединенных Штатов и хранителем самых сокровенных тайн оборонного комплекса.
Это исчезновение стало последней каплей, которая заставила американское военное руководство и ФБР признать: череда смертей и исчезновений ученых высшего звена с 2023 по 2026 год, более не может быть списана на череду трагических совпадений. Похоже, перед нами вырисовывается картина уничтожения кадрового ядра американской науки. Интеллектуальное достояние Америки стало открытой мишенью — но кто открыл этот невидимый фронт?
Как ФБР "проморгали" генерала
Обстоятельства исчезновения Нила Маккасланда представляют собой классический пример профессионально подготовленного ухода или похищения, замаскированного под бытовой инцидент. В его резиденции следователи обнаружили все электронные устройства, которые могли бы стать предметами слежки: смартфон, Apple Watch и трекеры, которые могли бы передать сигнал GPS. В пользу версии похищения говорит то, что на столе остались его рецептурные очки, без которых Маккасланд практически беспомощен, а также личные документы и банковские карты. При этом из дома пропали его походные ботинки, кошелек и револьвер 38-го калибра в кожаной кобуре.
Семья генерала, в частности его супруга Сьюзан Маккасланд Уилкерсон, категорически опровергла версию о деменции или дезориентации, настояв на том, что генерал находился в отличной физической форме и обладал полной ясностью ума. Тот факт, что ФБР под руководством Каша Пателя подключилось к поискам практически мгновенно, а база ВВС Киртланд выделила вертолеты и разведывательные дроны, подтверждает: власти рассматривают Маккасланда как актив, чье попадание в чужие руки недопустимо.
Вся карьера Маккасланда проходила в закрытых коридорах НАСА и Пентагона. Выпускник Академии ВВС 1979 года, доктор философии по аэронавтике Массачусетского технологического института, он прошел путь от инженера по полезной нагрузке до седьмого командующего Исследовательской лабораторией ВВС (AFRL). В его ведении находился бюджет в 2,2 миллиарда долларов и тысячи ученых, работавших над лазерным оружием, спутниковыми системами и материаловедением. В качестве директора по специальным программам в офисе заместителя министра обороны он имел доступ к SAPOC — комитету по надзору за программами специального доступа, то есть был одним их тех, кто знал обо всех секретных разработках, ведущихся в США.
Особое измерение делу Маккасланда придает его многолетняя связь с исследованиями неопознанных аномальных явлений (UAP). В утечках 2016 года он упоминался как ключевой консультант Тома Делонга и якобы даже руководил лабораториями по изучению обломков объектов внеземного происхождения.
Исчезновение человека с такой концентрацией секретных знаний — от управления ядерными арсеналами до экзотических космических программ — создает огромную дыру в безопасности Америки.
Роковые суперсплавы
Невозможно игнорировать и фигуру Моники Хасинто Резы, чье дело выглядит как зеркальное отражение случая Маккасланда. Аэрокосмический инженер и директор группы обработки материалов в Лаборатории реактивного движения (JPL) НАСА исчезла 22 июня 2025 года во время похода по тропе Маунт-Ватерман в национальном лесу Анджелес. Ученая исчезла буквально на глазах у своего спутника: она улыбнулась и помахала ему рукой, находясь всего в десяти метрах позади, а когда он обернулся через мгновение — её уже не было. Несмотря на использование вертолетов, радаров и поисковых собак, не было найдено ни единого следа её присутствия. Реза просто растворилась в воздухе.
Моника Реза не была просто администратором. Она была соизобретателем Mondaloy — уникального суперсплава на основе никеля, специально разработанного для компонентов ракетных двигателей, работающих в условиях экстремальных температур и давлений. Именно благодаря Mondaloy США избавились от необходимости закупать российские ракетные двигателей РД-180.
Аналитики Комитета Конгресса по надзору указывают на "тесную профессиональную связь" между Резой и Маккасландом. Более того, вырисовывается так называемый "Треугольник Мондалоя": Даллис Хардвик, соавтор изобретения, умерла в 2014 году; Моника Реза исчезла в июне 2025 года; Нил Маккасланд, курировавший финансирование этих разработок, пропал в феврале 2026 года. Проще говоря, проект был обезглавлен.
Исчезновение Резы в "идеальных" условиях открытой местности наводит на мысли о применении продвинутых методов похищения. Не менее странным выглядит и факт создания страницы памяти Моники на ресурсе Find a Grave всего через четыре дня после начала поисков, где упоминалось "зеленое захоронение", требующее наличия тела, которое так и не было найдено. Позже эта страница была удалена, оставив за собой лишь новые вопросы о том, кто и зачем пытался объявить её мертвой до завершения официального расследования.
Лос-Аламос под прицелом
События в Альбукерке и Лос-Аламосе в 2025–2026 годах доказали, что под прицелом оказались не только генералы и изобретатели, но и ключевые специалисты по ядерной безопасности. Лос-Аламосская национальная лаборатория (LANL), колыбель атомного проекта, также была вынуждена признать, что её ключевые сотрудники скомпрометированы.
Стивен Гарсия
Стивен Гарсия, 48-летний подрядчик, исчез 28 августа 2025 года. Его роль была критической: он был хранителем имущества в Кампусе национальной безопасности в Канзас-Сити (KCNCS), филиал которого находится в Альбукерке. Таким образом, через Гарсию проходило производство и закупка 85% компонентов ядерного оружия США, а уровень допуска пропавшего позволял ему контролировать инвентаризацию неядерных компонентов боеголовок. Он покинул свой дом пешком, имея при себе только пистолет, оставив автомобиль и все личные вещи — прямо как Маккасланд. Исчезновение человека, знающего всю логистику поставок компонентов ядерного оружия, ставит под удар всю производственную цепочку.
Энтони Чавес
Примерно в то же время бесследно исчезли еще двое сотрудников LANL. 78-летний Энтони Чавес десятилетия был прорабом на стройках секретных лаборатории и пропал 8 мая 2025 года. Он обладал уникальными знаниями о подземной инфраструктуре Лос-Аламоса, расположении секретных шахт и инженерных особенностях защищенных объектов. Его автомобиль был найден запертым, а ключи и сигареты остались на столе в доме.
Мелисса Касиас
Затем была Мелисса Касиас, 53-летняя сотрудница административного аппарата LANL с доступом к SAP-программам, она исчезла 26 июня 2025 года. Самой тревожной деталью в её деле стало обнаружение её телефонов — рабочего и личного — в состоянии сброса до заводских настроек. Данные и метаданные были стерты, что почти наверняка доказывает — Касиас знала своих похитителей, и те заметали следы.
Если кто-то планирует проникновение на ядерные объекты США или их саботаж, Чавес и Касиас — идеальные цели для получения информации об уязвимостях системы. И все эти люди пропали примерно в одно время в одном и том же районе — такое не может быть совпадением.
Гибель академической элиты
Пока в Нью-Мексико исчезали специалисты-практики, научное сообщество в Массачусетсе и Калифорнии потрясла серия убийств выдающихся физиков и астрономов, работавших на переднем крае фундаментальной науки.
В декабре 2025 года был убит профессор Нуно Лоурейро, директор Центра плазменной физики и синтеза MIT. Лоурейро был всемирно признанным экспертом в области магнитного пересоединения в плазме — процесса, критически важного для разработки управляемого термоядерного синтеза. Его работа имела не только энергетическое, но и военное значение: физика плазмы лежит в основе новейших систем радиоэлектронной борьбы и двигателей для спутников нового поколения. Хотя полиция назвала убийцу — бывшего однокурсника Лоурейро по имени Клаудио Валенте, застрелившегося вскоре после нападения, — сомнения в том, что дело расследовано до конца, остались.
Всего через два месяца, в феврале 2026 года, в Калифорнии на пороге своего дома был застрелен Карл Гриллмайр, выдающийся астрофизик из Калифорнийского технологического института. Гриллмайр сотрудничал с НАСА по вопросам мониторинга околоземных объектов (NEO) и специализировался на обнаружении тел, которые трудно заметить стандартными средствами. Навыки Гриллмайра по обнаружению маневрирующих аппаратов или скрытых астероидов были бесценны — и он погиб за 11 дней до исчезновения генерала Маккасланда.
Эми Эскридж,
Дело Эми Эскридж
Особое место в нашем конспирологическом детективе занимает фигура Эми Эскридж, чья смерть в 2022 году в Хантсвилле, штат Алабама, вновь стала предметом изучения в связи с делом Маккасланда. Эскридж была блестящим физиком-исследователем, соучредителем Института экзотической науки, работавшим над концепциями электрогравитационных и антигравитационных двигателей.
Перед своей смертью, официально признанной самоубийством, Эскридж неоднократно заявляла о преследованиях, слежке и угрозах со стороны "людей в черном" и представителей крупных оборонных подрядчиков. В переписке с друзьями она прямо указывала: "Если вы увидите отчет, что я покончила с собой — я этого не делала". Она также документировала случаи применения против неё направленного энергетического оружия, приводившего к ожогам на её теле. Учитывая, что генерал Маккасланд глубоко интересовался именно такими "прорывными" технологиями в рамках своей работы в BlueHalo и AFRL, связь между их делами стала объектом пристального внимания ФБР.
Ситуация в "Ракетном городе" Хантсвилле обострилась еще больше в апреле 2026 года, когда в авиакатастрофе погиб Джеймс "Тони" Моффатт вместе со всей своей семьей. Моффатт был ветераном аэрокосмической отрасли, работавшим в Космическом центре имени Джонсона и возглавлявшим лабораторию цифровой трансформации в UAH. Теперь дестабилизация кадрового состава Хантсвилла уже не выглядела как совпадение.
Реакция властей
К апрелю 2026 года ситуация ситуация вынудила политическое руководство США перейти к радикальным мерам.
Комитет Палаты представителей по надзору под председательством Джеймса Комера официально расследует сообщения о том, что как минимум десять человек, имеющих отношение к ядерным секретам и ракетным технологиям, "погибли или таинственно исчезли за последние годы". Конгрессмен Эрик Берлисон прямо заявил: "Это слишком совпадает, чтобы быть случайностью. Мы имеем дело с потенциальной угрозой национального масштаба". Президент Дональд Трамп подтвердил серьезность ситуации, заявив, что ожидает полных ответов от разведки в течение ближайших полутора недель.
Также министр войны Пит Хегсет инициировал аудит контрактов с целью выявить "скрытых посредников" и потенциальные каналы утечки данных к иностранным заказчикам. В условиях идущей операции Epic Fury против Ирана любая потеря интеллектуального ресурса рассматривается как акт саботажа на государственном уровне.
Что известно из расследования
Первая версия, рассматриваемая ФБР как приоритетная — скоординированная кампания иностранной разведки по "обезглавливанию" научно-технического потенциала США. Устранение экспертов в таких областях, как ядерный синтез, суперсплавы и магнитное пересоединение плазмы, способно затормозить ключевые программы Пентагона на десятилетия, обеспечивая противнику решающее преимущество в гонке вооружений нового типа.
Вторая гипотеза, более конспирологическая, рассматривает возможность внутренней "чистки" или принудительного сокрытия лиц, решивших раскрыть информацию о секретных программах, особенно в области UAP и экзотических технологий. В пользу этой версии говорит известная публичная позиция Маккасланда — несмотря на свой высочайший уровень секретности, он выступал за максимальную открытость исследований.
Наконец, третья версия сводится к тому, что пропавшие учёные инициировали свои исчезновения самостоятельно. Мелисса Касиас и Нил Маккасланд бросили все свои средства связи, Моника Хасинто Реза исчезла в пространстве, где связь работает со сбоями. Возможно, они осознавали, что скомпрометированы, и решили "исчезнуть" до того, как убийцы их настигнут.
Похоже, Соединённые Штаты столкнулись с беспрецедентным кризисом в сфере внутренней безопасности и защиты интеллектуального капитала. Утрата таких фигур, как генерал Уильям Нил Маккасланд, Моника Реза и Нуно Лоурейро — это невосполнимый ущерб для научно-технического потенциала страны. Действия Конгресса и реорганизация Министерства войны — конечно, необходимые, но запоздалые меры, реакция там, где надо было действовать проактивно.
Скорее всего, широкая общественность никогда не узнает правду о том, кто именно стоит за смертями и/или исчезновениями этих ученых — иностранные спецслужбы, теневые игроки ВПК или некие еще более скрытые силы. Но страшно другое: даже статус стратегического актива, интеллектуального достояния могучей нации не способен защитить человека от злого умысла. Быть умным — это не только престижно, но ещё и смертельно опасно.
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСШААмерикаИранРуди ГарсияУго Рафаэль ЧавесДональд ТрампФБРНАСАПентагон
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
14:59Кто открыл невидимый фронт в США? Тайна смертей учёных
13:56Вот оно как: Европа теперь жаждет развала Украины и ждет наступления России
13:41Патриотичное дыхание военной экономики
13:41МИД Румынии вызвал посла РФ из-за падения БПЛА
13:12Зеленский заявил о готовности Украины к трёхсторонним переговорам. Главное к этому часу
13:00Макрон объединил США, Россию и Китай, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 апреля
12:50Звереют. Как украинцы дают отпор ТЦК и что с ними творят военкомы
12:38Российские войска возобновили штурмы и вернули часть позиций на Днепропетровском направлении
12:35Жириновский предсказал, когда, чем закончится СВО, бегство Зеленского и распад Украины. Мистика или наука
12:31Герой мема "Сафонов, оплатить!" ушёл на фронт и воюет командиром отделения под Константиновкой
12:22Будет ли ядерная война в космосе и нужно ли сейчас разговаривать с Украиной – Ераносян
11:57Бывший глава Офиса Зеленского обвинил Марию Берлинскую в сотрудничестве с СБУ
11:56Проект Mythos: ИИ-убийца на службе Пентагона или великая мистификация
11:28Западная Украина за минувшую неделю: Мусорный скандал во Львове, назревающий бунт в волынской бригаде ВСУ
11:04На Херсонском направлении зафиксировано увеличение дальности полётов дронов ВСУ
10:55Литератор Ставецкий раскрыл суть "манифеста" подрядчика Пентагона
10:43Жительница Винницы рассказала, как оказалась на капоте автомобиля людоловов
10:14"Теряют сознание от голода, пьют дождевую воду". Хроники событий на утро 25 апреля
09:54€90 млрд для Украины не смогли замаскировать разногласия в ЕС. Главное к этому часу
09:49РФ атаковала судно под флагом Панамы у берегов Одесской области. Новости СВО
Лента новостейМолния